Bakancslista őszre: ennyibe fájhat most egy kiruccanás a borok bástyáján, Egerben

Kezdjük a tényekkel, merthogy már nemcsak ilyenkor, szüreti időszakban, hanem általában is egyre népszerűbbek a magyar borvidékek, turistaként is egyre többen látogatják őket. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTU) adatai szerint a borturizmus széles vendégkört képes idehaza is megszólítani, hiszen a 25–54 éves korosztályból már az elmúlt években is sokan látogatták meg az ország valamelyik borvidékét. A számokból az is kitűnik, hogy a bor és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, látnivalók a fiatalabbak számára is egyre vonzóbbak.

Tokaj mellett (amiről a HelloVidék itt írt) Eger is toronymagasan vezet a hazai borturisták célpontjai között, előbbit a megkérdezettek 58%-a, utóbbit 53%-a látogatná meg szívesen. Az élvonalban találjuk még Badacsonyt, Villányt és Sopront is – derült ki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által végzett reprezentatív piackutatásból. A borturizmus kérdésein túl a felmérés olyan, eddig kevésbé kutatott területekkel is foglalkozik, így kiderült például az is, hogy a fogyasztók nagy többsége csak hazai bort iszik, és szívesen olvas és tanul is a borról.

Az egri bikavér otthona

Ki gondolná, a klímaváltozástól függetlenül is az ország egyik legaszályosabb (legszárazabb) és leghűvösebb éghajlatú borvidéke épp az egri, amit észak felől a Bükk-vidék központi hegyvonulata véd a hideg légáramlatoktól. Ezen a tájon viszonylag későn tavaszodik. A vörösborok termelésének pedig főleg a délnek, délnyugatnak néző lejtők mikroklímája kedvez.

Az egri Magyarország egyik legrégebbi és legnépszerűbb történelmi borvidéke. A 22160 hektár (ebből 18302 ha I. osztályú) teljes területéből napjainkban mintegy 6000 hektár a szőlőültetvény. A borvidék névadója és központja Eger, amely mellett további 19 község tartozik hozzá. Az itt élők csaknem 1000 éve foglalkoznak szőlő- és bortermeléssel. A legöregebb borospincék kora a 400 évet is meghaladja, de napjainkban is vájnak még új pincéket, melyek falain vastagon lerakódó, jótékony hatású nemespenész és a pinceágakban sorakozó hordók csodálatos látványt és élményt nyújtanak.

Eger híres pincesorai, a kis- és nagykőporosi, a kőlyuki, a verőszalai, a Szépasszonyvölgy neve pedig szinte fogalommá vált.

A szőlőfajták tekintetében Eger egy rendkívül sokszínű, a megszámlálhatatlan számú termesztett szőlőfajtát a vidék történelme, a fél évszázados szocialista gazdálkodás, valamint a rendszerváltás óta eltelt időszak fogyasztási trendjei magyarázzák. A leggyakrabban telepített, illetve a legjobb minőségű borokat adó szőlőfajták:

Fehérszőlő: olaszrizling, chardonnay, hárslevelű, leányka.

Kékszőlő: kékfrankos, merlot, cabernet franc, pinot noir, portugieser, kadarka és cabernet sauvignon.

Hírnevét a Bikavér és a Leányka alapozta meg

Az Egri Bikavér név eredetét sokan a török időkre teszik. A Kadarka megjelenése Egerben is a törökök elől menekülő rácoknak köszönhető. A Bikavér legalább három szőlőfajta borának a házasításával készül. Amíg sok Kadarka volt a borvidéken, addig az a fajta volt a bikavér meghatározó fajtája, amihez a Kékfrankos és Kékoportó fajták borait házasították.

Ma a bikavér gerincét általában a Kékfrankos adja, amelyhez Kékoportó, Zweigelt, Cabernet franc, Cabernet sauvignon és Merlot fajták borai kerülhetnek. Az egyes fajták arányai változóak, úgymint az évjárat is változó.

A Bikavér mellett a borvidék másik híres bora az Egri Leányka, amely finom illatú különleges szép zamatokkal.

Az Egri körzetben jelenleg mintegy fele-fele arányban fehérborszőlő- és vörösborszőlő-fajtákat termesztenek.

Az egri borvidék jellegzetes borfajtái: Leányka, Olasz rizling, Chardonnay, Ottonel muskotály, Tramini, Sauvignon, Zenit, Királyleányka, Szürkebarát, Pinot blanc, Kékoportó, Blauburger, Pinot noir, Kadarka, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kékfrankos, Rajnai rizling, Cserszegi fűszeres, Zweigelt, Bíbor kadarka, Turán.

