Erre szórják el pénzüket a tehetős magyarok? Zsebbenyúlós lehet a vidéki borkóstolás

A drasztikus költségnövekedések miatt elkerülhetetlen a borok árának emelése a hazai piacon

– nyilatkozta az agrarszektor.hu-nak Nyúlné Pühra Beáta, az Etyek-Budai borvidékhez tartozó Nyakas Pincészet főborásza, aki a május 8-i ünnepélyes gálán veszi át a 2021-ben elnyert Év bortermelője díjat. Ma legalább 10-15 százalékos árnövelés látszik indokoltnak, de az idei szüretig a költségekben további jelentős emelkedés következhet be.

Mint mondta az utóbbi időszakban a koronavírus-járvány miatti kereskedelmi korlátozások is gyorsították a hazai borfogyasztás csökkentését, amelynek megállításához a főborász szerint összehangolt ágazati kampánymunkára lesz szükség. Ennek apropóján megnéztük, hogy milyen lehetőségek várnak azokra, akik tudatosan keresik a borturisztikai programokat, illetve mennyibe kerülnek ezek a szórakozási lehetőségek.

Feltörekvőben a borturizmus?

Az ország újra kinyitott, egymást érik a programok, fesztiválok, és a borászatok is gőzerővel készülnek a nyári szezonra. Felsorolni is nehéz, hogy a magyar borászatok milyen sokféle szolgáltatással kedveskednek vendégeiknek. Nem beszélve arról, hogy egyre több helyen szánnak figyelmet arra is, ha gyermekkel érkezünk. Számos borászatnál mustot, házi szörpöket, gyerekmenüt kínálnak a kiskorú látogatóknak, amíg a felnőttek boroznak, máshol játszósarok teszi lehetővé, hogy mindenki megtalálja a számítását. Utazásunkat gondosan megtervezve és előkészítve minden korosztálynak élményt nyújtó bortúrán vehetünk részt.

Egy jól sikerült kóstolót követően igazán kellemes megoldás a birtokon maradva, a helyszínen kialakított szálláshelyet igénybe véve álomra hajtani a fejünket. Nem véletlenül szervezik meg sokan úgy a programjaikat, hogy az utolsó borászat egy olyan helyszín legyen, amely szállást is kínál, így például az addig áldozatot hozó sofőr is tud csatlakozni a kóstolóhoz. De mi vár még ránk, ha felfedeznénk a magyar borrégiókat? Nézzük meg, milyen típusú programokon vehetünk részt.

Pincelátogatás és borkóstoló

Személyes találkozás a borásszal vagy a borászat képviselőjével, aki idegenvezetőként egy borászgeneráció, egy szőlőfajta, egy borstílus, de akár egy teljes borvidék izgalmas világába kalauzol bennünket.

Borvacsora, borpiknik

A borok, magukban kóstolva tiszta és érthető képet adnak arról, hogy mit jelent egy-egy szőlőfajta vagy házasítás, míg ételek kíséretében új dimenziót nyitnak számunkra az ízek harmóniájának világában. Egy borvacsorán vagy borpikniken az egyes borokhoz megálmodott fogásokon keresztül kapunk teljes keresztmetszetet a helyi gasztronómiáról.

Dűlőtúra

A borászat látogatásának egy izgalmas pontja lehet a szőlőültetvényeken tett séta, gyalogosan, kerékpárral, jónéhány borászat esetén akár dzsippel. A szabadban, a szőlőtőkék között eltöltve az időt, a látványában is sokszínű talajt megismerve jobban megérthetjük, hogyan hat a sokszor emlegetett „terroir” a készülő borra.

Mennyibe kerül ez nekünk?

Egri borélmények:

VIP Dűlőtúra (2-20 fő) a Tóthék Birtokon - 16 000 Ft/fő, szállással együtt 26 000 Ft/fő

Eger Grand csomag - Superior és Grand Superior borokon keresztül ismerhetik meg Egert. 6 bort tartalmaz a csomag 6500 Ft/fő

5 Dűlő csomag - 5 különböző terület ahol a dűlőké a főszerep. 6 bort tartalmaz a csomag, 8000 Ft/fő

Nagy-Eged-hegy csomag - 5 igazi Egri különlegesség egy csúcstermőhelyről. 13 500 Ft/fő.

