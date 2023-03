Újra kinyit az ország egyik első kalandparkja: íme a jegyárak, nyitvatartás

Április elsejétől a Mecsextrém Park ismét korlátlan játékhasználatra jogosító napijeggyel várja a látogatókat.

A Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészeténél, a Pécsről Komlóra vezető út mellett található a Mecsek egyetlen kalandparkja, a Mecsextrém Park. A közel húsz éve nyílt Mecsextrém Park az ország egyik első kalandparkja volt – de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy régies vagy elavult volna. Az évek során folyamatosan bővülő és egyre korszerűbbé váló Mecsextrém Parkban egy egész napot el lehet tölteni önfeledten: talajszinthez közel és a lombkoronák között kifeszített kötélpálya, alpesi kötélpark, tiroli csúszópálya, „X Jump” ugráló, lőszimulátor, rodeó bika, kalandvár, hófánk csúszdák, gokartpálya, mezítlábas tanösvény vagy 3D-karika gondoskodik a látogatók felhőtlen szórakozásáról.

A kalandpark extrém outdoor eszközei ugyanakkor teljesen biztonságosak, és zömüket az egész család használhatja – erről a park szakértő munkatársai gondoskodtak a téli üzemszünet felújítási munkái alatt. Többek között a bob pályán csúszó kocsik fékbetéteit cserélték, ezáltal mindenki nyugodtan gázt adhat.

De nem csak a családokat várja a Mecsextrém Park, hanem céges csapatépítések, iskolai kirándulások, születésnapok nagyszerű helyszíne is egyben, hiszen az árpádtetői komplexum igazi turisztikai központ, étteremmel, elegendő parkolóhellyel és egyéb szolgáltatásokkal. A Park személyzetének tudása is frissült: Kötélpálya-üzemeltetői képzést tartottak az újonnan belépő kollégáknak, illetve a visszatérő munkatársak is feleleveníthették ismereteiket.

A kalandpark mellett pedig alig két hete nyílt meg a Mecsek történetét és élővilágát élményszerűen és látványosan bemutató Mecsek Discovery Center – így aztán tényleg egy gazdag és sokféle élvezetet kínáló teljes napot lehet eltölteni Árpádtetőn.

A nyitvatartásról, belépőjegyárakról a Mecsextrém Park holnapján tájékozódhatsz.

Címlapkép: Getty Images