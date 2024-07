Idén is megrendezik a Cirkuszok Éjszakáját: különleges előadást láthatunk Balatonlellén

Országszerte 12. alkalommal kerül megrendezésre a Cirkuszok Éjszakája, amelyhez a 30 éves Magyar Nemzeti Cirkusz különleges, kibővített előadással csatlakozik Balatonlellén. Az idén háromnaposra bővített esemény középpontjában az utazó társulat jubileumi műsorának sztárartistái szerepelnek.

Ezen a héten rendezik meg a cirkuszművészet legnagyobb hazai programsorozatát, a Cirkuszok Éjszakáját. A 30 éves Magyar Nemzeti Cirkusz utazó társulata idén három napon keresztül, július 11-13. között igazi fesztiválhangulattal várja a nézőket Balatonlellére. Napközben cirkuszi parádét és felvonulást tartanak a városban, este pedig a 30 éves jubileum című gálaműsorukat mutatják be.

A Richter család nevével fémjelzett Magyar Nemzeti Cirkusz artistái már javában próbálnak az év legjobban várt cirkuszi eseményére Balatonlellén, ahol egészen nyár végéig állomásoznak.

A több mint 2 órás, világszínvonalú jubileumi gálaműsor szelekciójába a Monte-Carlói Cirkuszfesztivál és a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál Arany-, Ezüst-, és Bronz-díjas világszámai kerültek be. A Kubai Állami Cirkusz artistái oroszrúd produkcióval szerepelnek, de többszörösen díjazott papagáj revű is érkezik a Nemzeti Cirkusz manézsába. Ifj. Richter József cirkuszigazgató a családi hagyományokhoz híven lovas produkciókkal kápráztatja el a közönséget, csoportjával a hungarikumnak nyilvánított zsoké szám mellett fríz és arab telivérek szabadidomítását mutatja be a porondon.

Cirkuszok Éjszakáján az előadások előtt közvetlenül nyílt porondlátogatással és felvezető programokkal készülnek, az esti extra kibővített gálaműsorban pedig hazai hírességek is feltűnnek: az előadás extra fellépője Gáspár Győző, Győzike, az este műsorvezetőháziasszonya pedig Köllő Babett.