Somlói bortúra:

Minimum 6 főtől elérhető. 3 napos esemény. A csomag ára 105.000 Ft/fő, mely tartalmazza az idegenvezetés díját is.

Szekszárdi bortúra:

Minimum 6 főtől elérhető. 3 napos esemény. A csomag ára 89.500 Ft/fő, mely tartalmazza az idegenvezetés díját is. Felárral foglalható szállások: Hotel Merops Mészáros, Fogadó a Patkolókovácshoz.

Tokaj-Hegyalja bortúra:

Minimum 8 főtől elérhető. 3 napos esemény. A csomag ára 89.500 Ft/fő, mely tartalmazza az idegevezetés díját is. Felárral foglalható szállás: Rákóczi-Aspremont Kúria.

Mátrai bortúra:

Egy napos bortúra a Mátra déli lábánál: 6 bor kóstolása, sajtállal a Centurio borászatnál. Borkóstoló hidegtállal Kerekes Tamás pincéjénél. Kóstoló a Benedek pincénél, házi kecskesajttal, bagettel. Látogatás a Sol Montis borászatnál, 8 tételes borkóstolóval, 3 fogásos vacsorával. A csomag ára 46.900 Ft/fő. Az ár tartalmazza a kisbusz bérlést sofőrrel, valamint az idegenvezetés díját. Minimum 8 főtől elérhető.

Mit érdemes kipróbálni? Íme, 10 ikonikus magyar bor

Magyarországon 65 000 hektáron, 223 fajtával folyik borszőlő termesztés. E sokféleség egyfelől megkönnyíti, hogy mindenki megtalálja a kedvencét, egyben meg is nehezíti a választást, ha nem ismerjük azokat a fajtákat és borstílusokat, amelyek egy-egy borvidék ikonikus borává váltak. Ebben nyújthat segítséget az alábbi lista:

Aszú



Az aszú, avagy a Tokaji Aszú a világ egyik legkülönlegesebb, a legnagyobb nevű borszakértők által is sokra értékelt édes bora. Az eljárás során az alapborhoz kézzel, szemenként szüretelt aszúszemeket adnak, ami újraerjedést indít el benne. A világ legdrágább borkészítési eljárásának eredménye egy rendkívül intenzív szín-, illat- és ízvilágú, természetes édes bor. Bikavér



Bikavért kizárólag Szekszárdon és Egerben készíthetnek a hazai borászok, meghatározott szőlőfajtákból. A házasítás Egerben kékfrankos, míg Szekszárdon kékfrankos vagy kadarka alapú lehet. Számos stílusa létezik, általában markáns karaktere, fűszeres, gyümölcsös jegyei kiváló gasztroborrá teszik, de magában fogyasztva remek beszélgetőbor is. Cserszegi fűszeres



A cserszegi fűszeres egy fiatalabb, magyar nemesítésű szőlőfajta, melynek népszerűsége, elismertsége évről-évre növekszik, ahogy a termelők is megtalálják legszebb arcait. Virágos-parfümös, könnyed, üde bora kora tavasztól késő őszig sokak kedvence. A szőlőfajta aromatikus, muskotályos jegyekben kifejezetten gazdag, ízeiben lendületes ízvilágot jelent. Furmint



A furmint sokoldalúságának is köszönhetően mind hazánk, mind a nemzetközi borvilág egyik kedvenc fajtájává lépett elő. Ebből az őshonos szőlőből a száraz bortól a kifejezetten magas cukortartalommal rendelkező aszúig kiváló tételek készülnek. A száraz dűlőszelektált furmintok izgalmas ásványos jellegük, szép savaik és tartalmas ízviláguk miatt a legelismertebb hazai fehérboroknak számítanak. Juhfark



