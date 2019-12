Vidéken is dugig lesznek a szállodák karácsonykor: ezek a legnépszerűbb úti célok

A csatorna hírműsorában elhangzott, hogy a trend idén is folytatódik, ugyanis a magyarok a sütés-főzés helyett idén is egyre többen utaznak el a karácsonyi időszakban. A legtöbb helyen már most teltház van, sőt, vannak olyan vendéglátóhelyek is, ahol várólistára veszik fel a foglalókat. A műsorban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke elmondta, hogy a vendégek 50 százaléka magyar, a másik fele pedig külföldi.

A fővárosban inkább a külföldiek, míg vidéken inkább a magyarok vannak többségben

– közölte, majd hozzáfűzte: az árak drágábbak, de nagy a szórás. Előfordulhat, hogy egy helyen egy család feleannyiért száll meg decemberben, mint a másik, ugyanis nem mindegy, hogy ki mikor foglalt és milyen kedvezményt vett igénybe. A teltház azt jelenti, hogy 90-95 százalékos kihasználtsággal működnek a szállodák, azonban még az utolsó pillanatban is lehetnek lemondások, így van esély még arra, hogy valaki találjon még szállást az ünnepi időszakra.

Flesch Tamás hozzátette, hogy Békéscsaba és környéke sokat fejlődött a turizmus szempontjából. A legnépszerűbb úti célok Eger és Hévíz, ezekben a városokban biztosan nehéz már szobát találni. Az elnök szerint a vidéki turizmus kitöréséhez több programra lenne szükség, ha pedig a budapesti turizmus fejlesztése a cél, akkor elengedhetetlen a kötöttpályás összeköttetés a repülőtér és a város között.

