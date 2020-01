Autósok figyelem: fontos határidő jár le holnap

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. tapasztalatai szerint a matricákat általában év elején veszik meg az autósok: az egész évben eladott éves jogosultságok több mint felét, döntően január végéig megvásárolják. A NÚSZ legfrissebb adatai alapján január 28-ig a 2020-ra szóló megyei e-matricából több mint 740 ezer, az országosból pedig közel 280 ezer talált gazdára. A társaság felkészül a nagy rohamra, mivel sokan az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást: január 30-án és 31-én kétszázezren is válthatnak éves országos vagy megyei e-matricát.

Idén is a megyei matrica a legnépszerűbb, de egyre többen részesítik előnyben az egész országra érvényes éves e-matricát

- mondta Bartal tamás a NÚSZ vezérigazgatója.

Hangsúlyozta, hogy január 31-én nemcsak a 2,5 millió 2019-es éves e-matrica jár le, hanem a mentességek és a kedvezmények megújításának is péntek éjfél a határideje. Érdemes figyelniük azoknak, akik mentességet élveznek az útdíjfizetés alól, például a rendvédelmi szervek által üzemben tartott, vagy a megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművek, amelyek csak akkor használhatják térítésmentesen az utakat, ha a forgalmi rendszámukat a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága nyilvántartásba vette. A nagycsaládosoknak is ügyelniük kell a határidőre, mivel nekik is január 31-ig kell bejelenteniük a közlekedési igazgatósági hatóság nyilvántartásába az általuk üzemben tartott gépjárművet.

A matricák megvásárlásához ematrica.nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja a NÚSZ,, ahol külön kényelmi díj fizetése nélkül lehet e-matricát vásárolni. A felületen egyszer kell megadni a jármű adatait és a későbbi vásárlások alkalmával már nem, így kisebb a tévesztés esélye. További előnye, hogy a vásárlást igazoló ellenőrzőszelvényt vagy elektronikus nyugtázó értesítést sem kell őrizgetni, mint például benzinkúton vagy SMS-ben történt vásárlás esetén.

Fontos, hogy a viszonteladóknál (pl.: üzemanyag-töltőállomáson) vásárolt e-matricák esetében még fizetés előtt ellenőrizzék le a megadott járműadatokat és a matrica adatait. Az árakat tekintve az országos éves matrica 2012 óta változatlan és a megyei matricák ára sem változott a 2015-ös bevezetésük óta. A 2020-ra szóló éves matricák 2021. január 31-ig érvényesek.

Címlapkép: Getty Images