Autósok, figyelem: ha megszegjük a szabályokat elúszik a kártérítés

Ahogy a portál írja, több olyan kizáró tényezőt is észrevettek a különböző biztosítótársaságok kínálatát vizsgálva, amik fejtörést okozhatnak a baleset elszenvedőjének. A biztosítási összeg kifizetése alól a biztosító például mentesülhet, amennyiben a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. Ha gyorsabban hajtunk, mint a megengedett érték, akkor nem számíthatunk kártérítésre sem.

Ha vadat ütünk el, a rendőrséget kell értesíteni, ők keresik meg a területileg illetékes vadásztársaságot. Ha vadbalesetnél az érintett útszakaszon van vadveszélyt jelző tábla, akkor a járművezető és a vadásztársaság is a saját anyagi kárát viseli. Ha nincs ilyen tábla, akkor a bíróság dönt a kártérítési felelősség kérdésében. Mivel a vadásztársaságot is kár érte, ők az elütött állat vadászható eszmei értékét követelhetik a járművezetőtől, ami – egy kilövésre érett szarvasbika esetében – akár milliós nagyságrend is lehet

- mondta Tóth Á. Dénes megyei fővadász, az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének ügyvezető titkára.

A vadbaleseteket olykor nehéz elkerülni, mivel az állatok értelemszerűen nem a KRESZ szabályai szerint közlekednek, és váratlanul képesek felbukkanni a közlekedő járművek előtt. A vadveszélyt jelző táblák mentén ezért a legjobb módszer a figyelem, a fokozott óvatosság és a sebesség csökkentése. Folyamatosan figyelje az út mindkét oldalát! Ha lát egy vadat a járműve előtt átszaladni, próbáljon lassítani, mert akár több vad áthaladása is várható. Fontos, hogy baleset esetén hívja a 112-es segélyhívó számot! Az elpusztult állatot ne vigye magával, mert az jogszabályba ütközik

- fogalmazta meg tanácsait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya.