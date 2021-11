Ezt felejti el a legtöbb magyar túrázó: erre figyelj, ha bakancslistás helyekre indulsz

Évről évre hazánkban is egyre többen töltik a szabadidejüket túrázással: a természetjárás iránti érdeklődést jól mutatja, hogy 2010 óta negyedével nőtt a hazai nemzeti parkok látogatóinak száma, amely tavaly már elérte az 1,6 milliót. Egyre többen ismerik fel azt a tényt, hogy a természetben töltött idő jótékony hatással van az emberek fizikai és mentális egészségére. Ehhez az évtizedes trendhez képest is látványos kiugrást hozott tavaly március óta a járványhelyzettel együtt járó bezártság, amelynek hatására a korábbi éveket is meghaladta a túrázók számának növekedése.

A kéktúrák valamelyikét megkezdők száma például az elmúlt évben 168 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Igaz, jelenleg épp nincsenek érvényben kijárási korlátozások, Szent Márton ünnepéhez közeledve szabadtéri programokat is találni szerte az országban, de a bakancsos túrázásnál olcsóbb és jobb időtöltést nehéz kigondolni! Hacsak az alapfelszerelést (bakancsot, esőkabátot, túrabotot) nem vesszük újonnan, mert az akár sokba is kerülhet, ha valamelyik jól csengő világmárka termékeivel akarunk virítani az erdőben is. De szerencsére vannak bárki számára megfizethető, és elfogadható minőségű termékek is. De pár tízezer forint biztosan kell ahhoz, hogy kényelmes, bokakímélő cipőben induljunk útnak, és ne essünk kétségbe, ha elered az eső. De ne szaladjunk ennyire előre!

Mi az a Kéktúra? Van, aki nem tudja?

Hazánk legismertebb és egyben leghosszabb turistaútja a Kéktúra, ami Európa első hosszútávú turistaútja is. A Magyar Természetjáró Szövetség 1961 óta koordinálja ezt a kék sávval jelzett, az Írott-kőtől Hollóházáig tartó jelvényszerző mozgalmat. A hosszúságában folyamatosan változó útvonal (2020-ban 1168 km volt) a Kőszegi-hegységben található Írott-kő és a Zempléni-hegységben fekvő Hollóháza között húzódik, főként Magyarország északi tájain. 1961 óta az MTSZ, azt megelőzően a Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztálya, a mai Lokomotív Turista Egyesület jogelődje kezelte.

1979-ben a magyar ismeretterjesztő filmtörténelem legnépszerűbb sorozata, a Másfélmillió lépés Magyarországon végigkalauzolta a nézőket a festői útvonalon, kedvet csinálva ezáltal évente több száz embernek a kéktúrázáshoz. A lelkesedés azóta sem hagyott alább, sőt!

A National Geographic 2020-ban a világ 25 leginkább ajánlott utazási célpontja közé sorolta az Országos Kéktúrát.

Az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra alkotja együtt az Országos Kékkört. Ezen a néven egyúttal jelvényszerző túramozgalom is létezik, amely a turistaút teljesítését célozza. Az Országos Kéktúra (és a hozzá kapcsolódó Gyermek Kéktúra) teljesítését a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) teljesítői jelvénnyel ismeri el. Teljesítése sem időponthoz, sem időtartamhoz nincsen kötve, és nincsen nevezési díja sem, de az igazoló füzetért fizetni kell. Az Országos Kéktúra az MTSZ bejegyzett védjegye.

A Magyar Természetjáró Szövetség statisztikája 1961-től tartalmazza a teljesítők számát, abban az évben 5 főt. 1962-ben már 84, 1963-ban 87 fő teljesítette az Országos Kéktúrát; számuk 1966-ban 168 fővel tetőzött. Ezt követően évente jellemzően 70–130 fő járta végig. Ez a szám már a rendszerváltás előtt enyhén csökkenő tendenciát mutatott, de mélypontját 1991-ben (41 fő), illetve 1995-ben (37 fő) érte el. Azóta azonban dinamikus növekedésnek indult, és 2012-ben először átlépte a 200 főt, 2015-ben pedig addigi csúcspontját érte el 231 fővel.

