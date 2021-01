Tarolt a Balaton-parti település: ez a város nyerte a kereskedelmi szálláshelyek országos versenyét 2020-ban

Ahogy a portál írja, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) január 15-én tette elérhetővé a kereskedelmi szálláshelyek 2020. novemberi forgalmának adatait. Bár normál időben még egy hónap hiányozna az évből, a vendéglátás november 10-ei lezárása miatt éves adatként számolhattunk az addigi forgalommal.

A KSH adatbázisára építve az országos tendenciák mellett annak az 51 településnek illetve fővárosi kerületnek a forgalmát mutatjuk be részletesen, amelyik az összes vendég által eltöltött vendégéjszakák száma alapján 2020-ban a legjobban teljesített. A 2019-es és a 2020-as forgalom mellett kiszámoltuk az is, hogy a két év forgalma hogyan viszonyult egymáshoz. A részletes táblázatokban a 2020-as sorrend mellett feltüntettük azt is, hogy az adott település hányadik volt egy évvel korábban

- írja a portál.

2020-ban a kereskedelmi szálláshelyek az országosan mért 13 millió vendégéjszakával az előző évi forgalom 42 százalékát bonyolították. Ebből a külföldiek által eltöltött 3,6 millió vendégéjszaka csak a 2019-es forgalom 23 százaléka lett, miközben a jóval aktívabb hazai vendégek is csak az előző évi forgalmuk 60 százalékát produkálták a 9,5 millió vendégéjszakával.

A legrendkívülibb eredményt a balatonfüredi kereskedelmi szálláshelyek hozták. A korábban 8. helyen végző város azzal tudta megszerezni az országos első helyet, hogy a másoknál látható 40-80 százalékos forgalomcsökkenéssel szemben csak 33 százalékos veszteséget szenvedtek el a szálláshelyei. A hazai vendégeket nézve csak 13 százalékos volt a veszteségük, és a külföldieknél elszenvedett 69 százalékos visszaeséssel is inkább a jobbakhoz tartoztak az országos összevetésben

- tették hozzá.

Az alábbi táblázatban egy-egy településre kiterjedően láthatók a legfontosabb eredmények, változások.

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken a 2020-ban legnagyobb forgalmat bonyolító hazai településeken és kerületekben - KSH - Győrffy Árpád

Ha valakit további részletek is érdekelnek, ide kattintva olvasható a teljes cikk, további érdekességekkel kiegészítve.

Címlapkép: Getty Images