Különös koncertsorozatot rendeznek Eszterházán: íme a programok, fellépők listája

Idén nyáron is Eszterházára hívja a közönséget a Haydneum - Magyar Régizenei Központ: július 19. és augusztus 25. között hat hétvégén keresztül korhű hangszeres régizenei hangversenyeket rendeznek. A sorozat együttműködő partnere az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft., a koncertek helyszíne pedig a fertődi Esterházy-kastély Apolló-terme - áll a szervezők MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Mint írják, a nyári programsorozaton ezúttal is a történetileg tájékozott előadásmód megannyi kiváló hazai és külföldi képviselője fog fellépni. Az első, júliusi Haydn-Mozart hétvégén Haydn-szimfóniákkal és Mozart zongoraversenyeivel indul az idei nyári koncertszezon Eszterházán Berecz Mihály és Somlai Petra billentyűs művészek és a régizenejátszás hazai mesterei, a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar előadásában.

A következő hétvégén színpadra lép az Orfeo Zenekar mellett társegyüttesük, a nemzetközi hírnévvel is rendelkező Purcell Kórus is, akik elismert szólisták - Kalafszky Adriána, Thurnay Viola, Bárány Péter, Borka Ákos, Komáromi Márton és Melkovics Zoltán - előadásában megszólaltatják Joseph Haydn mellett a nagy eszterházai előd, Gregor Joseph Werner műveit is a kastély falai között.

Ezt követően Berecz Mihály és Somlai Petra billentyűs játéka hallható: négykezes és kétzongorás estjeiken ismét Haydn és Mozart művei jutnak főszerephez.

A harmadik hétvége a kamarazenéé: a Németországból érkező Grundmann Quartett különleges összeállításban (oboa-hegedű-brácsa-cselló) játssza Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert és Druschetzky műveit, majd egy bécsi klasszikus műsorral érkezik Paulik László (hegedű) és Balog József (fortepiano). Az ő kettősük a vasárnapi koncerten kiegészül Börzsönyi Máté kürtművésszel, így felcsendülhet többek között Brahms Esz-dúr triója is.

Augusztus 9. és 11. között két alkalommal hallható Balázs János zongoraművész játéka - ezúttal fortepianón. Szólóestjén felcsendül Beethoven "Patetikus" és "Holdfény" szonátája is, Horti Lillával pedig egy színes dalestet adnak elő. A hétvégét a Máté Balázs vezette Aura Musicale együttes fellépése zárja:

Haydn és Anton Kraft művei mellett Werner Zenei kalendáriumából kínálnak ízelítőt a hallgatóságnak - olvasható a közleményben.

A Németországban élő magyar szoprán, Kovács Ágnes és partnere, az elismert "dalzongorista", Hilko Dumno a következő hétvége főszereplői: pénteki és vasárnapi dalestjeik műsorát Haydn, Süssmayr, Mozart és Schubert műveiből állították össze. Szombaton Tóth-Vajna Zsombor előadásában szólal meg Haydn "A Megváltó hét utolsó szava a kereszten" című művének billentyűs változata, Kiss Dávid soproni költő közreműködésével.

A sorozat utolsó hétvégéje a Capella Savaria kamarazenekaré - Joseph és Michael Haydn, Mozart, Johann Christian és Wilhelm Friedemann Bach szimfóniái mellett hallható lesz Mozart D-dúr fuvolaversenye Bertalan Andrea, Haydn F-dúr kettősversenye Kalló Zsolt és Papp Rita, valamint Haydn G-dúr hegedűversenye Kalló Zsolt előadásában.

