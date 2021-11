Őrület, milyen népszerű ez a régió: emiatt özönlenek ide az emberek

A koronavírus-járvány 2020. márciusi hazai megjelenése és a kormány prevenciós intézkedései számos kereskedelmi szálláshelyet bezárásra kényszerítettek. 2020 első tíz hónapjában kevesebb működési egység üzemelt 2019 azonos időszakához képest, kivétel 2020. január, amikor 25-tel több volt ez aszám. A mélypont 2020. áprilisa volt. Ebben a hónapban 593 db-bal (53%-os visszaesés) kevesebb panzió és 517 db-bal (53%-os visszaesés) kevesebb szálloda működött. Legnagyobb visszaesés a kempingeknél volt megfigyelhető, ahol 2020 áprilisában mindössze a 2019 azonos időszakában mért működő egységek 18%-a üzemelt.

Ahogy aztán a járványadatok javultak, egyre közelebb került a nyitás, viszont ehhez a szektor részvevőinek nagy segítségre volt szüksége. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program a legnagyobb hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, amelynek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye. A Program zászlóshajójaként útjára indított Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 2017-től 2030-ig tartó futamideje alatt összesen 300 milliárd forintos keret teszi lehetővé a szálláshelyek minőségi megújulását, szintlépését.

A turizmus fejlődési pályája új szakaszba lépett azzal, hogy 2020 őszén megtörtént a 11 turisztikai térség kijelölése. A cél a turisztikai feladatok ellátásának hatékonyabbá tétele, jól értelmezhető és körülhatárolható fogadóterületek létrehozása volt. Emellett fontos szempont volt, hogy a térségek a turisták számára is egymástól jól megkülönböztethetőek legyenek.

Az egy évvel ezelőtti alacsony bázishoz képest, amit a második hullám elleni védekezések korlátozó hatása okozott, szeptemberben 23,2%-kal nőtt a vendéglátás forgalmának volumene, 31,8%-kal pedig az árbevétele, míg a két évvel ezelőttihez képest az árbevétel 9,8%-kal magasabb. Továbbra is kedvező, hogy az előzetes pénztárforgalmi adatok alapján szeptember 25 és október 22 között a vendéglátás árbevétele 9,5%-kal meghaladta a két évvel ezelőtti szintet, amiben ugyanakkor a vendéglátói árak jelentős emelkedése is szerepet játszik. A következő hónapokban folytatódhat a vendéglátói szektor helyreállása, azonban a negyedik hullám némileg fékezheti a kilábalást

- mondta el Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

A szálláshelyek árbevétele szeptemberben 91,8%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. Noha érdemi javulást mutatnak az adatok, a helyreállás továbbra is csak részleges a járvány előtti szintekhez képest, ugyanakkor a belföldi turizmus teljesen helyreállt.

Egyes sportrendezvények (foci EB, Forma1) már jelentősebb számú külföldi vendéget vonzottak, csakúgy, mint az Eucharisztikus Világkongresszus és vadászati világkiállítás, valamint további vásárok, kiállítások, konferenciák. Mindezeknek köszönhetően az őszi beszámolók egyelőre kifejezetten kedvezőek.

A nemzetközi turizmus fokozatos javulását tükrözik a Liszt Ferenc repülőtér forgalmi adatai is, amelyek meredek felpattanást mutatnak a járvány elleni korlátozások feloldását követően. Szeptemberben a légi utasforgalom 626%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, azonban még mintegy 58%-kal marad el a 2019-es szinthez képest. A harmadik negyedévben 139%-kal nőtt a légi utasforgalom az egy évvel ezelőttihez, míg 348%-kal a második negyedévhez képest.

Statisztikai régió: Közép-Magyarország

Területe a Budapest–Közép-Duna-vidék turisztikai régió részét képezi.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021. január-októberben az összes vendégéjszakaszám 16%-át Budapesten regisztrálták, ami 2020 azonos időszakához képest 15%-os emelkedést jelent. Budapesten 2020-hoz képest a belföldi vendégéjszakák száma 42%-kal nőtt, a külföldieké 4%-kal 2021 első tíz hónapjában.

A nyári hónapokban a vendégéjszakák száma 81%-kal, a vendégek száma pedig 88%-kal volt magasabb, mint a tavalyi szezonban. Budapest mostanra még dinamikusabb növekedést mutat, decemberre kifejezetten magas a foglalási kedv, nagy az érdeklődés a külföldi utazók körében. Budapest vendégforgalmához, népszerűsítéséhez a nagyrendezvények is jelentősen hozzájárultak. Ilyen volt például a 16. Labdarúgó Európa-bajnokság, a Szent István-napi eseménysorozat, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a Vadászati és Természeti Világkiállítás, illetve hazánkra irányítja a figyelmet a 2022 márciusában Budapesten megrendezendő Bocuse d’Or európai döntő is.

