Őrület, mi folyik a Balatonnál: megrohanták a magyarok, mindenki ezt akarja látni idén télen

A Balaton, a tavat körülölelő barátságos települések és a változatos programok még a térséget jól ismerők számára is tartogatnak meglepetéseket. A festői Balaton-felvidék, a lankák között megbújó várromok, a kacskaringós utak, a hangulatos terméskő épületek és a szőlőlugassal övezett parasztházak rabul ejtik a látogatót. De visszavágynak a térségbe a túrázás, a sportok és a lélegzetelállító kilátás szerelmesei is. A téli Balaton is meseszép, kiválóan eltölthetünk pár szabadnapot az advent alatt itt, a karácsonyra hangolódva. Veszprém, Szigliget vagy Balatonlelle műjégpályáin együtt korizhat a család, de még különlegesebb élmény a befagyott Balaton kijelölt pályáin vagy a tihanyi Belső-tavon csúszkálni.

A Balaton Magyarország első számú üdülőterülete, amely minden hónapban a leglátogatottabb belföldi desztináció a vendégek körében. A térség kínálatában megjelenik a vízparti nyaraláson kívül a kulturális és egészségturizmus, bor és gasztronómia, aktív- és ökoturizmus.

A Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésével folyamatosak a fejlesztések, a cél az, hogy a térség környezetbarát és versenyképes üdülőhellyé váljon, kikapcsolódást biztosítva az utazóknak és támogatást a helyben élőknek. Enek érdekében folyamatosan épülnek és újulnak meg a szálláshelyek, 38 balatoni település 98 strandja vált korszerűbbé, két új komp és két új katamarán állt forgalomba, de a nemzeti parkokban is számos fejlesztés történt.

Az idén 25 éves Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a legutóbbi hétéves európai uniós pénzügyi perspektíva vonatkozásában a ma befejeződő Kis-Balaton és Káli-medence térségét célzó projekttel együtt 15 beruházást csaknem 4,7 milliárd forint keretösszeggel valósított meg.

Többszörösére nőtt idén a vendégforgalom

A járványügyi intézkedések által érintett 2021. január–március közötti időszakhoz képest: a vendégek 118 ezer éjszakát töltöttek a megye kereskedelmi szálláshelyein – szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken –, ám ez az adat még így is csak kétharmada a 2019 első negyedévinek.

A KSH körképe szerint a külföldi vendégek közül a legtöbb éjszakára ugyanúgy az Ausztriából, Szlovákiából és Németországból érkezők maradtak, mint 2019 első negyedévében, de míg korábban a legjelentősebb küldő országnak Németország számított, a sorrendben Ausztria került az első helyre.

A kereskedelmi szálláshelyeken 2,9 milliárd forint árbevétel keletkezett. 47%-a szállásdíjból, 34%-a vendéglátásból, 19%-a egyéb szolgáltatásokból származott.

A téli Balaton csodás szórakozást kínál

Nincs hangulatosabb annál, mint a téli fagyokból belépni egy párás levegőjű fürdőbe, egy forró szaunába, vagy kiúszni a hóesésben a hévízi tófürdő gőzölgő vizében a szabad ég alá. A sportolni vágyók az eplényi síparkban próbálhatják ki bátorságukat, de Magyarország leghosszabb kétüléses síliftjéről az is gyönyörködhet a tájban, aki csak egy finom forralt borra menne fel a hüttébe.

Veszprém, Szigliget vagy Balatonlelle műjégpályáin együtt korizhat a család, de még különlegesebb élmény a befagyott Balaton kijelölt pályáin vagy a tihanyi Belső-tavon csúszkálni.

A legnagyobb, a boglári jégpálya is hívogat

A hokimeccsekre is alkalmas balatonboglári jégpálya december 6-ától fogadja a korizni vágyókat. Az idei év újdonsága a kéthetente rendezendő kézműves jegesprogram, amit a pálya mellett tartanak.

Nem kevesebb, mint 40 méter hosszú és 17 méter széles a korcsolyapálya, és ezzel rögtön be is került a Balaton-part legnagyobbjai közé. A tervek szerint egészen 2022 március elejéig lesz használható. Erős plexi palánkrendszert vontak köré, ami egyrészt megkönnyíti a hokiezdéseket, másrészt a széltől is óvja a korisokat. A jövőben egy sátor felhúzását is tervezik, hogy időjárásfüggetlen legyen a pálya, és csökkentsék a fenntartásával járó költségeket.

