Unod már a Balatont? Íme 5 filléres belföldi úti cél, akár rossz időben is

A legnépszerűbb: Lillafüredi- és Pálházi Erdei Vasút

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében gazdálkodó erdőgazdaságként a belföldi turizmus kis szeletére lát csak rá. Tapasztalataik szerint egyébként a koronavírus járvány idején jelentősen növekedett az erdőkbe látogatók száma. Bíznak abban, hogy egyre többen veszik igénybe a társaságuk által kínált turisztikai lehetőségeket. Ezek közé tartozik a Lillafüredi és a Pálházi Állami Erdei Vasút, illetve a megye több pontján szálláshelyekkel rendelkeznek. Társaságuk működési területén számtalan népszerű kirándulóhely, több mint 250 turisztikai létesítmény, köztük múzeumok és történelmi emlékhelyek vannak.

Az idei évben várhatóan befejeződik a Lillafüredi Állami Erdei Vasút kormányzati támogatásból megvalósuló nagyfelújítása. A csaknem 4,4 milliárd forintból megvalósuló projekt történelmi léptékű a népszerű miskolci kisvasút életében. Az összegből három nagy projektrészt valósított, illetve valósít meg a fenntartó ÉSZAKERDŐ Zrt. A gördülőállomány fejlesztése keretében sor került 6 dízelmozdony, 18 személy- és 2 teherkocsi teljes körű felújítására, korszerűsítésére, 6 új személykocsi építésére. A magasépítési projektrész magába foglalta a két végállomás épített infrastruktúrájának fejlesztését.

Várótermek, vizesblokkok újultak meg, valamint játszótér és erdei pihenőhely épült az utazóközönség komfortos kiszolgálása érdekében, és korszerűsítették a kisvasút üzemi kiszolgáló épületeit is. A beruházás legnagyobb és leglátványosabb része, a pályafelújítás még tart. Ennek részeként teljesen újjáépül a Miskolc – Lillafüred – Garadna közötti 14 kilométeres fővonal, ami a sínek, talpfák és minden kapcsolódó berendezés teljes cseréjét jelenti. A korszakos beruházás szakaszos megvalósításának köszönhetően az utasok idén sem maradnak kisvasutazási lehetőség nélkül, ugyanis Lillafüred és Garadna között egész nyáron közlekednek a vonatok.

A Zemplén szívében futó 9 kilométer hosszú Pálházi Állami Erdei Vasúton az ÉSZAKERDŐ Zrt. saját forrásaiból végzi a vasúti pálya és a járműállomány folyamatos karbantartását, fejlesztését. Ennek keretében a szakemberek közel 1000 talpfát cseréltek ki, átépítettek 4 útátjárót, felújították a kisvasút legnagyobb acélhídját, valamint folyamatban van a járművek fékrendszerének korszerűsítése is. A zempléni kisvasút fejlesztéséről szintén kormányhatározat rendelkezik, így a fenntartó készül a következő években realizálható, nagyobb léptékű fejlesztési-felújítási munkák megvalósítására is.

Hortobágy: 2022-ben is folytatódnak a fejlesztések

A Hortobágy-halastavi Kisvasút látogatottságában azt tapasztalták, hogy a belföldi turizmus erősödött. Nem csak a családosok száma nőtt meg a vendégek között, hanem visszatértek az óvodás és iskolás csoportok is. Fontos választási szempont a forintban fizetés, a SZÉP-kártyás fizetések lehetősége, a biztonság és a viszonylag alacsony áron és rövid időn belül elérhető célpontok. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság többi szabadtéri létesítménye és eseménye iránti érdeklődés is fokozódott.

Idén a pandémia előtti évek szintjét elérő vagy annál is erősebb forgalmat várnak a szabadtéri létesítményeikben, terepi programjaikon, így a Halastavi Kisvasúton és a Halastavi Tanösvényen is.

2021-ben megkezdődtek a komplex kisvasút-fejlesztési munkálatok és a pályakarbantartás részeként a teljes szakasz megújult. A megállókban a kényelmesebb vendégfogadás érdekében felújították a peronokat. A partvédelmi beavatkozások mellett meghosszabbították a mozdonyszínt. Bíznak benne, hogy a megvalósuló fejlesztés második szakaszát 2022-ben is folytatni tudják és a jövőben modernizált, biztonságos és vendégbarát környezetben fogadhatják a látogatókat.

