Időjárás ide vagy oda, így is rekord sokan utaztak a Balatonra

A nyári szezonban július végéig jellemzően a nyaralni érkezők kétharmada saját lakóhelyük és a Balaton között utaztak, míg az utazások egyharmadát tették ki a tó körüli települések közötti utazások. Az országos adatokhoz képest nagyobb arányban, a menetjegyek 22,5 százalékát vásárolták meg a balatoni utasok online formában (e-Ticket vagy a MÁV mobilalkalmazás segítségével), míg 11 százalék az automatás, 60 százalék a pénztári, 6,5 százalék pedig a fedélzeti jegyváltás.

Nyaranta a balatoni vasútállomások utasforgalma akár meg is tízszereződhet. Idén Siófok vezeti eddig a rangsort, de Fonyód és Zamárdi is dobogós helyen áll. Őket Balatonfüred, Balatonlelle és Keszthely követi a rangsorban. Július első hetében sok fesztiválozó választotta a vasutat, több mint 25 000 utas szállt fel Zamárdiban a vonatokra, különösen népszerűek voltak az éjszakai Bagolyvonatok is.

A Balaton expresszvonatok étkezőkocsijának látogatottsága folyamatosan nő. A hét egyes napjain a START Burger annyira népszerűnek bizonyult, hogy az igények növekedésére reagálva a kocsikat nagyobb sütőlappal szerelték fel, így egyszerre akár 8-10 hamburgerhús is elkészíthető.

A két slágertermékből jelentős mennyiséget fogyasztottak: a száz százalékban marhahúspogácsával, cheddar sajttal és csalamádéval készülő START Burgerből 1350 darabot vásároltak, a csapolt sörből pedig 182 hordó, azaz 7280 korsó fogyott.

A balatoni étkezőkocsi-szolgáltatás idén augusztus 25-ig, a nyári menetrend végéig vehető igénybe, de a vasúttársaság szakemberei már tervezik, hogy a szolgáltatást szeptembertől, mely más járatokon lehetne továbbvinni.

Fotó: MÁV-START