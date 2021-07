Medvét észleltek a Balaton-felvidéken? Mutatjuk a részleteket

Vasárnap bejártam az Országos Kéktúra Balatonhenyénél elterelt útvonalát – erről később majd írok egy beszámolót – és a régi- és új nyomvonal találkozásától (Vaskapu-árok, Juhász forrás) kb. egy, másfél kilométerre az új ösvényen Balatonhenye felé, medve talpnyomokat találtam az erdészeti úton

- írja blogján Csutka István.

Forrás: Csutka István blogja

Eléggé sokkoló élmény a Balatonnál találni egy ilyen nyomot, hiszen mindenki csak a Bükk, Mátra, Börzsöny és Zemplén erdeiben fedezte fel eddig, hogy egy-egy medve járt arra korábban. Ilyen messzire és főleg ebbe az irányba pedig még nem merészkedett el a zöldfolyosókon keresztül idáig egy medve sem. Persze óriási távolságokat képesek megtenni elég rövid időn belül és ráadásul a Kéktúra most erre terelt szakasza korábban alig járt ösvény volt, így nem nagyon zavarhatta meg őket senki, ha még a Nemzeti Park erdészeinek és munkatársainak sem tűnt fel idáig a váratlan vendég

- tette hozzá a túrázó, majd kitért arra is, hogy természetesen a fotókat több hazai és erdélyi medveszakértővel is megnézette a biztonság kedvéért. Leírása szerint a nyom nem volt friss, mellette pedig talált egy kisebb nyomot is, ami miatt azt gyanítja, egy nőstény medve és egy bocs járhatott arra.

Címlapkép: Getty Images