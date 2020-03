Tömegével menekülnek a Balatonra a nyaralótulajdonosok: besokallt a siófoki polgármester

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere arra kéri a siófoki nyaralóval rendelkezőket, hogy a koronavírus-járvány miatt lehetőség szerint ne látogassanak a városba, még ideiglenesen se költözzenek nyaralóikba, inkább maradjanak otthon.

Sajnálattal kell konstatálnunk, hogy nyaralótulajdonosok tömegei jöttek és jönnek a városba az ország különböző területeiről, akár ha pár napra is. Ez az életvitelszerűen itt élők helyzetét, a mi helyzetünket most csak tovább nehezíti, hisz az országon belüli minden jövés-menés plusz kockázati tényező. Ha már itt vannak, nyilván igénybe veszik a boltokat, egyéb üzleteket, vegyülnek a siófokiakkal, ami nem biztos, hogy szerencsés a jelen helyzetben

- írta közösségi oldalára. A város honlapján pedig nyílt levelet tett közzé, amiben többek között az is szerepel a járványügyi indokok mellett, hogy "jelen állapotban a szolgáltatók sincsenek felkészülve tömegek fogadására és az egészségügyi kapacitások is végesek".

A jelenségről a Sonline.hu is beszámolt. Nekik egy nyugdíjas férfi nyilatkozott, aki azt mondta: "budapestiek vagyunk, és azért vagyunk itt, mert nyugalmasabb a környék, nincs annyi veszélyforrás, találkozási helyzet másokkal, mint otthon". Balatonlellén van olyan panzió, amit szabályosan megrohamoztak a budapesti vendégek, és Fonyódon is nagy a forgalom a portál szerint. A Veszprém TV pedig arról számolt be, hogy a 2100 fős Csopakon 2000 nyaralóingatlant tartanak nyilván, amik többségébe most életvitelszerűen beköltöztek a tulajdonosok.

Címlapkép: Getty Images