Ünnepi menü a MÁV-on: Csíki sör is kapható lesz az erdélyi járatokon

Idén októberig közel 110 ezer utas használta a Budapest–Kolozsvár–Brassó járatokat oda- és visszairányban. Ezek közül a Corona InterCityn pedig 51 ezren utaztak. Ez a tavalyi évhez képest 12-13 százalékos növekedést jelent, ezért is kiemelten fontos, hogy számos fejlesztéssel teszi az eddigieknél kellemesebbé a MÁV az Erdélybe utazók és a külhoniak utazását.

A Corona InterCity járaton szeptember óta újra bevezettük az étkezőkocsi-szolgáltatást. A tradicionális magyaros fogások, például gulyásleves és marhapörkölt, valamint Csíki sör mellett, november 30. és január 5. között az évszakra jellemző fogásokkal egészül ki az étlap. Az utasok választhatnak sütőtökkrémlevest, töltött káposztát, de lesz sült kacsacomb párolt káposztával, hagymás törtburgonyával, valamint zserbó és forralt bor is.

Az utazásokat kedvező díjszabással is próbáljuk elérhetőbbé tenni, hiszen az ülőhelyes kocsikban már 15 euróért el lehet jutni Nagyváradra és Kolozsvárra, a távolabbi célállomásokra, például Csíkszeredára, Sepsiszentgyörgyre és Brassóba pedig 19 euróért.

A MÁV tervei szerint az öt kocsiból álló Corona InterCity a határon túli, elsősorban az erdélyi és székelyföldi kínálat „zászlósvonata” lehet a jövőben. A december 15-ei menetrendváltástól az eddiginél újabb, kényelmesebb, klímás hálókocsiban lehet aludni; jövő nyártól pedig a fekvőhelyes kocsi is felújított, légkondicionált CAF-kocsi lesz. 2020 végére a Corona IC teljes MÁV-START állományú és kívül-belül megújult ülő-, fekvőhelyes, háló- és étkezőkocsiból álló szerelvényből áll majd. Emellett, a koncepció részeként, az elszakadt országrészek településeinek nevei, ötven év után, magyarul is olvashatók e járat mellett a Budapestről Erdélybe és Székelyföldre közlekedő, naponta 2 vonat iránytábláin is.

A vasúttársaság 2020 nyár elejéig valamennyi állomási és fedélzeti utastájékoztatási kijelzőjén és tábláján magyarul is feltünteti a Földrajzinév-bizottság állásfoglalása szerinti magyar megfelelővel rendelkező, belföldön is megváltható menetjeggyel elérhető állomások nevét. Ez a határon túli magyar ajkú lakosság összetartozásának erősítése mellett, mely történelmi feladat, a hazai utasok számára az úti célt és a köztes állomások azonosítását is megkönnyíti.