Autósok, vigyázat: mától már él a forgalomkorlátozás az M1-es egyik szakaszán!

A munkaterület mellett 100 km/h-s sebességkorlátozásra kell számítani. A forgalom továbbra is a megszokott 2x2 sávon haladhat.

Az előkészítő munkálatok után kezdheti meg a kivitelező az új csomópont kivitelezését, mely során 9100 tonna aszfaltot épít be, töltés, árkok és csapadékelvezető is épül. A csomópont a térségben élők gyorsabb elérhetőségét segíti elő az M1-es autópályához, illetve a Tatabánya-Tata új elkerülő útvonalának csatlakozását is biztosítja, derül ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt, közleményéből.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a kivitelezők szakemberei a munkálatok idejére a közlekedők türelmét kérik, illetve, azt, hogy a munkaterületek mellett fokozott óvatossággal közlekedjenek.