A juhfark visszafogott mennyiségben termesztett, őshonos szőlőfajtánk, amelyből izgalmas, felfedezésre érdemes borok készülnek. A legtöbb juhfark vulkanikus területről származik, így a szikár, feszes savak mellett érezhető bennük elegáns, finom mineralitás is. Kadarka



A kadarka az egyik legizgalmasabb szőlőfajta hazánkban, amely bár nem magyar eredetű (a rácok hozták magukkal a Kárpát-medencébe), de napjainkban már magyar fajtaként tartjuk számon. Halvány színű, kifejezetten elegáns aromákkal és alacsony tanninnal bíró borai egyre többször kerülnek fel az éttermek, borbárok itallapjára - nem véletlenül: a piros bogyós ízjegyeket mutató, gyümölcsös kadarkák kiválóan passzolnak számos fogáshoz, de magukban kóstolva is remek élményt jelentenek. Kékfrankos



A kékfrankos hazánk egyik legnépszerűbb és egyben leggyakrabban termesztett kékszőlőfajtája. Sokszínű, magas minőségre képes fajta, a belőle készült boroknak is számos arca fedezhető fel. Általánosságban elmondható, hogy a kékfrankosból készült borok a könnyű rosétól a koncentrált, hordós érlelésű tételekig kiváló gasztroborok, egész évben helyük van a borkedvelők poharában. Kéknyelű



Lényegében csak Badacsonyban találkozni ezzel az ősi magyar eredetű fajtával, amely nevét a szőlő levélnyelének kékes színéről kapta. A hungarikumnak választott kéknyelű visszafogott gyümölcsösségével, fűszerességével, szikárságával hódít, egyedi ízvilágának felfedezése Badacsonyban járva bakancslistás élmény a legtöbbek számára. Olaszrizling



Az olaszrizling az egyik legkedveltebb és leggyakrabban előforduló szőlőfajta hazánkban, ezért is nagyon sokféle stílusban találkozhatunk vele. A könnyed stílusban elkészített olaszrizlingek a grillételek, zöldséges-salátás könnyű fogások tökéletes kísérői, míg a testesebb, hordós érlelésű tételek igazi, komplex gasztroélményt jelentenek a legösszetettebb fogásokkal is. Szamorodni



A szamorodni Tokaj jellegzetes borkülönlegessége, amely az ép és aszúsodott szőlőszemek együtt történő szüretelésével és feldolgozásával készül. A száraz szamorodni és az aszúkéhoz hasonló, számottevő maradékcukrot tartalmazó édes szamorodni más-más világba kalauzol bennünket. Közös jellemzőjük a testes, olajos textúra és a koncentrált ízvilág.

Borfesztiválok országa vagyunk

A legjelentősebb borfesztiválok között tartják számon a külföldiek körében is igen népszerű Budapest Borfesztivált, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivált, a Szegedi Borfesztivált, illetve az Egri Bikavér Ünnepet is. A nagyobb látogatószámú fesztiválok között említhető továbbá az Etyeki Piknik évi négy alkalommal megszervezett rendezvénye, de a Rosalia, a miskolci Avasi Borangolás, vagy a Bor, Mámor, Bénye fesztivál is a Tokaji borvidéken.

Külön kategóriát képeznek azok a rendezvények, amelyek a szakma, ugyanakkor az értő nagyközönség felé biztosítanak a borászatoknak bemutatkozási lehetőséget, és ahol a látogatók workshopokon, tematikus kóstolókon mélyíthetik el tudásukat: a Winelovers és a Borjour rendezvények, illetve a vince Budapest a legnépszerűbb ilyen események.

Végül, de nem utolsósorban, az igazán sportosak ötvözhetik a bor és a futás iránti szenvedélyüket a badacsonyi Dűlőre Futunk, a szekszárdi Borvidéki Félmaratonon, a Palkonyai Dűlőfutáson vagy épp a villányi rozémaratonon.

Címlapkép: Getty Images