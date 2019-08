Európai szintre lépnek a vonatállomások: elindult a nagyszabású felújítás

A Törökszentmiklóstól Záhonyig több megyére is kiterjedő vasúthálózatot üzemeltető debreceni pályavasúti területi igazgatóság kollégái a hajdú-bihari megyeszékhely mellett idén 39 másik állomáson és megállóhelyen dolgoznak azon, hogy az utasforgalmi területek esztétikailag megújuljanak, az erre közlekedőket szebb és jobb körülmények fogadják, olvasható a MÁV Zrt. közlemnényében.

Az elvégzendő feladatok között szerepel többek között a

fém- és fafelületek festése (padok, hulladékgyűjtő, nyílászárók, korlátok, oszlopok, jelzők)

a vakolatok megújítása

az állomási kiskertek rendbetétele, füvesítés, virágosítás

a kerékpártárolók felújítása.

Idén márciusban kezdődött a térségben az állomások esztétikai megújítása. Június végéig 18 állomás munkálatai fejeződtek be, összesen 10.000 munkaórába telt, hogy ez a közel húsz állomás megszépülhessen. Tiszafüred és Poroszló állomások utasforgalmi területeinek szépítése az önkormányzatokkal közösen fog megtörténni, míg további húsz állomáson és megállóhelyen a MÁV munkavállalói november végére készülnek el a karbantartási feladatokkal. Azt mutatják a tapasztalatok, hogy a megszépült állomásoknak nagyon örülnek az utasok, és ők is jobban vigyáznak a környezetükre.

Debrecen állomása esett át a legjelentősebb változásokon, ahol az utasok nagy megelégedésére megújult a mosdó, illetve szeptemberben megnyílik egy családi váróterem is, amely a kisgyerekes családok utazási komfortját növeli. Az utascsarnokban növényeket is ültettek, valamint interaktív mini kiállítást rendeztek be és várótermi padokat is kihelyeztek, hogy még komfortosabbá tegyék a várakozási időt.

2019. június végéig a következő 18 állomás és megállóhely esztétikai megújítása történt meg a debreceni régióban:

Debrecen, Fehérgyarmat, Fényeslitke, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúsámson, Hajdúnánás, Karcag, Kisköre, Komoró, Mezőpeterd, Nagyecsed, Nyírábrány, Tiborszállás, Tokaj, Újfehértó, Vásárosnamény és Záhony.

2019. év végéig ezek a további állomások és megállóhelyek készülnek el:

Ajak, Apafa, Bocskaikert, Demecser, Fegyvernek-Örményes, Gégény, Hajdúhadház, Kemecse, Kisújszállás, Kisvárda-Hármasút, Kunmadaras, Nyírbátor, Nyírbogdány, Pátroha, Poroszló, Rakamaz, Sóstó, Sóstóhegy, Téglás, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Tuzsér.