De mit vigyünk magunkkal, ha több órás bakancsos kirándulást tervezünk? Mennyibe kerül most egy jobb felszerelés? A következőkben erre keressük a választ:

Első és legfontosabb szabály, öltözködjünk rétegesen

Mindig legyen nálunk vízhatlan esőkabát arra az esetre, ha hirtelen elered az eső. Amennyiben alapvetően napos időt jósolnak kirándulásunk napjára, és nincs hely a táskánkban egy kabátnak, vigyünk magunkkal apróra összehajtható műanyag esőkabátot. Bár ezek nem hatásosak a hideg ellen, az esőt tökéletesen felfogják. Érdemes olyat vásárolnunk, mely köpenyszerű, azaz olyan bő, hogy ráhúzható akár hátizsákra is. Ősszel érdemes sapkát is vinnünk magunkkal, hiszen ha hidegre, vagy szelesre fordul az idő, akkor nagyban javíthatja komfortérzetünket egy meleg fejfedő.

A jobbfajta vízhatlan túrakabátok (internetes keresésben): 10-15 ezer forintnál kezdődnek, de sima esőkabátot már 3 ezer forintért is kapunk.

Nézzünk utána, nincs-e épp vadászati szezon

Nem ritka, hogy ősszel több területen is tiltják a túrázást a vadászidény, a szarvasok párzási ideje, vagy a rókák vakcinázása miatt. Ezekről jobb, ha időben tájékozódunk, és úgy választjuk ki úticélunkat, hogy minél biztonságosabban teljen a kikapcsolódás.

Utunk megtervezésénél érdemes utánajárnunk a helyi erdészet, vagy vadásztársaság elérhetőségeinek is, hogy baj esetén tudjuk, hova kell fordulnunk. Ezeknek a szervezetek a weboldalára mindenképp érdemes felmennünk kirándulás előtt, ugyanis sok hasznos információt kaphatunk az adott területről.

A legfontosabb: a bakancs

Ruházatunk legfontosabb részét képezik a lábbelik, hiszen a túra során avarban gázolhatunk, köveken vagy nagy pocsolyákon kell átkelnünk. Épp ezért mindenképp vízhatlan túrabakancsot ajánlott hordani, mely jól illeszkedik a lábunkra. Fontos, hogy lábbelink jól fogja bokánkat, mivel így biztosabban tudunk közlekedni benne, ráadásul kevesebb eséllyel ficamodik ki a bokánk, ha rosszul lépünk.

Más cipőre van szüksége egy alkalmi turistának a Balaton felvidéken és másra egy hegyi expedíció tagjának. Ha csak alkalmi sétához, kutyasétáltatáshoz és rövid kiránduláshoz szeretnél cipőt választani, akkor elegendő egy puha szabadidős félcipő. De ha azok közé tartozol, akik évente nem csak párszor használják a túracipőjüket és olyankor igazi terepre mennek, akkor érdemes befektetni egy keményebb középtalpú bakancsba.

Árban nagy a szórás, de általánosságban elmondható, hogy a középkategóriás, túrabakancsok 20 ezer forintnál kezdődnek, a nevesebb túramárkák esetében (internetes keresés alapjá) 30 ezer alatt nem igen találunk túracipőt, a határ viszont a csillagos ég. (Lowa bakancsokból 120 -140 ezer forint sem extra).

Térkép nélkül el se induljunk!

Fontos, hogy gondoskodjunk a kirándulás útvonalát mutató térképről. Erre manapság már legtöbben mobiltelefonjukat használják, azonban ne felejtsük el, hogy a hegyek közt előfordulhat, hogy nem hogy térerő, internet sincsen. Ezt a problémát offline térképek letöltésével, vagy hagyományos térképpel könnyen orvosolhatjuk. Amennyiben a telefon mellett döntünk, figyeljünk rá, hogy az út előtt töltsük fel, igen kellemetlen, ha tájékozódásunk egyetlen eszköze lemerül.

