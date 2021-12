Csak óvatosan a rokonlátogatással: ónos eső miatt adtak ki riasztást

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint, szombaton napközben az északkelet felől beáramló hideg légtömegben az Északi-középhegységben, az Alföld északkeleti részén havazás kezdődik, illetve az eső havazásba vált, de néhol átmeneti ónos eső, fagyott eső eshet.

Az említett északi tájakon a délutáni, esti órákra több helyen is várható 3-8 cm körüli, lokálisan 10 cm-t is meghaladó hóréteg. A délutáni órákban többnyire tapadó hó várható, majd az esti óráktól fokozatosan porhó váltja fel. Éjszaka az élénk északi szél az északkeleti megyékben akár a havat is hordhatja. A csapadékzóna dél felé húzódásával este az Alföldön helyenként gyenge ónos eső előfordulhat. Késő este a Dunántúl északi részén és a főváros környezetében átmeneti ónos eső után gyengébb havazás valószínű, kis mennyiségű (lepel-3 cm) hóval.

Forrás: OMSZ

A vasárnapra virradó éjszaka folyamán a déli országrészben a hőmérséklet fagypont alá csökkenésével az esőt egyre nagyobb területen ónos eső váltja fel. A hajnali óráktól kezdődően a déli megyékben több milliméter, lokálisan (legnagyobb eséllyel a Mecsek északi lejtőin) 5 mm-t meghaladó mennyiségű ónos eső is hullhat. Az időjárási helyzetben rejlő nagy bizonytalanság miatt akár piros riasztás is kiadásra kerülhet. A délutáni órákban átmenetileg csendesedhet a csapadék majd az esti, éjszakai óráktól egy újabb csapadékzóna éri el a déli határainkat.

Ez a csapadékzóna az éjszakai órákban fokozatosan észak, északkelet felé haladva újabb több milliméter ónos esőt okozhat a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka folyamán érkező csapadékzónából a Dunántúl nyugati felén havazás kezdődik.

