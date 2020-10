Karanténkötelezettség és tesztek: erre készülj, ha mostanában tervezel utazást

A magyarok idén a biztonságra és a biztonságos távolságokra szavaztak, ha a hévízi NaturMed Hotel Carbona megbízásából készített országos reprezentatív közvélemény kutatás eredményeit nézzük, amit most szeptember végén tettek közzé. A legjelentősebb változások a következők a korábbi évekhez képest:

a válaszadók 60 százaléka szívesebben választ idén belföldi úti célt a külfölddel szemben;

a válaszadók 79 százaléka az egyéni, nem csoportos utazási módot preferálja;

a válaszadók 66 százaléka olyan szálláshelyet szeretne, ahol biztosítják a biztonságos távolságtartást;

a válaszadók 94 százaléka olyan szálláshelyet szeretne, ahol megvannak az alapvető higiéniás feltételek;

a válaszadók 62 százalékának lett fontos a sokféle kültéri programlehetőség;

a válaszadók 53 százaléka szívesebben megy olyan helyre, aminek a közelében nincs tömeg.

De nagy kérdés, hogy mi újság azokkal, akik nem is a szabadidő eltöltése, hanem munka vagy a családjuk miatt utaznának oda-vissza a határok között. Ahogy arról már tavasszal is írtunk, az országba a magyar állampolgárok és nem magyar állampolgár családtagjaik – kevés kivételtől eltekintve – csak karanténkötelezettség mellett léphetnek be, ami kötelező a külföldről hazatérőknek.

Egyre nehezebb hazajárni

"Sajnos idén már másodszor szembesülünk ezzel a nagyon nehéz helyzettel. Ha szlegenesítve szeretnék fogalmazni, akkor egyszóval tudnám jellemezni a szituációt: szívás. Mert bár természetesen megértem, hogy első a biztonság, de ez láthatóan a család rovására megy. Tudom, kissé eltúlozva hangzik, de úgy érzem, hogy szegény vendégmunkások hetedik bőrét is lehúzzá" – mondta el a HelloVidék kérdésére Szabó Dániel, aki négy éve Svájcban dolgozik. Hozzátete:

Én a vírushelyzet előtt havonta hazajártam Magyarországra: gyűjtögettem a plusz órákat a munkahelyemen, hogy már csütörtökön este el tudjak indulni, egész éjjel vezettem, hogy a péntek, szombat, vasárnapot már a családommal tölthessem. Most erre a karanténkötelezettség miatt nincs, vagy csak komoly korlátokkal járó lehetőségem van, ami ráadásul plusz költségekkel is jár.

Hozzátette azt is, hogy a hozzá hasonlóan kint dolgozó magyar kollégáival egyetértenek abban, hogy bár jó ötletnek tartják a kötelező mentesítésről szóló szabályokat, de azt látják, hogy sok időbe telik a karantén helyszíne szerint illetékes rendőrkapitányságtól megkérni az engedélyt arra, hogy elhagyhassák a karantént és elvégeztethessék a tesztet. Ennek módja a következő:

a kérelmet a rendőrségnek ügyfélkapun (cégkapun), vagy a rendőrség honlapján lévő űrlapon keresztül, magyar vagy angol nyelven kell benyújtani;

a kérelem benyújtásakor már rendelkezni kell egy időponttal a tesztet végző klinikánál;

a kérelmet a tesztelést megelőzően legalább 24 órával kell benyújtani;

a szabályos bejelentést a rendőrség tudomásul veszi, és erről elektronikus úton visszaigazolást küld.

Szabó Dániel megemlítette a 3000 forintos illetéket és a kétszer 19 500 forintos tesztárat is, amivel a folyamat végül minimum 42 ezer forintba kerül, és akkor még nem számolta, hogy a teszteltetés miatt gyakran a nagyobb városokba kell utazni.

Méltányossági alapú mentesítés is kérhető

A HelloVidék utána járt az ezen felüli lehetőségeknek is. Létezik ugyanis úgynevezett méltányossági alapú mentesítés is, ami szintén a hatósági házi karantént elrendelő járványügyi hatóságtól kérhető. Ebben az ügy egyéni körülményeire tekintettel a hatóság mentesíthet a karanténkötelezettség alól, vagy megállapíthat enyhébb magatartásszabályokat. Ezt a lehetőséget z egészségügyről szóló törvény 67/A. § (4) bekezdésében foglaltak szavatolják. Ilyenkor azonban a beadott kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, amivel a különös méltánylást alá tudjuk támasztani. A hatóság mérlegeli a beadott kérelmet és vagy azt engedélyezi, hogy időlegesen kimehessünk a karanténból, vagy teljesen mentesülünk a karanténkötelezettség alól. A pontos szabályok azonban csak a határozatból fognak kiderülni.

Nézzük meg ezeket az aktuális, méltányossági szempontokat:

a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárási cselekményen részvétel, amit a megfelelő irattal kell igazolni;

központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés;

egészségügyi ellátás igénybevétele az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással;

hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, amennyiben ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja;

a fuvarozással összefüggő utazás személyforgalomban, ha célja a fuvarfeladat kiinduló pontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követő hazatérés, amennyiben ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja;

családi eseményeken való részvétel (például házasságkötés, keresztelő, temetés);

a Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása (Ptk. 8:1. § (1) 2.);

kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású kulturális, egyházi vagy sportrendezvényen részvétel.