Még két-három hétig is eltarthat a szüret az Egri borvidéken

2022-es évjárat emlékezetes lesz az egri borászoknak is, egy évszázada nem tapasztaltak ugyanis a hegyközségekben akkora aszályt, mint az idei volt. Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a Heol.hu kérdésére elmondta: bár 1901 óta nem tapasztalt aszály után vannak, az előzetes félelmekhez képest azonban mégis lesz termés, elfogadható mennyiségben és jó minőségben. A szőlő átvészelte a szárazságot és összességében szép termés ígérkezett. Az aszálynak az egri borvidéken még egy nagy haszna volt, növényvédelmi problémák az időjárásnak is köszönhetően viszont kevésbé voltak.

A hegyközségi tanács elnöke úgy látta, hogy ahol nem volt túlterhelés és némi csapadékot is kaptak, augusztusban ott nem lett gyenge a termés mennyisége – 80-100 mázsa –, s a minősége, a cukorfoka sem rossz. Persze, területenként és fajtánként is rendkívül változó a kép. A két-három hete tartó csapadékos idő a szőlőben eddig kárt nem tett, a szemek nem repedeztek meg, nem is rohadnak, ugyanakkor kihizlalni sem tudja már őket az eső. Tény, hogy a szüretet viszont nehezítik az esőzések. A szakember azonban még azt is megjegyezte, hogy azt viszont sajnálatosnak tartja, hogy a szőlőárak nem követik le a költségek növekedését, s ez a helyzet igen csak rontja a termelési kedvet. Aki még azt is elárulta, hogy a szüret Eger környékén hetekig is eltarthat.

Top 10 kóstolnivaló:

Íme, ezek a Borindex legmagasabb értékelést kapott pincéi:

Kovács Nimród Winery, Eger

Juhász Testvérek Pincészete, Eger

Nyolcas és Fia Pincészet, Eger

Almagyar Érseki Szőlőbirtok, Eger

Thummerer Pince Noszvaj,

Petrény Winery, Eger

Dávid Borház Egerszalók, Eger

Böjt Borászat és Szőlőbirtok Ostoros, Eger

Hagymási Pincészet Eger

Tarjányi Pince, Eger

Látnivalók a térségben, amiket még kár kihagyni

A borvidék nyugati része már-már a Mátra árnyékában van, míg a keleti oldalon hirtelen vágja el egy mesterséges vonal a szomszédos Bükki borvidék teljesen hasonló adottságú területeitől, így a borvidék turisztikai bemutatása sem a legegyszerűbb. Annyi biztos, hogy a borkostoláson túl Eger városa és a vidék fürdői, a környező túraútvonalak számos bakancslistás élményt tartogatnak.

Már Egerben is számos bakancslistás látnivaló akad, hosszú sétákat tehetünk a belvárosban, vagy ha épp esősre és hidegre fordul az idő, akár gyógyfürdőzhetünk is. A kellemesen eltöltött nap végén pedig irány a Szépasszony-völgy, ez az egri borvidék leghíresebb helye. a bájos kis völgyben számos szőlőültetvény és megannyi picesor is található. Amit még feltétlenül iktassunk be a programunkba:

Egri vár: A kemény évszázadokat megélt egri várat a tatárjárás után, a 13. században kezdték építeni a Vár-hegyen, ahol már az államalapító István király (1000-1038) idején székesegyház és püspöki palota állt. A törökök közeledtére, a 16. században hozzáláttak a vár erődítéséhez. Kapitánya 1548-ban Dobó István lett, aki folytatta az erődítési munkálatokat, ő építtette például a róla elnevezett bástyát. Az 1552-es török támadáskor alig ötszáz lovas és ugyanennyi gyalogos katona volt a várban. A nyolcvanezres török had ellenében vívott, 38 napig tartó elszánt küzdelemben azonban a vár lakói, lányok, asszonyok is részt vettek - és fényes győzelmet arattak. Tettük aranybetűkkel szerepel a magyar történelem lapjain. A vár falai között ma a Dobó István Vármúzeum kiállításai láthatók.

A kemény évszázadokat megélt egri várat a tatárjárás után, a 13. században kezdték építeni a Vár-hegyen, ahol már az államalapító István király (1000-1038) idején székesegyház és püspöki palota állt. A törökök közeledtére, a 16. században hozzáláttak a vár erődítéséhez. Kapitánya 1548-ban Dobó István lett, aki folytatta az erődítési munkálatokat, ő építtette például a róla elnevezett bástyát. Az 1552-es török támadáskor alig ötszáz lovas és ugyanennyi gyalogos katona volt a várban. A nyolcvanezres török had ellenében vívott, 38 napig tartó elszánt küzdelemben azonban a vár lakói, lányok, asszonyok is részt vettek - és fényes győzelmet arattak. Tettük aranybetűkkel szerepel a magyar történelem lapjain. A vár falai között ma a Dobó István Vármúzeum kiállításai láthatók. Egri bazilika: a látnivalói között jelentős helyet tölt be Magyarország második legnagyobb bazilikája, a klasszicista stílusú Egri bazilika. Más néven Szent Mihály- és Szent János-főszékesegyháznak is nevezik. Az épület az egri főegyházmegye katedrálisa is, ami azt jelenti, hogy a püspök vagy az érsek itt végzi mindennapos feladatait. Az Egri Bazilika az Esztergomi Bazilika után Magyarország második legnagyobb vallási épületének számít. 1827-ben Pyrker János Lászlót nevezték ki Eger érsekének, ő kérte fel a korszak nagy építészét, Hild Józsefet, hogy tervezze meg eme csodás építményt. Az építkezés 1831-1836-ig tartott, az épületet 1837-ben szentelték fel.

