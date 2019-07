Erre nem számítottak: kincsekre bukkantak a Baradla-barlangban

A portál szerint a Baradla barlang hazánk egyik legismertebb cseppkőbarlangja. Mivel 150 éve rendszeresen kutatnak a területén, ezért hatalmas felfedezésre nem sok esély maradt. Persze érdemes tudni azt is, hogy már az 1700-as évek óta fosztogatják, napjainkban pedig a látogatók tömkelege tapogatja a barlang falait. Pont emiatt nem számítottak a kutatók sem arra, hogy találnak valamit, ám egy alaposabb feltáró vizsgálat során a régészek egy 5000 éves, valamint egy bronzkori, kb. 3200 éves leletegyüttesre bukkantak.

Az 59 tárgyból álló bronzlelet egy barlangi pataktól nem messze, házikóalakba tett sziklák alatt, pont olyan helyen került elő, ahol az ember a kincseket általában elképzeli. Ilyen helyeken persze szinte soha nincs semmi, most azonban szerencsénk volt

– mondta Szabó Gábor, az ELTE tanszékvezető régésze a portálnak. Kitért arra is, hogy már négy éve kutat itt egy fémkeresős régészeti projektje részeként, amely során már vagy harminc bronz- és aranykincset találtak az országban.

A mostani felfedezést egy amatőr fémkeresőnek köszönhetjük

A régészekkel együttműködő amatőr fémkereső, Sándor Lajos többször is körbejárt egy területet a barlangban. Azon a ponton, ahol korábban semmit nem jeleztek a műszerek, most erős jelzést fogott be. A jelzésből az is jól látszott, hogy nem egy XX. századi találatról van szó. A leleteket másnap reggel kezdték meg kiemelni a törmelékek közül, a munkálatok egészen éjfélig tartottak. A több mint ötven darabból álló leletegyüttesben többségében kerek, díszített bronzveretek és fecskefarok alakú csüngők vannak. A régészek úgy vélik, ezek egy ceremoniális ruha tartozékai lehettek.

Azt gondoljuk, hogy ez a barlang úgy működhetett, mint egy búcsújáró hely. Áldozatokat mutattak be, kultuszhelyeket alakítottak ki, beavatási szertartásokat tartottak – erre bizonyíték az ép és jó minőségű kerámiák, a hatalmas mennyiségben, néhol kupacokban elhelyezett állatcsontok, az áldozati ételek maradványai

- mondta Szabó Gábor. A most megtalált leleteket a Nemzeti Múzeumba viszik majd. A kerámiákat és a bronz tárgyakat retaurálni fogják majd, és természettudományos vizsgálatokat végeznek majd rajtuk.