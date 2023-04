Fontos változás lépett életbe a hazai erdőkben: erről minden túrázónak tudnia kell

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) Magyarország egyik legnagyobb természetvédelmi szervezete, melynek célja a természetjárás népszerűsítése, az élővilág megóvása és a fenntartható turizmus előmozdítása. Az MTSZ tagjai számos tevékenységet végeznek, túrákat, különféle programokat, rendezvényeket, oktatásokat tartanak, amelyre minden alkalommal sokan látogatnak el. Annak érdekében, hogy közelebbről megismerjük az MTSZ munkásságát, felkerestük Máthé Kinga Marketingkommunikációs Igazgatót, hogy válaszoljon kérdéseinkre.

HelloVidék: Milyen fontos szerepet játszik a természetjárás a magyar turizmusban? Hogyan lehetne népszerűsíteni a hazai természetjárás lehetőségeit a turisták körében?

Máthé Kinga: A hazai turizmus palettáján a gyalogos természetjárás, elsősorban, mint motiváció szerepel. Önálló utazási döntésként jellemzően egy-két napos, főleg hétvégi kirándulások, túrázások keretében értelmezhető, míg a főutazással összekötve aktív turisztikai programlehetőségként, azaz egy adott desztinációban történő nyaralás kiegészítő programjaként érhető tetten. A gyalogos természetjárás belföldi turisztikai termék, minimális azon külföldi vendégek száma, akik a természetjárás kedvéért érkeznek Magyarországra. A külföldi állampolgárságú természetjárók inkább rezidensek, azaz életvitelszerűen (tanulásuk, munkájuk, családi kapcsolataik miatt) Magyarországon élő külföldiek. A természetjárás lehetőségének népszerűsítése sokrétű feladat. Az idén 110 éves Magyar Természetjáró Szövetség alapvetően öt pilléren nyugvó, célcsoport-specifikus kommunikációs rendszert épített fel. Invitatív médiafelületünk a nyomtatott és online Turista magazin (turistamagazin.hu), itt elsősorban kedvcsináló, hívogató típusú cikkekkel, hírekkel, túraleírásokkal, személyes hangvételű, magazin stílusú írásokkal népszerűsítjük a természetjárást. Informatív felületünk a természetjaro.hu, és ennek applikációja, mely gyakorlatilag egy digitális útikönyv kész túratippekkel (jelenleg több mint ezer túraleírással) és ezekhez köthető POI-kkal, látnivalókkal (ezekből 5 ezres nagyságrenddel). Itt az oldallátogatók/letöltők többféle szűrés szerint (úti cél, hossz, szintemelkedés, családi túra, akadálymentes túra stb.) terméApplikációnk jelenleg 400 ezer (!) letöltésnél tart, ami hazai viszonylatban kiemelkedően magasnak számít.vé Kéktúra.hu oldalunk a szövetség legismertebb márkáját a 3 kéktúra mozgalmat - Országos, Rockenbauer Pál Dél-dunántúli és Alföldi - vagyis együtt az Országos Kékkört bemutató hivatalos oldal, amely elsősorban a túrák tervezéséhez biztosít naprakész információkat, a kéktúrázás konkrét megszervezésére fókuszál. Ez az oldal az egyetlen felület, amelyen minden, a kéktúrákkal kapcsolatos aktuális és hiteles információ megtalálható. Mivel szövetségünk civil szervezet, így az épp megújítás alatt lévő mtsz.org honlapunkon igyekszünk bemutatni a szövetséget, mint szervezetet, benne azt a sokféle, szerteágazó tevékenységet, amit a hazai természetjárás porondján évtizedek óta végzünk. Szezonális, nagyrendezvényeinkhez köthető és keresletélénkítő oldalainkon (gerecse50.hu, kekturazasnapja.hu, termeszetjarokartya.hu, turistashop.hu) az adott esemény vagy promóció aktualitásait jelenítjük meg. Minden oldalunkhoz közösségi média profilok is tartoznak, természetesen. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a természetjárás népszerűsítése nem csupán nonprofit és civil szervezetként működő MTSZ feladata. A hazai turizmusmarketinggel foglalkozó (Visit Hungary) és az aktív turizmus fejlesztése érdekében létrehozott állami szervezet (AÖFK) is feladatának tekinti ezt, mindkét intézménnyel napi kapcsolatban vagyunk. Ugyanígy partnereink között tudhatjuk a 21 állami erdőgazdaságot és a 10 Nemzeti Park Igazgatóságot is.

HelloVidék: Hogyan lehetne biztosítani a természetvédelemmel összhangban történő természetjárás fejlődését, miközben megőrizzük természeti kincseinket?