Budapest

A Budai Vár és a Duna-part 1987 óta, az Andrássy út és történelmi környezete, valamint a Millenniumi Földalatti Vasút és a Hősök tere 2002 óta a világörökség része.

A legfőbb turisztikai látnivalók ezenkívül a budai oldalon a Gellért-hegy és a török kori emlékek (Gül Baba türbéje, Rudas fürdő), Óbudán az ókori római maradványok (a Nagyszombat utcai amfiteátrum és Aquincum romjai), a Budai-hegyekben pedig a Libegő, a Gyermekvasút és a Pál-völgyi-barlangrendszer. A pesti oldal fő látnivalói a Hősök terén, illetve az Andrássy úton és környékén kívül az Országház, a Belvárosban a Szent István-bazilika, a belvárosi plébániatemplom, az Akadémia és a Vigadó, a Kiskörút mentén a Nemzeti Múzeum és a Dohány utcai zsinagóga, a Nagykörút vonalán pedig a New York-palota és az Iparművészeti Múzeum. Budapest leglátványosabb múzeumai közé tartoznak az említetteken kívül a Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum és a Szoborpark.

Turisztikai szempontból is jelentős látnivalók Budapest legrégibb hídjai: a Széchenyi lánchíd, a Margit híd és a Szabadság híd, valamint az Erzsébet híd, amely modern kialakítása ellenére a városkép meghatározó elemévé vált. A turisták kedvelt célpontjai a legnagyobb közparkok, különösen a Városliget (benne a Vajdahunyad vára, a Széchenyi fürdő és az Állatkert) és a Duna parkosított szigete, a Margit-sziget.

Budapest világhírű gyógyfürdőváros, a gyógyturizmus egyik kedvelt célpontja. A különleges összetételű gyógyvizet tíz gyógyfürdő hasznosítja, amelyek többsége egyben műemlék és turisztikai látványosság is.

A főváros számos turisztikai szempontból is jelentős programnak ad otthont. Ezek közé tartozik a Budapesti Búcsú és az augusztus 20-i programok (tűzijáték, Mesterségek Ünnepe, Budapest Parádé).

Pest megye

Turisztikai szempontból legfontosabb települései:

Visegrád (Királyi vár- fellegvár, egykor a királyi Magyarország fővárosa)

Gödöllő (Gödöllői Királyi Kastély és az arborétum),

Ráckeve (a szerb templom és a Savoyai-kastély),

Szentendre (barokk főtér, Templom-domb, Szerb püspöki székesegyház, Kovács Margit Múzeum, skanzen),

Vác (püspöki székesegyház, diadalív) és Visegrád (a visegrádi vár Magyarország egyik legszebb panorámájával és a visegrádi királyi palota).

A megye egyéb jelentős látnivalói közé tartozik a zsámbéki középkori templomrom és az ócsai román kori református templom, a romantikus stílusú fóti templom, a Kiskunság táját bemutató Apajpuszta, Tatárszentgyörgy csodálatos Ősborókása, és lovas programjai Pusztavacs (Magyarország földrajzi középpontja), a Tápiószentmártonban található Attila-domb, a vácrátóti arborétum és a veresegyházi medvemenhely. Túrázásra, kirándulásra sok lehetőséget kínál a Pilis (Holdvilág-árok, Rám-szakadék), a Visegrádi-hegység (Dobogó-kő, Ördögmalom-vízesés), a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet és az Ócsai Tájvédelmi Körzet.

Az új turisztikai térség: Budapest környéke

Ez a turisztikai térség magában foglalja a már korábban is nevesített, aktív és ökoturisztikai kínálati elemekben, történelmi, kulturális értékekben gazdag Dunakanyar térséget.

Emellett olyan új, a budapesti tartózkodást legalább 1 nappal meghosszabbítani képes turisztikai attrakciókat magában foglaló területek is az új turisztikai térség részét képezik, mint a Velencei-tó, Gödöllő, Székesfehérvár és Ráckeve környéke.

Az integrált turisztikai térség kialakítása elősegíti a budapesti látogatások idejének meghosszabbítását, lehetővé teszi komplex turisztikai csomagok létrehozását és a desztináció önálló értékesítését is.

