Fontos változás lépett életbe a hazai erdőkben: erről minden túrázónak tudnia kell

Itt van az ősz itt van újra, mi pedig keresve se találnánk szebb évszakot a természetjáráshoz! A hegyeket, az erdőt számos ösvény, útvonal szeli át, a járatlan szemnek azonban elsőre mind egyformának tűnhet. Ráadásul ezeknek csak egy része túraútvonal, szép számmal akadnak közöttük olyanok is, amelyeken az adott területet fenntartók közlekednek, a túrázók számára pedig tilos az átjárás. Ezért is nagyon fontos, hogy a túrázók csak a turistajelzésekkel ellátott útvonalakat használják, és felismerjék ezeket a jeleket. A turistajelzések ismerete nemcsak az eltévedéstől óv meg, de az útvonalon vagy annak közelében lévő műemlékekhez, barlangokhoz, forrásokhoz, kilátókhoz is elvezetnek.

Idén november 1-étől megújult az első magyar turistatájékoztató jelképek szabványa, úgyhogy érdemes újra átismételni, melyik jelzés pontosan mit is jelent.

Íme, ezek a legfrissebb magyarországi turistajelzések!

Magyarországon egységes turistajelzés-rendszer van érvényben, amelyet még az 1930-as években alkottak meg, így az egész országban bárhol eligazodunk a segítségükkel. Azóta persze fejlődik, bővül a túraúthálózat, és a turistajelzések száma is folyamatosan nő. Idén novembertől megújult az első magyar turistatájékoztató jelképek szabványa is, a Magyar Természetjáró Szövetség és a Magyar Szabványügyi Testület együttműködésében készült egy új, korszerűsített dokumentum.

A Magyar Természetjáró Szövetség turistaút szakmai feladataiban kompetens munkatársai a Turistaút Szakbizottsággal és a Magyar Szabványügyi Testülettel együttműködve, hosszú hónapok közös munkájának eredményeként készítette el a 2021. november 1-jén megjelent és érvénybe lépett magyarországi gyalogos turistautak jelzéseiről és azok alkalmazásáról készült szabvány megújult változatát.

- közölte a Magyar Természetjáró Szövetség. Mindezt azért, hogy az új szabvány segítségül szolgáljon a gyalogos turistautak jelzéseinek értelmezéséhez és alkalmazásához.

A megújult szabvány hatályon kívül helyezi az 1988-ban MSZ 20587-2:1988 számon kiadott és 2021. október 31-ig alkalmazott dokumentumot. (Az MSZ 20587:2021 Gyalogos turistautak jelzései és azok alkalmazása egy olyan egységes logikára és turistaszakmai érvekre felépített műszaki dokumentum, amely meghatározza a hazánkban évtizedek óta használt, hivatalosan is elfogadott turistajelzéseket és útmutatót ad azok használatához, értelmezéséhez.)

Vegyük hát sorra őket:

Sáv: a sáv jelzésű utak a turistaút-hálózat gerincét alkotják, amelyek fontosabb kiindulási pontoktól (turistaút csomópontból, kirándulóközpontból, településközpontból vagy közlekedési csomópontból) más, hasonlóan fontos pontokig vezetnek.

Kék sáv jelzést használnak a legfőbb, országos jelentőségű útvonalak jelölésére, és egyes tájegységek helyi jelentőségű fő útvonalának jelzésére is.

jelzést használnak a legfőbb, országos jelentőségű útvonalak jelölésére, és egyes tájegységek helyi jelentőségű fő útvonalának jelzésére is. Piros sáv jelzéssel jelölik a legalább egy tájegységen átvezető, és a kiemelt jelentőségű helyi utakat.

jelzéssel jelölik a legalább egy tájegységen átvezető, és a kiemelt jelentőségű helyi utakat. Sárga sáv jelzést a helyi fontosságú gerinchálózati útvonalak jelölésére használják.

jelzést a helyi fontosságú gerinchálózati útvonalak jelölésére használják. Zöld sáv jelzések az előbbieken kívüli, helyi gerinchálózati útvonalak jelölésére használhatók.

Álló Kereszt: a kereszt jelkép jelöli a sáv jelzésű utak elsődleges kapcsolódásait. Jelölhet főutat, vagy két jelzett sáv jelképű út közti átkötést, útváltozatot.

Leágazó turistajelzések

Ezeket a turistajelzéseket rövidebb leágazásoknál vetik be, és a jelzés jelképe mutatja meg, hogy milyen célhoz vezet.

Háromszög: magaslati pontra, hegytetőre, csúcsra, természetes kilátópontra, épített kilátóhoz vezet.

Négyzet: településre, szálláshelyre vagy közlekedési lehetőséghez vezet.

Kör: forráshoz, kúthoz vagy egyéb vízvételi lehetőséghez vezet.

Barlang: barlanghoz, barlangnyíláshoz vezet.

Rom: romhoz, műemlékhez, földvárhoz vezet.

Kápolna: kápolnához, templomhoz és egyéb szakrális helyhez vezet.

Emlékmű: kulturális vagy történelmi emlékműhöz, emlékhelyhez vezet.

Bélyegző: túramozgalom bejárását igazoló bélyegzőhelyhez vezet, legfeljebb 1 km hosszú.

Az egyéb turistajelzésekről se feledkezzünk meg

Körtúra: kirándulóközpontból, közlekedési csomópontból vagy parkolóból, településből kiinduló, jelzésváltás nélkül ugyanoda visszaérkező 2-10 km-es, könnyebb túraútvonalak jelölésére.

Térkép nélkül azért ne induljunk el!

Fontos, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ismerjük a túrajelzéseket, hogy még túra megkezdése előtt gondoskodjunk a kirándulás útvonalát mutató térképről is. Erre manapság már legtöbben mobiltelefonjukat használják, azonban ne felejtsük el, hogy a hegyek közt előfordulhat, hogy nem hogy térerő, internet sincsen. Ezt a problémát offline térképek letöltésével, vagy hagyományos térképpel könnyen orvosolhatjuk. Amennyiben a telefon mellett döntünk, figyeljünk rá, hogy az út előtt töltsük fel, igen kellemetlen, ha tájékozódásunk egyetlen eszköze lemerül.

A turistajelzések hazánkban helyenként azonban elég megbízhatatlanok, mivel nem mindenhol tartják karban őket, így előfordulhat, hogy a jelek egyszer csak eltűnnek, ilyenkor tényleg jó, ha van nálunk térkép, hogy megfelelően tájékozódhassunk.

Mire kell figyelni, ha az erdőt járjuk? Mit vigyünk magunkkal, ha több órás bakancsos kirándulást tervezünk? Mennyibe kerül most egy jobb felszerelés? – Erről a HelloVidék múlt heti cikkében itt is olvashatsz.

Addig is következzék pár életmentő túlélőtipp:

Kényelmes cipőt, lehetőleg túrabakancsot viseljünk, soha ne új cipőt, amit előtte még sosem hordtunk.

Csak annyi inni- és ennivalót vigyünk magunkkal, amennyi feltétlenül szükséges, hogy elkerüljük a cipekedést.

Mielőtt elindulunk, tájékozódjunk az időjárásról.

Az időjárásnak, ne az évszaknak megfelelően öltözzünk fel, lehetőleg rétegesen.

A hátizsákunkban legyen egy tartalék pulóver, könnyű esőkabát, ha eső várható.

Címlapkép: Getty Images