Máthé Kinga: Szövetségünk évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a természetjárók edukálását és oktatását. Szervezetünk képzési rendszerének alapja, hogy a túrázók elsajátítsák a természetben való biztonságos és természetvédő szemléletű mozgásformát, a természetjárás mindenkori írott és íratlan szabályaira támaszkodva. Ezen ismereteket a nagyközönség felé is folyamatosan kommunikáljuk, miközben bemutatjuk hazánk természeti értékeit kiemelt figyelemmel a megóvásukra. Ismeretterjesztő anyagaink kifejezetten keresett és hasznos tartalmaknak bizonyultak különösen a pandémia alatt megnövekedett erdőlátogatók miatt. Ezeket az invitatív oldalunkon külön rovatban és a kektura.hu portálon is összegyűjtve, struktúráltan jelenítjük meg. Saját tevékenységeink során is törekszünk ökológiai lábnyomunk minimalizálására, rendezvényeink "zöldek", a szelíd természetjárást népszerűsítik, kiadványaink FSC papírorkra készülnek el, igyekszünk a lehető legtöbb adminisztrációs folyamatot papír mentessé tenni és digitalizálni. Rendszeresen veszünk részt szemétszedési akciókban, vagy mutatjuk be tagszervezeteink ilyen jellegű, példaértékű megmozdulásait, illetve adunk hírt oldalainkon hasonló lehetőségekről. Úgy gondoljuk környezetünk tudatos megóvása az egyetlen lehetőség arra, hogy az utánunk következő generációknak is reális esélye legyen Magyarország csodálatos természeti szépségeinek megismerésére. A természetben vendégek vagyunk, ekként is kell viselkednünk benne. Ráadásul a klímaváltozás érezhető és várható hatásait sem tudja másképp a természetjárók társadalma jól kezelni majd, csak, ha egyre több felelős természetjárót, jól gondolkodó ökoturistát nevel a közösség.

HelloVidék: Milyen lehetőségeket lát a természetjárásban az egészséges életmód és a sport népszerűsítésére, különösen a fiatalabb korosztályok körében?

Máthé Kinga: A legfiatalabb generáció számára jó esetben az egészséges életmód már nem vízió, hanem természetes elvárás, akárcsak a szelektív hulladékgyűjtés vagy a környezettudatos gondolkodás. Úgy látjuk, hogy a gyerekek kiránduláshoz, túrázáshoz szoktatása családi és iskolai szinten is működik, sok kisgyermekes családot és kisiskolás osztályt látni az erdőkben, önfeledten kirándulva. A felsőtagozatos és gimnazista célcsoport már "nehezebb eset", talán ők mozdíthatóak legnehezebben ki a komfortzónájukból, ami - lássuk be - sokszor a digitális világ vonzásában van. Így az Ő esetükben egy-egy lelkes pedagógus vagy szülő kulcsfontosságú, ahogy egy jópofa- "természetesen" digitális-platformmal megtámogatott játék is. Erre nézve egyik jó eszközünk és lehetőségünk a kéktúráink népszerűsége - az Országos Kéktúrának van egy 6 és 14 éveseknek szóló Gyermekkéktúra része is -, a bélyegző lenyomatok begyűjtésének játékossága. Látjuk a növekvő érdeklődést és igényt erre, mind a családoknál, mind az iskolai közösségeknél. De jó irányba mutató kezdeményezés pl. az épp futó Millió lépés az iskoládért projekt, ahol iskolai csapatok telefonos app segítségével mérhetik a lépéseiket és ezeket gyűjtve és összeadva komoly nyereményekre van esélyük. (milliolepes.hu)

HelloVidék: Milyen szerepet játszik a digitális technológia a természetjárás fejlődésében? Milyen új lehetőségek nyílnak meg a digitális eszközökkel támogatott természetjárás terén?

Máthé Kinga: A digitalizáció egy "kétélű fegyver", részben óriási segítség a fiatalabb, az online térben felnőtt korosztályok felé történő nyitásban, információ átadásban, másrészt vigyázni kell vele, mert a természetjárás önmagában a digitális eszközök nélküli emberi jelenlétet feltételezi, a madárcsicsergést, a vaddisznó nyomát vagy a pazar panorámát megélni, látni, érezni, hallani kell, "kütyük" nélkül. Ugyanakkor megfelelő használat esetén ezek az okos eszközök plusz támogatást adnak (elsősorban a tájékozódáshoz), illetve vonzó játéklehetőségeket is biztosíthatnak (instant túrák, pontgyűjtések stb.). Vitathatatlan előnyük, hogy a rajtuk futó adatállományokat (pl. térképek, túraleírások stb.) könnyen és gyorsan lehet frissíteni, a változásokat megjeleníteni, ezért naprakész információkkal látják el a felhasználókat. Ügyesen kell egyensúlyozni ezzel a lehetőséggel, megismerve és kihasználva az adottságaikat, ám közben egyértelműsíteni kell a felhasználókkal: használd okosan, amikor az a javadra válik és támogat! A természetben pedig mindig nézz a lábad elé, járj nyitott lélekkel, szemmel, füllel!

