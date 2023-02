Elképesztő, mit építettek az Alföldön: ilyen még nem volt Magyarországon

Egy régi álom kezd valósággá válni: Izsákon lassan befejezéséhez közeledik a Kolon-tavi Fürkésző oktatóközpont kivitelezése, amely Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából épül és nevét a környező települések lakossága választotta ki. A HelloVidék felkereste a Hraskó Istvánt, a Kiskunsági Nemzeti Park kommunikációs referensét, hogy megtudjuk mitől lesz egyedi és milyen hatással lesz a térség turizmusára az új oktatóközpont.

HelloVidék: Milyen céllal hozták létre az új oktatóközpontot Izsákon?

Hraskó István: Az oktatóközpont célja elsősorban az, hogy a Kolon-tó körüli településeken élők jobban megismerhessék saját lakókörnyezetük élővilágát és természeti értékeit, és az idelátogató vendégek is a Duna–Tisza köze egyik legfontosabb természetes vizes élőhelyét.

HelloVidék: Milyen foglalkozásokra, programokra lesz lehetőség?

Hraskó István: A helyi iskolák diákjai számára szeretnénk rendhagyó természetismereti órákat, foglalkozásokat tartani a Kolon-tó közvetlen környezetében. Az oktatóközpont emellett alkalmas lesz előadások megszervezésére és kiindulási pontjaként szolgál az egyébként rendszeresen megszervezett szakvezetéses túráinknak is. Kulturált környezet, előadótér, mosdók, shop és büfé is várja majd az előre bejelentkezett csoportokat. Az épület tetején lévő kilátópontról szinte az egész Kolon-tavat be lehet majd látni.

HelloVidék: Mitől lesz egyedi?

Hraskó István: A Fürkésző legkülönlegesebb bemutatási eleme, amely igazán egyedivé teheti majd oktatóközpontunkat, egy hét állomásból álló, szabadon látogatható digitális tanösvény lesz. Mivel nem hagyományos táblákat helyezünk ki, többféle tematika közül is választhatnak majd a látogatók, és a terminálok időről-időre frissíthetők is lesznek. A táblák bemutatják majd a Kolon-tó tájtörténetét, állat- és növényvilágát, különleges élőhelyeit és a tó körüli tanösvényekről és túraútvonalakról is adnak információt.

HelloVidék: Várhatóan, milyen hatással lesz a térség turizmusára?

Hraskó István: Úgy véljük, a térség turizmusán lendíteni fog, a helyi szolgáltatók is számíthatnak majd a vendégek számának növekedésére. Az oktatóközpont a „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén” című pályázatból valósul meg. A Kolon-tó a Duna–Tisza köze egyik legfontosabb természetes vizes élőhelye, amely a Duna-völgyi szikesek és a Homokhátság között húzódó Turjánvidék közepén helyezkedik el. A változatos vizes élőhelyeket rétek, láperdők és homokbuckák övezik. A Kiskunsági Nemzeti Park részeként 1975-től védett 3058 hektáros területből 630 hektár fokozottan védett. A Közös-erdő láperdői erdőrezervátum-magterületek. A Kolon-tóra több nemzetközi egyezmény hatálya is vonatkozik, így bioszféra-rezervátum, nemzetközi jelentőségű vizes élőhely (ramsari terület), és Magyarország egyetlen biogenetikai rezervátuma. 2004-től – különleges madárvédelmi és természetmegőrzési területként – az Európai Unió Natura 2000 hálózatának része.

Címlapkép: Getty Images