Jó téli szezonra számítok, hiszen a déli parton csak Balatonlellén és nálunk működik majd jégpálya. A rezsigondok miatt Balatonbogláron bezár a sportcsarnok, és nem működik az uszoda sem. Azt gondolom, egy kiváló találkozási pont lesz a jégpálya az elkövetkezendő hetekben

- közölte az üzemeltető, Vécsei Mihály, aki még hozzátette, január 8. után nekik is meg kell küzdeni a megemelkedett energiaárakkal. Így csak abban az esetben hosszabbítják meg a koripálya működését, ha nagyon hideg lesz, és nem igényel nagy energiaráfordítást a jég hűtése.

Szolgáltatások

A helyszínen mosdó, büfé és melegedő helyiség található, illetve amennyiben nincs saját korcsolyánk, lehetőségünk kölcsönözni egy párat. Érdemes figyelemmel követni a város közösségi felületeit, mert bármikor közzétehetnek egy izgalmas programot a jégpálya környékén.

A boglári jégpálya nyitvatartása:

Hétköznapokon 14-től 20 óráig

Szombaton 10-től 21 óráig

Vasárnap 10-től 20 óráig.

A téli szünetben december 23-tól január 8-ig folyamatosan nyitva lesznek 10-től 21 óráig. Csak december 24-én tartanak zárva, de 25-én és 26-án is várják a vendégeket.

Zalakaroson új gyógyhelyi településközpont várja a vendégeket. A fürdő szomszédságában multifunkcionális rendezvényteret, sétányokat, játszóteret és fitneszparkot, továbbá futópályát alakítottak ki. A folyamatban lévő fejlesztéseknek köszönhetően tovább javul Hévíz települési infrastruktúrája és az turisztikai szolgáltatások minősége is. De a tavalyi évben számos vízitúramegálló is megújult, hogy még több kikapcsolódni vágyó választhassa a vizet és vizes mozgásformákat.

Hévíz halad a korral - a legmodernebb terápiás kezelések is várnak

A 225 éves múltra tekintő hévízi fürdőgyógyászat is új, digitalizált elemekkel bővült idén. A Kinesio Mozgáslabor a legmodernebb technológiákra támaszkodva, biomechanikai mérésekkel és számítógépes elemzési módszerekkel segít minden eddiginél hatékonyabban kiszűrni a mozgásszervi és gerincproblémákat akár preventív jelleggel is. A funkcionális vizsgálatok már a korai stádiumban is pontos képet alkotnak a rossz testtartásból adódó problémákról, lokalizálják a mozgást kísérő fájdalmak pontos helyét, a mozgást korlátozó tényezőket és sok minden mást.

Hévíz, a páratlan természeti kincsekkel rendelkező csendes városka „Az élet forrása”, ahogy mottója sugallja. Minden adott itt ahhoz, hogy a koronavírus-fertőzés esetleges utóhatásait célzottan kikúráljuk. Légzési nehézségek, kóros fáradékonyság, koncentrációs zavarok vagy a szaglásban bekövetkezett változások a fertőzésen átesetteknek, vagy azoknak, akiknek erre van szükségük, a helyi wellness- és gyógyszállók speciális Post-Covid-Care csomagokat kínálnak, amelyek állapotfelmérésből és célzott, személyre szabott terápiás kezelésekből tevődnek össze.

Ennyire népszerű a magyar tenger

A Nemzeti turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021 nyarán a vendégek száma 16%-kal, a vendégéjszakáké 15%-kal volt több, mint egy évvel korábban.

A Balaton turisztikai térséghez tartozó települések közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Siófokon tapasztalható (14%), ezt követi Balatonfüred, Hévíz, Zalakaros, Balatonlelle és Zamárdi. Ez a hat település adja a teljes turisztikai térség szálláshelyi forgalmának közel felét. A mobilcella adatok alapján a Balaton térségben kiemelkedő volt az egynapos látogatások száma a siófoki Aranypart strandon, a balatonfüredi Tagore sétányon, illetve a Hévízi-tónál

- közölte korábban az MTÜ munkatársa.

Emellett a tapolcai Malom-tó és környéke volt népszerű a látogatók körében, valamint a Tihanyi Bencés Apátság és a Zalakarosi fürdő is kiemelten vonzó attrakciónak bizonyult. A térség településeire a belföldi egynapos látogatásokra legtöbben Budapestről, Veszprém, Zala és Somogy megyéből érkeztek. A nemzetközi érdeklődést vizsgálva a Balaton a német, a szlovák, a cseh, az osztrák, a lengyel és az orosz turisták körében népszerű.

Címlapkép: Getty Images