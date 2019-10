Szörnyű tragédia: anyamedve ölte meg a horgászó jegyzőt

Ahogy a portál írja, a medvetámadás a Küküllő partján történt, a volt kőkitermelő helyén, mintegy hatszáz méterre a a településtől. A férfi megpróbált elmenekülni, de nem sikerült neki.

Egy kétbocsos anyamedve átjött a Küküllőn, a bocsok 7-8 méterrel mögötte voltak, a horgász pedig bekerült az anya és a bocsok közé. A vadászok szerint ezért támadhatta és ölte meg a férfit a vadállat

- mondta Bartos Csaba, Kóródszentmárton alpolgármestere, aki kitért arra is, hogy október elején már járt a medve Vámosudvarhelyen egy falu szélén levő utcában. Akkor kihívták a rendőrséget és csendőröket a 112-es sürgősségi hívószámon. Mint mondta a helyszínen voltak a vadászok és erdészek is, és elűzték a nagyvadat. Egy közeli hegyen levő kecskepásztor arról számolt be, hogy szinte napi szinten jár arra a medve és csak a villanypásztor, valamint a nagy kutyák állítják meg.

Az alpolgármestertől beszámolt arról, hogy értesítették a medvetámadásról a helybélieket, a környékbelieket és a környező települések lakóit is, valamint felhívták a figyelmet, hogy egyedül senki nem menjen a határba.