Figyelmeztetik a lakókat: medvecsalád látogatott meg több nógrádi falut is

Figyelemfelhívó plakátokat tervezünk kihelyezni a falu számos pontján, így például az önkormányzathoz, a közösségi házhoz, a bolthoz, illetve a buszmegállókba is. Fontosnak tartottam azonban, hogy addig is első kézből tájékoztassam a környéken élőket, amíg ez nem történik meg. A közösségi oldalamon is kértem, és itt is hangsúlyozom, hogy a gazdálkodók, illetve a természetjárók fokozottan figyeljenek a környéken

– mondta el a portálnak Matuz Gábor, majd hozzátette a vadásztársaságot is értesítették a történtekről. A vadászok megpróbálják folyamatosan figyelni az állatok mozgását, már szerdán is kint voltak a helyszínen.

Az önkormányzat jóvoltából rendszeresen megjelenik egy újság. Ebben tervezünk egy olyan cikket, amiben felhívjuk a figyelmet arra, hogy medvék vannak a környékünkön. Amikor híre ment a korábbi Nógrád és Heves megyei medveészleléseknek, akkor már találkozhattunk hasznos tudnivalókkal. Ezeket szeretnénk az újságcikkben feleleveníteni, amely a jövő héten lesz a helyi családok postaládájában

– mondta Szentes Attila, Ságújfalu polgármestere.

Nagyon fontos az emberek tájékoztatása, hiszen májust írunk, és bár igaz, hogy nem sok eső esik, de hamarosan beindul a gombaszezon. Mindenképp tisztában kell lenniük a jelenlegi helyzettel azoknak, akik gombázni mennének az erdőbe

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images

