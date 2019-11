Megrohamozták a magyarok a gumiszervizeket: több hét is lehet a gumicsere

A hideg éjszakák és hajnalok következtében a nyári gumiabroncs megkeményedhez, ezért gyengébb lesz a tapadása és megnő a féktávolsága. A lap arról számolt be, hogy többen azt nyilatkozták, hogy hetekig várniuk kell egy gumicserére, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyében nagyjából 4500 forintba kerül. A gumiszervizek tulajdonosai is arról számoltak be, hogy teltház van, átlagosan 20-30 gumiabroncsot cserélnek egy nap. Az ügyfelek már hetekkel ezelőtt bejelentkeztek.

A téligumi használata 7 Celsius-fok alatt javasolt. Bár jelenleg a napi átlaghőmérséklet ezt még meghaladja, már az elmúlt hónapban is akadtak olyan napok, amikor fagypont környékén volt a hőmérséklet a hajnali órákban. Ekkor a nyári gumi már veszélyes lehet.

"Nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon – ellentétben például Ausztriával vagy más nyugati országokkal – törvényileg nem kötelező a téli gumi használata télen. Azonban, ha nem cseréljük le és nyári gumival közlekedünk, akkor mindenféleképpen kockáztatunk egy hosszabb fékutat. A téli abroncsok ugyanis nem csak mintázatukban térnek el a nyáritól, hanem anyagukban is. Tehát a gumikeverék, amit a gyár előállít, sokkal jobban tolerálja azt, ha lecsökken a hőmérséklet. A nyári gumikeverék a hidegben kikeményedik, ezért nem tapad annyira, mint a téli. Vagyis nem tudunk majd esetleg időben megállni, romlik az autó irányíthatósága" – mondta Rusznák András igazságügyi közlekedési szakértő a lapnak, aki hozzátette, hogy mivel nem kötelező és nem is olcsó a téli gumi ára, ezért sokan fittyet hánynak a cserére.

A téli gumi nagyjából 15-20 ezer forintba kerül. A legolcsóbbal számolva is a négy abroncs már 60 ezer forintra rúg, a munkadíj pedig 5-6 ezer forintba is kerülhet a felni felszerelésétől, mérettől és szervíztől függően. Márkaszervizeknél ez még magasabb összeg lehet. Ezzel a 70 ezer forintos összeggel 4-5 évente érdemes számolni, mivel ennyi idő után a gumi elhasználódik és érdemes újat venni, ám ez az autó használatának gyakoriságától is függ.