a látnivalói között jelentős helyet tölt be Magyarország második legnagyobb bazilikája, a klasszicista stílusú Egri bazilika. Más néven Szent Mihály- és Szent János-főszékesegyháznak is nevezik. Az épület az egri főegyházmegye katedrálisa is, ami azt jelenti, hogy a püspök vagy az érsek itt végzi mindennapos feladatait. Az Egri Bazilika az Esztergomi Bazilika után Magyarország második legnagyobb vallási épületének számít. 1827-ben Pyrker János Lászlót nevezték ki Eger érsekének, ő kérte fel a korszak nagy építészét, Hild Józsefet, hogy tervezze meg eme csodás építményt. Az építkezés 1831-1836-ig tartott, az épületet 1837-ben szentelték fel. István Pince és Nemzeti Bormúzeum: a több mint 220 éves István Pince és Nemzeti Bormúzeum Eger város központjában, 15 méter mélyen helyezkedik el, muzeális értékű borokkal.

a több mint 220 éves István Pince és Nemzeti Bormúzeum Eger város központjában, 15 méter mélyen helyezkedik el, muzeális értékű borokkal. Egri minaret: a látnivalók közül kiemelkedik az Egri minaret, mely hazánk három minaretje közül a legmagasabb és egyben a legjobb állapotban lévő.

a látnivalók közül kiemelkedik az Egri minaret, mely hazánk három minaretje közül a legmagasabb és egyben a legjobb állapotban lévő. Lilafüred: A lenyűgöző környezetben lévő Hámori-tó a Garadna-patak felduzzasztásával keletkezett. Ma kedvelt horgász- és csónakázótó, télen a jégen korcsolyázni is lehet. Több mint 1 kilométeres sétaút vezet a partján.

A lenyűgöző környezetben lévő Hámori-tó a Garadna-patak felduzzasztásával keletkezett. Ma kedvelt horgász- és csónakázótó, télen a jégen korcsolyázni is lehet. Több mint 1 kilométeres sétaút vezet a partján. Egerszalók finom boraival, gyógyvizével, gyógyhelyi környezetével és egyedülálló hőforrásával, a község szimbólumává vált sódombbal páratlan kikapcsolódást jelent.

finom boraival, gyógyvizével, gyógyhelyi környezetével és egyedülálló hőforrásával, a község szimbólumává vált sódombbal páratlan kikapcsolódást jelent. Egerszalóki kaptárkövek: Egerszalók határában rejtélyes kaptárkövek találhatók, melyek valószínűleg vulkáni utóhatások következtében feltört kovasavas meleg vizek hatására erősebben átkovásodott riolittufa maradványai.

Egerszalók határában rejtélyes kaptárkövek találhatók, melyek valószínűleg vulkáni utóhatások következtében feltört kovasavas meleg vizek hatására erősebben átkovásodott riolittufa maradványai. Noszvaji barlanglakások: itt megmaradtak az ősi, hagyományos földalatti építészet formái, a dombházak, barlanglakások.

Szálláslehetőségek Egerben és környékén

A booking.com-on is rákerestünk arra, hogy egy 4 fős család, 2 gyermekkel (6 és 10 évesekkel) október 21-24-ei péntek-szombati ottalvással mennyiért tudna szállást találni. Csak Egerben 175 szállást találtunk: 40 ezer forintól már lehet apartmant bérelni, 50 ezerért belvárosi szállásokat is kínálnak, reggelivel együtt már 70-80 ezerért is megszállhat két napra egy család. Egyetlen olyan szállást találtunk, ahol wellnessközpont is van, plusz reggelivel és vacsorával is szolgálnak - egy ilyen kiruccanás képzeletbeli családunknak 228 ezer forintjába kerülne.

Eszem-iszom Egerben

Nem is kérdés, számtalan jó vendéglő, gasztro-porta és nyitott porta-pince van az egri borvidéken, amit érdemes felfedezni. Végezetül következzék top 10 étterem, ami kiváló értékelést kapott tripadvisor.com ajánlatában:

Macok Bistro and Wine Bar Il Padrino Pizza Club 1552 Restaurant Senator Haz Restaurant Pizza Brumbrum Vilagbeke HBH Bajor Sorhaz es Etterem Bar Italia Butykos Kisvendeglo Kis Sziget Cafe and Bar Fuzio Wine Bar

Címlapkép: Getty Images