Településlista

Acsa, Adony, Alcsútdoboz, Almásfüzitő, Alsópetény, Aszód, Bajót, Bánk, Berkenye, Bernecebaráti, Biatorbágy, Bicske, Bodajk, Bodmér, Borsosberény, Budakalász, Csabdi, Csákberény, Csákvár, Csörög, Délegyháza, Diósjenő, Domony, Dömös, Drégelypalánk, Dunaalmás, Dunabogdány, Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunavarsány, Ercsi, Erdőtarcsa, Esztergom, Etyek, Felcsút, Felsőpetény, Fót, Galgamácsa, Gánt, Gárdony, Göd, Gödöllő, Gyömrő, Hatvan, Herceghalom, Hont, Horpács, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Isaszeg, Kajászó, Kápolnásnyék, Kemence, Kismaros, Kisoroszi, Komárom, Kosd, Kóspallag, Lábatlan, Leányfalu, Letkés, Lovasberény, Máriahalom, Márianosztra, Martonvásár, Mogyoród, Mogyorósbánya, Nadap, Nagybörzsöny, Nagymaros, Nagyoroszi, Neszmély, Nógrád, Nőtincs, Nyergesújfalu, Óbarok, Ócsa, Ősagárd, Pákozd, Páty, Pázmánd, Pécel, Penc, Perbál, Perőcsény, Pilismarót, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Pusztaberki, Rácalmás, Ráckeve, Rétság, Sóskút, Sukoró, Süttő, Szada, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szendehely, Szentendre, Szigetbecse, Szigethalom, Szigetmonostor, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tabajd, Tahitótfalu, Tát, Telki, Tereske, Tésa, Tolmács, Tordas, Tura, Üröm, Vác, Vácrátót, Vál, Vámosmikola, Vecsés, Velence, Vereb, Veresegyház, Verőce, Verseg, Vértesacsa, Visegrád, Zebegény, Zsámbék

A fővárosnak és környékének a jelentősége megkérdőjelezhetetlen a magyar turisztikai palettán. A stratégiában a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségként szerepelt, azzal a nem titkolt céllal, hogy a fővárosba érkező, jellemzően külföldi turisták tartózkodási idejét és költési hajlandóságát növelje.

Budapest páratlan kulturális és építészeti értékeivel, különleges adottságaival és egyedi atmoszférájával önálló termékként is kiemelkedő vonzerőt jelent a nemzetközi piacon. Ugyanakkor turizmusa kiemelt szerepet tölt be az egész ország turisztikai teljesítményében. Ezért, és a járványhelyzet miatt kialakult helyzet ellensúlyozására a főváros a jövőben is hangsúlyosan jelenik meg az MTÜ marketingtevékenységében

- emelte ki Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója.

Kirándulástippek, látnivalók

Fővárosunkban és környékén olyan sok turisztikai célpontot találunk, melyek mind érdekes kirándulási célpontok: kulturális, történelmi látnivalók, és természeti szépségek vonatkozásában egyaránt, hogy itt most a teljesség igénye nélkül soroljuk fel a legismertebbeket. Az MTÜ bakancslistáján itt mindent megtalál az érdeklődő.

A Dunakanyar a Duna Esztergom és Budapest közötti szakasza. Ezen a részen a folyam a Börzsöny és a Visegrádi-hegység között folyik, folyásiránya pedig nyugat-keletiről észak-délire változik. A Dunakanyar Magyarország egyik legfontosabb turisztikai körzete, beleértve a Duna menti településeket mindkét oldalon Esztergom és Visegrád között, amely a világörökségi várományosi (jelölti) listán is szerepel, visegrádi középkori királyi központ és az esztergomi vár helyszíneinek összevonásával. 2006 óta a Dunakanyar védőszentje Szent Hedvig lengyel királynő.

Budapest közelsége miatt a legnépszerűbb látványosságok sokszor zsúfoltak, mint pl. a gödöllői kastély vagy a veresegyházi medvefarm, mások viszont méltatlanul kevesek által látogatottak például az ócsai Árpád-kori templom vagy a zsámbéki romtemplom.

A pesti oldali agglomeráció meglepően dombos, a Gödöllői-dombság tele van meglepetésekkel és kiváló programokkal, a strandolástól az arborétumon, a rengeteg lovas farmon keresztül a rusztikus pincesorokig. Gyönyörű kastélyok, a renoválttól az elhagyatottig, várnak ránk.

Budapesttől délre igazi alföldi élményekben lehet részünk, nyáron a kiépített, strandolásra kiválóan alkalmas bányatavak, a Duna parti nádasrengeteg jobbnál jobb horgászparadicsomokkal, középkori templomok, romantikus ártéri tanösvények csábítanak minket.

