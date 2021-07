Sokan próbálják ki a gyógyulás érdekében: ide minden légúti és allergiás betegnek el kell látogatni

Az Aggteleki Nemzeti Park Magyarország páratlan természeti és kultúrtörténeti értékekben gazdag részén, a Sajó- és a Hernád folyó között fekszik. Az első olyan nemzeti parkunk, amelyet kifejezetten a földtani természeti értékek, a felszíni formák és a felszín alatt húzódó barlangok megóvására alapítottak 1985-ben. A nemzeti park Észak-Magyarország karsztvidékén mintegy 20 000 hektár területen helyezkedik el. Az 1978-ban létrehozott Aggteleki Tájvédelmi Körzetet az UNESCO MAB (Ember és Bioszféra) programjában bioszféra rezervátummá nyilvánították. Olyan területekről van szó, ahol a táj sokat megőrzött az ember megjelenése előtti állapotából. A nemzeti park felszín alatti természeti értékei, – az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai – 1995-ben felkerültek az UNESCO Világörökség listájára is.

Az Aggteleki Nemzeti Park talán legismertebb látnivalója Közép-Európa leghosszabb barlangja, a Baradla-Domica barlangrendszer, amelyet számos túra keretében fedezhetünk fel. Nemrég zárult le a barlang gyógyturisztikai fejlesztését célzó projekt,

amelynek köszönhetően a jövőben egészségügyi célokra – például a légúti és allergiás betegségben szenvedők tüneteinek enyhítésére - is lehet használni, a levegő nagyfokú tisztaságának és a barlangi klímának köszönhetően.

Emellett több kevésbé ismert, de hasonlóan különleges élményt nyújtó barlang is várja a látogatókat. A Bódvarákó melletti Esztramos-hegy belsejében egy bányatáróból nyíló Rákóczi-barlang kristályos képződményei egyedülállóak, tavai lenyűgőző látványt nyújtanak.

A Zempléni Tájegységben található a Bodrogzug, amely az ország egyetlen olyan területe, amit rendszeresen elönt a víz. Fokozott jelentőségű vízimadár élőhelyként a nemzetközi Ramsari területek listájára is felkerült. Ezt az egyedülálló tájat és élővilágát mutatja be a Bodrogzug Vízitúra Tanösvény, amit engedély birtokában lehet bejárni, képzett túravezetők segítségével. A természeti kincsek mellett történelmi látnivalókat is kínál a térség, ilyen a Boldogkő vára, ahol a történelmi falak közül csodálatos kilátás nyílik a Zemplén hegyeire illetve a Hernád-völgyének vidékére.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kuriózuma, hogy itt található a hucul kisló hazai törzsállománya is, a Jósvafői Hucul Ménes. A Magyarország területén hajdanán elterjedt lófajtával, lóháton vagy akár fogattal, lovastúrák keretében is bejárhatók a nemzeti park egyes területei. A térség állatvilága is rendkívül változatos: a 28 európai denevérfaj közül 20 megtalálható az igazgatóság területén. A karsztvidék felszínét borító háborítatlan erdőkben fészkel a fekete gólya, a parlagi sas, illetve a békászó sas. De megtalálható a pannon gyík és a nemzeti park címerében is szereplő foltos szalamandra.

Az Aggteleki Nemzeti Park programkínálata is rendkívül színes: a jósvafői Kúria Oktatóközpont egész júliusban és augusztusban várja az érdeklődőket változatos kézműves foglalkozásokkal, családi programokkal. A Kessler Hubert Emlékház barlangokról szóló kiállítást kínál, a Keleméren található Mohos ház bemutatóhelyen a Mohos-tavak és a Mohosvár történetével ismerkedhetünk meg, a szögligeti Szalamandra-ház erdei iskolai pedig egész évben várja a csoportokat. Szeptemberben szervezett vezetéssel a szarvasbőgés is hallható az Aggteleki-karszton, októberben az Európai Madármegfigyelő Napok részeként pedig madárgyűrűzési bemutató várja az érdeklődőket.