Érdemes utánajárnunk a turistajelzéseknek is, hogy semmiképpen se tévedjünk el, azonban sose hagyatkozzunk csak a jelzésekre, mindig legyen nálunk térkép is! A turistajelzések hazánkban helyenként elég megbízhatatlanok, mivel nem mindenhol tartják karban őket, így előfordulhat, hogy a jelek egyszer csak eltűnnek, ilyenkor jó, ha van nálunk térkép, hogy megfelelően tájékozódhassunk.

Mi a túrabotra is esküszünk

A túrabot egy könnyű, alumíniumból készült bot, amely hasonlóan a korábbi, mogyoróbot verzióhoz, a túrázást hivatott megkönnyíteni. De több, mint egy ág, hiszen egyrészt sokkal könnyebb, másrészt pedig a boltban lehetőség van kiválasztani az ideális méretűt. Segíti a lefelé és fölfelé haladást, illetve használata leveszi a felsőtestedről a terhet, no meg erősít is, jobban átmozgat egy sima sétánál, ezáltal több kalóriát égetsz el. Túrabotból is van többféle, ami egy hagyományos túrázáshoz jó, az általában teleszkópos, tehát állítható méretű. Ez azért is jó, mert más méretű bot kell lefelé, vagy felfelé haladáshoz, oldalazó lépésekhez.

Nem kell magaddal vinni a hűtőt, de!

Csak annyi szendvicset és gyümölcsöt csomagoljunk az útra, hogy semmiből ne szenvedjünk hiányt, de nem kell túlpakolni a hátizsákot! Jó viszont, ha van nálunk szőlőcukor vagy étcsoki, ugyanis ez szinte azonnal felszívódik szervezetünkben nem kevés energiát biztosítva testünknek, hogy bírjuk a tempót. Mindig legyen nálunk víz, ne csak üdítő, mivel a vizet bármire felhasználhatjuk, például meg is mosdhatunk vele, vagy ha megsérülünk, lemoshatjuk vele a sebünket. A víz a legjobb szomjúság oltására, míg a cukros üdítők inkább csak eltelítenek. Ha hűvös időre számítunk, vigyünk magunkkal egy termoszban forró teát is. Bár ki fogunk melegedni a túra közben, ha leülünk pihenni, gyorsan fázni kezdhetünk, ilyenkor pedig igencsak jól fog esni!

A túlélőkészletbe ezeket tedd!

Mindig legyen nálunk fertőtlenítőszer, ragtapasz és géz, és nem árt, ha cérna és tű is kerül a batyunkba. Ajánlott bicska és kullancsirtó is. Gyógyszerek tekintetében a legfontosabb talán a fájdalomcsillapító, hogy esetleges sérülésünk ellenére is mozgásban tudjunk maradni.

Az elemlámpa se maradjon otthon

Ha ránk a sötétedik a kirándulás végén, jól jöhet valamilyen fényforrás, ezen felül baj esetén a sötétben jelezhetünk is vele, érdemes olyan terméket választani, melyen van villogó beállítás is, mert ez jóval feltűnőbb, mint a folytonos fény.

Biztos, ami biztos: kis törölköző és váltóruha is jól jöhet

A legfontosabb, ami mindenképp kerüljön be a hátizsákba egy váltás zokni, valamint egy tiszta póló, mivel vizes lábbal vagy felsőtesttel túrázni igen kellemetlen. Egy kis méretű törölköző is jó ha van nálunk, ha esős az idő, jó hasznát vehetjük!

Életveszélyes lehet, ha eltévedünk az erdőben

Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület vezetője a Teol-nak pontosan ezért azt tanácsolja, mindenki legyen körültekintő olyan terepen, amit nem ismer.