HelloVidék: Milyen terveik vannak a közeljövőben a szervezett természetjárás népszerűsítése terén?

Máthé Kinga: A szervezett természetjáróknak köszönheti létét és kialakítását a természetjáró infrastruktúra (a turistautak hálózata) és számos kapcsolódó közjóléti létesítmény, akárcsak a mai természetjáró kultúra. Mindezek megismertetését, népszerűsítését a tagszervezeteinkkel közösen végezzük. Megjelenítjük a szövetség weboldalán a szervezetek programjait, hírt adunk róluk. A fiatalabb korosztályokat különböző célzott programokkal, aktívabb tevékenységekkel érjük el (pl. turistajelzés festés, minősítési rendszer). Ezen a területen komoly feladata van a működő egyesületeknek hiszen ha nyitottak, vonzó és értékteremtő tevékenységeket (túrák, rendezvények) végeznek akkor szívesen csatlakoznak hozzájuk. Ha a szervezett természetjárásba a közösségi túrázást is beleértjük, azaz például szervezett túrarendezvényeket is, úgy a válaszunk: a hazai, talán legismertebb teljesítménytúrát, a Gerecse 50-t és az ősz legnagyobb közösségi túraeseményét a Kéktúrázás napját az MTSZ minden körülmények között a legjobb tudása szerint szeretné a továbbiakban is megszervezni. Az előbbi egy 41 éves esemény, nagy hagyományokkal és nagy teljesítői körrel, már-már kötelező családi program április harmadik szombatján (gerecse50.hu). Az utóbbi egy hagyományteremtő céllal létrehozott, a természetjárást, a közösségben zajló túrázást és a kéktúrákat népszerűsítő rendezvényünk október második szombatján, ahol az Országos Kékkör (a 3 kéktúra, együttesen) útvonalát, 143 szakaszra bontva lehet bejárni csoportokban, vezetővel. (kekturazasnapja.hu)

HelloVidék: Melyek a leglátogatottabb természeti tájegységek hazánkban?

Máthé Kinga: Nincs arra vonatkozó egzakt adat, hogy hová kirándulnak, túráznak a legtöbben hazánkban. Három, alapvetően tényként kezelt információból lehet összerakni nagyjából egy képet.

0. Ha a turistaút-hálózat sűrűségéből indulunk ki akkor gyalogtúrázásra a hazai középhegységeinkben - elsősorban az Északi-középhegységben és a Dunántúli-középhegységben van a legtöbb lehetőségünk. Egy 2022-es, témába vágó reprezentatív kutatásunk is ezt erősíti meg, miszerint a megkérdezettek között a legtöbben tavaly Pest, Veszprém és BAZ megyében kirándultak. Ez összefed a gyalogos infrastruktúra sűrűségével.

1. Magyarországon a turisztikai küldőpiac Budapest és környéke, itt összpontosul a kereslet szignifikáns része. Közel 3 millió ember lakik ebben a térségben. Az első napsütéses tavaszi naptól az utolsó színpompás és még meleg indiánnyári őszi napig ezért a térségben található és/vagy azt körülölelő tájegységek a leglátogatottabbak. A Budai-hegység, a Pilis és Visegrádi-hegység, a Börzsöny turista célpontjai ilyenkor már-már zsúfoltak, sőt, a "tömegturizmus" hatásai is érezhetőek. Épp emiatt külön válogatást is készítettünk a természetjárók számára, amelyben a kevésbé ismert, felfedezésre váró területeket mutattuk be a főváros környékén. Népszerűek még a hegyvidéki tájak, a Mátra és a Bükk és a Balaton közelsége okán a Bakony is.

2. Az erdőgazdaságok különböző módszerekkel olykor látogatószámmérést végeznek, ezek eredményei alapján évente összességében már 45 millió fölé teszik az erdőlátogatók számát. (a mérésekben erdőlátogató= bárki, aki az erdőben sétál, értsd: fut, kutyát sétáltat, babakocsit tol, nordic walking-ozik, erdei tornapályát használ stb.) Ez a gigantikus szám egyértelműsíti: nincs még egy olyan népszerű és látogatott turisztikai attrakció hazánkban, mint az erdő!

3. A Természetjáró.hu honlap és app letöltései alapján 2022-ben a legnépszerűbb túrák:

A legnépszerűbb túrák 2022-ben

1. Országos Kéktúra

2. Gerecse 50

3. Alföldi Kéktúra

4. Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra

5. Remeték, rakéták, kilátó - a Pilis-tető-kör

6. A "bakonyi Gyilkos-tó" és a Hubertlak titkai

7. Írott-kő - Sárvár (OKT-01)

8. Hűvösvölgy - Rozália téglagyár (OKT-14)

9. Hárs-hegy kör két kilátóval

10. A Spartacus-vadászösvény

