Áldatlan állapotok a Balatonnál: sitthalom csúfítja a szép panorámát

A 358 méter magas Haláp a Tapolcai-medence tanúhegyeinek egyike. A hegy igen hányattatott sorson ment keresztül: ezen a terülen hosszú évtizedeken keresztül bazaltbányászat zajlott, így már csak egy csonka hegycsúcs maradt az egykor szebb időket megélt hegyből. A megmaradt részről azonban továbbra kis lélegzetelállító panoráma nyílik a Tapolcai-medencére, a Csobáncra és a többi tanúhegyre. Vagyis, olvasónk szerint nem egészen.

Az alábbi a képeket olvasónk küldte. A levél szerint május elején készültek a felvételek, melyek a Haláp hegyen található hatalmas sitthalmokat örökítik meg. A képek szerint a halomban törmelékek, wc ülőke és egy redőny is fellelhető.

Törmelékek csúfítják a panorámát a Haláp-hegyen A látvány azért is megdöbbentő, mert a Haláp-hegyen az elmúlt időszakokban egyre több fejlesztést hajtottak végre a térség turizmusának fellendítése érdekében. 2018 októberében számolt be róla a balatontipp.hu, hogy a balatoni régió egyik legnagyobb turisztikai attrakcióját lehetne létrehozni a hátrahagyott bányában, ugyanis a hegy egy elzárt, de jól megközelíthető terasszal rendelkezik, ami számos programnak és létesítménynek adhatna otthont.

A halom több méter hosszan elterül a kilátó alatti teraszon

Információink szerint a területen tanösvényt alakítanának ki, azonban az olvasónk fotói alapján ennek nyoma sincs

A korábbi nyilatkozatok szerint az önkormányzat is tervezi a terület turisztikai célú hasznosítását: 2017-ben építettek egy pihenőhelyet a hegyre vezető útnál, ahol parkolót, padokat és asztalokat is elhelyeztek. A parkról gyönyörű kilátás nyílik a Tapolcai-medencére, a tanúhegyekre és a Keszthelyi-hegységre. Az önkormányzat azt tűzte ki célul, hogy a Haláp-hegy bekapcsolódjon a hivatalos turistaútvonalakba, ezért további fejlesztéseket helyeztek kilátásba, például egy tanösvény kialakításáról is hírt adtak a portálnak.

Törmelékek a Haláp-hegyen

A hulladékok között redőny is található

Úgy tűnik, hogy a fejlesztésekben további potenciált láttak, ugyanis a lap 2019 májusában arról számolt be, hogy a hegycsúcson egy kilátó kapott helyet, ahova egy új lépcső vezet fel, aminek októberben még nyoma sem volt. A kilátót egy nagyméretű magyar zászló jelzi, a panorámát pedig egy biztonságos korlát mögül lehet élvezni. A hegycsúcs alatti teraszra padokat helyeztek el, valamint ott is épül egy korlát. A lap információi szerint ezeket a munkálatokat – a tervezett tanösvénnyel együtt – a terület tulajdonosa, a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. végzi, illetve arról is beszámolt, hogy a terület átadása május végén lenne esedékes, utána szabadon látogatható lenne a terület.

A kilátó alatti teraszon látható törmelékek között szaniterek, cserepek és WC ülőkék is láthatóak Olvasónk fotói alapján azonban hatalmas sitthalmok éktelenkednek a területen. A tervezett fejlesztésekkel és az említett sitthalommal kapcsolatban megkerestük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát, Zalahaláp településének önkormányzatát, valamint a Basalt-Középkő Kőbányák Kft.-t.

Sitthalom a kilátó előtti teraszon. A háttérben látható a magyar zászló, ami a kilátót jelzi

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága azt közölte, hogy a terület nem tartozik a nemzeti park illetékessége alá, nincs tudomásuk a beruházásokról és a törmelékekről. A település önkormányzata és a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. cikkünk megjelenéséig nem adott választ, amennyiben megérkezik az álláspontjuk az ügyben, a cikkünket frissítjük.