Enyhébb belépési és karanténszabályok vonatkoznak azokra, akik az úgynevezett „kapcsolt vállalkozásokat érintő üzleti ügyekben” utaznak. Ez az enyhítés jelenleg a világ minden országára kiterjed, akik belépéskor karanténkötelezettség nélkül léphetek be Magyarországra, ha például egy meghívólevéllel valószínűsíteni tudják, hogy üzleti úton vannak. A rendelet megfogalmazása miatt az enyhítés mindenkire vonatkozik, aki a világ bármely két országában (amelyik közül ebben az eseteben az egyik Magyarország) bejegyzett kapcsolt vállalkozás között utazik.

Hasonló a rendelkezés érvényes azokra, akik üzleti vagy gazdasági okból utaznak külföldre és ennek a tényét a Magyarországra való visszautazásakor igazolja. Mellettük a szomszédos országok állampolgárai, illetve a szomszédos államokban élő magyar állampolgárok és határ 30 kilométeres sávjában élő magyar állampolgárok szintén karanténkötelezettség és egészségügyi vizsgálat nélkül beléphetnek Magyarországra. Előbbiekre vonatkozóan azonban fontos kikötés, hogy nem hagyhatják el a határ 30 kilométeres körzetét, és 24 órán belül kötelesek elhagyni az országot.

A procedúra legalább annyi ideig tart, mint a karatén

Ausztriában dolgozom, de nem csak szezonmunkában. A feleségem és a kislányom viszont Magyarországon él és igyekszem minél gyakrabban, általában kéthetente meglátogatni őket egy-egy hosszú hétvégére. A vírushelyzet átírta szeptembertől újra ezeket a szokásokat. Megpróbálok minél többek home office-ban is dolgozni és rendszeresen kiveszem mellé a szabadnapjaimat is, így most inkább ritkábban megyek, de akkor egy hétre. Ilyenkor a határon a rendőrség ad egy papírt ad, ami alapján kötelező a legrövidebb úton a karantén helyszínére utazni, ahol a határon kapott kis papírt ki kell tenni. Amíg le nem telik a karantén, addig nyilván nem is megyek sehová, de legalább a családommal lehetek. A rendőrség szinte minden nap, véletlenszerűen ellenőriz, de volt olyan nap is, amikor kettőször is jöttek

– mesélte Nagy Péter a kérdésünkre, hozzátéve, hogy nagyon reméli, hogy karácsonykor azért nyugodtabban együtt tudnak lenni.

Átnéztünk néhány, külföldön élő magyarok által üzemeltetett közösségi oldal csoportot is, ahol a legtöbben hasonló tapasztalatokról számoltak be. Hosszú sorok a Magyarországra való belépéskor, komoly ellenőrzések, lassú haladás. Néhány kivétel természetesen akad. A többet utazók szerint Sopronnál vagy Hegyeshalomnál érdemes átkelni a határon, ahol „elég egy munkáltatói igazolás” a karanténkötelezettség alóli mentesítéshez. Szintén itt számolnak be arról a határátlépők, hogy magyar–osztrák határon az Ausztriába való belépéskor csak azt a kérdést teszik fel, hogy a határátlépő milyen országokban járt az elmúlt tíz napban.

Utánanéztünk a vonattal való utazásnak is. Mint kiderült, a vonatjáratok jelentősen ritkultak és egyes irányokba nem is elérhető a nemzetközi vonatközlekedés. Az éjszakai vonatokon a járványhelyzetre való tekintettel a hálókocsikat lezárták, ha valaki ide vásárolt jegyet, azzal is egy ülőhelyet kell keresnie. A repülőjáratokat is jelentősen megritkították, az utasokra szigorú szabályok vonatkoznak.

Visszafelé sem könnyű

Ez viszont csak az érem egyik oldala. Néhány országban egész Magyarország (például Svájc), míg más területeken (például Németország) több hazai megye is a „piros” kategóriába került, tehát az innen utazók is karanténkötelezettségre számíthatnak, ha vissza akarnak térni az országba, ahol aktuálisan dolgoznak. A változásokat azonban egyre nehezebb követni: az országos más és más időközönként és időpontokban tanácskoznak, hogy meghatározzák a beutazással és kiutazással kapcsolatos friss szabályokat.

Ennek az „anomáliának” lehet majd az egyik lehetséges megoldása az, a napokban elfogadott javaslat, amit az Európai Bizottság még 2020. szeptember 4-i javasolt és amely nyomán a tagállamok megállapodásra jutottak arról, hogy egyértelműbbé és kiszámíthatóbbá teszik a koronavírus-világjárvány miatt bevezetett, szabad mozgást korlátozó intézkedéseket.

Az utazási korlátozások összehangolásának központi eleme az az egységes térkép, amely a közlekedési jelzőlámpák színeit használva fogja feltüntetni az európai régiókra aktuálisan jellemző kockázati szintet. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által hetente frissített térkép az egyes régiókat zöld, narancssárga, piros és (ha nem áll rendelkezésre elegendő információ) szürke színnel jeleníti majd meg. A tagállamok a térkép alapján döntik majd el, hogy bevezetnek-e bizonyos korlátozásokat – például karantént vagy kötelező tesztelést – a más területekről érkező utazókra vonatkozóan. A tagállamok miniszterei megállapodtak abban, hogy a zölddel jelzett régiókból érkező utazókkal szemben nem fognak korlátozásokat alkalmazni

– tájékoztatta közleményében az Európai Bizottság a HelloVidéket.

Az EU-n belüli utazással kapcsolatos valamennyi információ hozzáférhető a „Re-open EU” platformon, ahonnan az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által rendszeresen közzétett közös térkép is elérhető.

Címlapkép: Getty Images