A szakértő szerint bárkivel előfordulhat, hogy az új útvonalon felbukkan egy akna vagy kút, amibe könnyen beleeshet a tájékozatlan túrázó. Ennek megelőzése érdekében érdemes tájékozódni arról, kinek ajánlott a kiszemelt vonalon sétálni, futni, túrázni. A Badacsonyi László kifejtette, ha mégis baj történne,

a legfontosabb az, hogy mindenki megőrizze a higgadtságát, semmiképp sem szabad pánikba esni, ész nélkül cselekedni.

Ha már egyértelmű az, hogy eltűnt és veszélyben lehet a közeli hozzátartozónk, legelső lépésként értesíteni kell a rendőrséget. Hívjuk a 112-őt!

Indulj egy úton: három bakancslistás kéktúra-útvonal

Az Országos Kéktúra több mint ezer kilométer hosszú legendás útvonalának kiindulópontja és a Dunántúl legmagasabb kiemelkedése az Írott-kő. A szépséges Kőszegi-hegység patakcsobogástól zúgó völgyeiből és alpesi panorámákat nyújtó kilátóiból leereszkedünk az egész Kéktúra legsíkabb területére, hogy a Rába partjáig egészen Sárvárig gyalogoljunk. Ez az első szakasz nem egy egynapos könnyed túra, összesen 71,2 km, 18 óra 30 perc alatt teljesíthető, útközben 9 bélyegzőhelyet találni.

A megunhatatlan első kilométerek: Kőszegtől az Írott-kőig, vagy fordítva

A Kéktúra egyik legszebb útvonala ez a mindössze 16 km-es első szakasz. Ideális esetben, vágtában 5 óra alatt teljesíthető, de a nap végére, a szintkülönbségek miatt garantáltan elfáradsz majd. Kőszegről az Országos Kéktúra útvonalon juthatunk az Írottkő csúcsra.

Az útvonal a Kőszegi-hegység jelentősebb látnivalóinak sorát érinti: Indulhatunk a Tourinform iroda elől, a Kálvária úton jutunk a Kálvária templomig, majd Szent Germain kereszt, Hétforrás, Óház-kilátó, Vöröskereszt, Stájer-házak, Hörmann-forrás, Írottkő-tanösvény, Írottkő kilátó. Az összes szintemelkedés kb. 830 méter. Útközben, forrásból több helyen van vízvételi lehetőség. Ha a vasútállomástól indulunk, akkor 16 km, kb 5 óra felfele az út. Egésznapos programnak ajánlott kirándulás.

A Kéktúra Budapesthez közeli szakaszai

A főváros közelsége miatt, a 27 szakasz közül is a legnépszerűbbek a Budapest környékén fekvő távok. A két legközelebbi rész a Budai-hegységben található 13. és a 14. szakasz. Ezek a szakaszok Piliscsaba - Hűvösvölgy, valamint Hűvösvölgy - Rozália téglagyár között helyezkednek el.

Piliscsaba – Hűvösvölgy (13. szakasz)

Szintemelkedés: 575 m / -585 m

Túratáv: 22.5 km

Ez a kiruccanás némi tapasztalatot igényel, főként a Remete-szurdokba vezető leereszkedés. Azonban ezen az úton láthatjuk a Kéktúra első hivatalos teljesítőjének, Horváth Józsefnek a sírját a közeli temetőben.

Hűvösvölgy - Rozália téglagyár (14. szakasz)

Szintemelkedés: 525 m / -625 m

Távolság: 14.2 km

A 14-es szakasz könnyebbnek ígérkezik az előző, 13-as szakasznál. A Hűvösvölgyben fekvő kiindulópontot tömegközlekedéssel is megközelítheted. A 14-es budapesti szakasz alacsony szintkülönbsége és rövid távolsága miatt kényelmes lehet kezdő túrázóknak is.