Kemence: új pályán régi járművek

A Kemencei Erdei Múzeumvasút (KEMV) 2000-ben indult el, jelenleg az ország legrégebbi önkéntesekkel üzemelő kisvasútja. A kisvasút üzemeltetői, Kisvasutak Baráti Köre Egyesület önkéntesei fizetség nélkül végzik el feladataikat, van köztünk építész, informatikus, könyvtárigazgató, egyetemi hallgató és mentődiszpécser is. Hétvégén, szabadidejükben járnak föl beosztás szerint Kemencére és ott mozdonyt, kocsit szerelnek, pályát építenek, vonatot vezetnek. Vonataik a nyári félévben, március közepétől október végéig hétvégente közlekednek menetrend szerint. Hétközben is – egyedi megrendelés alapján – van lehetőség vonatozni. Kemencén működik az Ipoly Erdő Zrt. Domszky Pál Erdei Iskolája, ők nyáron nagyüzemben fogadják a gyerekeket. Ilyenkor a sűrű program része a kisvasút is.

A KEMV életében tavaly volt egy nagy változás, ugyanis kormányzati támogatásnak köszönhetően, a tulajdonos állami erdészet, az Ipoly Erdő Zrt. beruházásában erősebb felépítménnyel teljesen újjáépült kb. 4 km nyíltvonali pálya, két állomás és a kapcsolódó létesítmények. Nagyobb sínekkel teherbíróbb pálya épült kifejezetten azzal a céllal, hogy nagyobb járművekkel, vonatokkal tudjanak rajta közlekedni és ezáltal egyre több utast tudjanak szállítani.

A KEMV 600 mm nyomtávú, ez annyiból is érdekes, mert a többi Kárpát-medencei kisvasút jellemzően 760 mm nyomtávú. A kemencein kívül még négy 600 mm nyomtávú nyilvános kisvasút található Magyarországon: az Almamelléki Erdei Vasút, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kisvasútja, a Gödöllői Arborétumban található erdei vasút és Veresegyházi Medveparkban található kisvasút. (Azért érdekes a nyomtáv, mert a szélesebb nyomtávú vágányon nagyobb méretű és így nagyobb kapacitású járművek tudnak közlekedni, vagyis egy vonattal, 2-3 fő személyzettel el lehet szállítani akár 80-120 embert is. A KEMV felújítását megelőző években 3 ember maximum 40 főt tudott elvinni, ez a szám a fejlesztések eredményeképp megemelkedik, akár 70 fő is utazhat egy vonaton.)

Az új pályán egyelőre még a régi járművekkel közlekednek, a járműbeszerzések kissé elcsúsztak a pályafelújításhoz képest. Készül már egy nagyobb kapacitású, a Nagybörzsönyben közlekedőkhöz hasonló fedett személykocsi, két nagyobb vontatási képességű C50 dízelmozdony. A leendő nagy attrakció, a Triglav gőzmozdony felújítása is megtörténik az idén, mely elkészülte után Magyarország legidősebb kisvasúti és egyetlen 600 mm nyomtávon üzemelő gőzmozdonya lesz.

A járványt követően abban bíznak, hogy a belföldi turizmus fellendül és hamar utolérik az eddigi rekord évnek számító 2019-es évet. Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, reménykednek abban, hogy a magyar emberek a következő években kevésbé a külföldi, inkább a belföldi desztinációkat – és ezen belül is az erdei vasutakat – választják kikapcsolódásukhoz. A várakozásoktól eddig elmaradt az idei vendégforgalom, ehhez hozzájárulhatott a kissé hűvösebb tavaszi időjárás.

Börzsöny: a kisvasutak hazája

Hazánkban a Börzsönyt hálózzák be legsűrűbben kisvasutak: Kismarostól Királyrétig, Szobról Márianosztráig, majd annak folytatásában a Bezina-völgyben, és tovább Nagyirtáspusztától Nagybörzsönyig és persze Kemencén is lehet vonatozni. Ezen felül még az említett gödöllői, veresegyházi kisvasúton, a Mátrában (Gyöngyös), a Bükkben (Felsőtárkány, Szilvásvárad, Lillafüred), a Zempléni-hegységben (Pálháza), Debrecenben (Zsuzsivasút, Vidámpark), Tiszakécskén, a Gemenci-erdőben, Pécsett (Vidámpark), a Zselicben (Almamellék), Somogyban (Balatonfenyves, Kaszó), Zalában (Csömödér), Nagycenken, Felcsúton, Oroszlányban (Majkpusztán) és a Budai-hegyekben is működik kisvasút. Így az ország szinte bármely szegletében járva ki lehet próbálni a keskeny nyomtávon zakatoló vonatozás romantikáját.

Az idén várhatóan új lehetőségekkel is gyarapodik hazai kisvasutak világa: két, korábban közforgalmat lebonyolító, de már leállított MÁV-kisvasút egy-egy szakaszán, Bugacon (Kecskemét) és Dombrádon (Nyíregyháza) indul el turisztikai hajtánypálya üzem. Itt lábbal hajtós vagy motoros hajtányokkal, vezetett vagy egyéni túrák keretében lehet majd kipróbálni a kisvasúti utazás egy új módját.