A budai oldalról kiindulva a Budai-hegység szépen beleolvad az Etyeki-dombságba illetve a Zsámbéki-medencébe. Itt elsősorban a messziről látható impozáns gótikus templomrom, az alcsúti arborétum, ill. a dombság névadó településének gasztronómiai hagyományai a legvonzóbbak. A környéken találjuk egyik legszebb kastélyunkat, talán a leghangulatosabb kastélyparkkal, a martonvásári Brunszvik-kastélyt.

Rengeteg gyerekbarát program vár minket a régióban, a mogyoródi Aquapark, a veresegyházi medvefarm, a vácrátóti arborétum, a dunaharaszti, délegyházi, fürdésre kiválóan alkalmas bányatavak vagy a homokos partú Rukkel-tó mind megannyi kitűnő célpont, a számtalan lovas farmról nem is beszélve.

A Budapesttől északra fekvő Szentendre az ország talán legbájosabb kisvárosa, macskaköves, girbe-gurba kis utcáival, mediterrán hangulatával a főváros környékének legnépszerűbb kirándulási célpontja.

Szentendréhez közel találjuk az ország első számú skanzenjét, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot,amely akár egész napos program is lehet.

Bakancsos turistáknak a fővárosunk budai oldalát teljesen körülölelő hegyek, a Budai-hegység és a Pilis kitűnően jelzett turista útjai kínálnak akár több napos túra lehetőséget. Túrázzunk vadregényes szurdokokban, a Holdvilág-árokban, a Dera-szurdokban, másszuk meg a hegység legszebb panorámájú csúcsait, a Nagy-Kevélyt, a Nagy-Szénást, a Dobogó-kőt, az Oszoly-csúcsot vagy a Kő-hegyet, igazán változatos élményekben lesz garantáltan részünk.

A Budapest környéke turisztikai térség fontosabb adatai

A Budapest környéke turisztikai térség elősegíti a budapesti látogatások idejének meghosszabbítását. Az új térségi lehatárolással Budapest 10-szer nagyobb lett, 10-szer több élményt nyújt. Az eltérő évszakokhoz igazodó, egyedülálló aktív és ökoturisztikai kínálata, valamint kulturális értékei gazdagítják a térség sokszínű vonzerejét.

Legjelentősebb attrakciói között említhető a Dunakanyar, annak természeti látnivalói, túraútvonalai és kilátói, a Visegrádi Fellegvár, az Esztergomi Bazilika, a Szentendrei Skanzen, a Gödöllői Királyi Kastély, Székesfehérvár, Ráckeve, valamint a Velencei-tó, mint vízparti üdülőhely. Sokan keresik fel az erdei kisvasutakat és az Etyeki pincefalut is. Komáromban, a Csillagerőd nemrég befejezett fejlesztésének köszönhetően egyedülálló kulturális központ jött létre.

Budapest környéke gazdag kerékpáros útvonalhálózattal rendelkezik, az EuroVelo6 Dunamenti Kerékpárútnak kiemelkedő aktívturisztikai szerepe van, több szakaszán is fejlesztések valósulnak meg. A Dunakanyar kapcsán fontos megemlíteni a dunai hajójáratokat is. Budapest-Vác-Visegrád-Esztergom érintésével, kiránduló hajókkal lehet utazni a főváros és Szentendre között, valamint körjáratok közlekednek Visegrád-Nagymaros-Zebegény-Dömös-Nagymaros-Visegrád vonalon. A térség strandjai a Kisfaludy Strandfejlesztési Program fejlesztéseinek révén egyre színvonalasabb infrastruktúrával és szolgáltatásokkal várják a vendégeket.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021 nyarán a vendégek száma 29%-kal, a vendégéjszakáké 34%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

A térséghez tartozó települések közül a legnagyobb szálláshelyi forgalmat Visegrádon tapasztalták (14%), ezt követi Székesfehérvár, Gárdony, Esztergom, Velence, Vecsés, Komárom és Ráckeve. Ez a nyolc település adja a teljes turisztikai térség szálláshelyi forgalmának 61%-át.

A mobilcella adatok azt mutatják, hogy a térségben kiemelkedő az egynapos látogatások száma a váci Fő téren, valamint a szentendrei Duna korzónál. A térség településeire a belföldi egynapos látogatók elsősorban Budapestről érkeznek, de jelentős küldőterület még Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megye is.

A külföldről érkező forgalomban a legfontosabb küldőországok Németország, az Amerikai Egyesült Államok, Románia, Ukrajna és Szlovákia.

