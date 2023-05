8+4 bakancslistás hely, ahol tornyosulnak a szerelemlakatok: te hol kattintanál?

Ha nyár, akkor itt az eljegyzések és esküvők szezonja! A szerelem időtlen és kortalan, ahogy az a szokás is töretlen, hogy a párok eljegyzés vagy esküvő alkalmával olyan kultikus helyre zarándokolnak el, ahol jelképesen egy lakattal is megpecsételhetik a hűségüket. Szerelemlakatot kattinthatunk falakra, kapukra és fákra is, ma már az ország számos pontján találni ilyen hivatalos helyeket. A HelloVidék most ezekből hoz egy színes válogatást!

Hamarosan elkezdődik az esküvői szezon, az idén házasuló pároknak azonban fel kell készülniük arra, hogy a költségek idén mintegy negyven százalékkal nőttek. Egy lagzi eleve nem olcsó mulatság, ám mégis a szerelmespár egyik legfontosabb napja, ezért mindenki szeretne hatalmas kompromisszumok nélkül egy gyönyörű, emlékezetes kézfogót ünnepelni – írta a Pénzcentrum. Sok házasulandó párnak kellett az idei lagzi szervezésekor szembesülnie azzal, hogy a nagy nap bizony sokkal többe kerül idén, mint tavaly. Azt tapasztaljunk, hogy körülbelül negyven százalékkal nőttek a költségek tavaly óta. Sok pár érkezik határozott elképzelésekkel hozzánk, és eddig bármilyen kívánságot tudtunk teljesíteni, számos esetben pedig sikerül lefaragni a költségekből, miután alaposan átbeszéltük a házasulandó párral a lehetőségeket. Sokszor kiderül, hogy van olyan, amit nem gondoltak még végig vagy egészen más elképzelésük volt a helyszínről és a díszítésről - közölte a Pénzcentrummal Szolnokiné Hölle Magdi, az újhartyáni Vánkos&Eszcájg tulajdonosa, aki remek spórolási tippeket is ajánlott az esküvőre készülő pároknak. Egyre trendibb szokás az esküvői lakatceremónia Régóta kedves hagyomány, hogy a párok egy közös lakattal pecsételik meg a szerelmüket. Ez a tradíció megjelent már az esküvői szertartásokon is: homoköntés vagy gyertyagyújtás helyett bárki választhat lakatceremóniát vagy lakatszertartást. A lakatokat a párok úgynevezett lakatfalra helyezik el, az országban és a világon számtalan helyen létezik már ilyen. Magyarországon elsőként Pécsen jelent meg, azóta pedig már Egerben, Győrben, Vácon, Szombathelyen a Csónakázótónál és számos más városban is jelöltek ki (vagy állítottak fel spéci) szerelmi lakatok elhelyezésére alkalmas helyeket. Mennyibe kerül? Egy szerelemlakat már 1500-2000 forintos áron is beszerezhető, de 5000-6000 forintért az online piactéren külön névreszólót is rendelhetünk. A lakatolás többféle módon is történhet: Egy lakattal, amire a szerelemes ráglavíroztatják saját nevüket.

Össze lehet kattintani kettő lakatot is: az egyik a vőlegényt, a másik a menyasszonyt jelképezi, az összelakatolás szimbolizálja, hogy életük ezentúl összefonódik.

A lakatszertartás másik módja: egy különleges zárba dupla, kulcsnélküli szív lakatot is lehet lakatolni! A duplaszíves lakatokat többet nem lehet kinyitni, az örök szerelemet szimbolizálják. Lakatolhatunk persze esküvő nélkül is Ma már annyira elterjedtek a szerelemlakat, azaz a „Love Lock" világszerte, hogy sokan nem is tudják, állítólag keletről, Kínából ered a hagyománya. Sokak szerint az erényöv használatából visszamaradt szokás – csakhogy az erényövről kiderült, hogy csupán legenda. Ugyanakkor egy másik legenda szerint Szerbiából származik, Vrnjačka Banja városából. A történet szerint egy szerb tiszt és tanítónő voltak az elsők, akik lakatot helyeztek el szerelmük jelképeként. Bárhonnan ered is, a hagyomány lényege, hogy a szerelmespár egy gravírozott lakatot helyez fel az adott helyre (általában korlátra vagy kerítésre), majd a kulcsot olyan helyre hajítják, ahonnan nem kerül elő – általában vízbe. Így a szerelem örökre lakat alatt marad, azaz a párok örökre együtt maradnak. A lakatfal Magyarországon elsőként Pécsen jelent meg, azóta pedig már Egerben, Győrben, Vácon, Szombathelyen a Csónakázótónál és számos más városban is állítottak ilyet. Hozunk is egy térképet a legismertebb helyekről: De lássuk csak, melyik miért is érdekes: 1. Magyarország legrégebbi és legnagyobb szerelmi lakatfala (Pécs) Pécsen található a legnagyobb, és a legrégebbi szerelemlakat-gyűjtemény az országban. A lakatfal keletkezéséről többféle elmélet is létezik. A jelenleg legáltalánosabban elfogadott szerint eredetileg 1971-ben, sikeres érettségijüket követően a közeli középiskola végzős tanulói helyezték el iskolai szekrényük lakatjait a 4. számú kanonoki ház kovácsoltvas kerítésén. Aztán a fiatalok elkezdtek újabb és újabb lakatokat feltenni már nevekkel, feliratokkal gravírozva. Ma már szinte mindenki kötelezőnek érzi ezt a romantikus gesztust, aki erre jár a szerelmével. Manapság Pécsen már két helyen is lakatolhattok: az egyik a Janus Pannonius utcai Szerelmesek lakatjai, ahol már teltház van ugyan, de azért megpróbálhattok még helyet keresni a vaskerítésen. A gyűjtemény a 80-as évek óta szépen gyarapodik, ma már Pécs egyik látványosságának számít. A másik hely, ha itt nem találtok „üresedést”, a Dzsámi korlátja, ahol szintén alakul a lakatfal. 2. Szerelmesek hídja: ahol együtt lakatolhatunk (Balatonvilágos) „Az itt fogant szerelem múlhatatlan” – hirdeti a Szerelmesek hídjának felirata Balatonvilágoson, a Magasparton. A pompás Panoráma-kilátót övező parkban egy fehérre festett kis fahíd áll, a Szerelmesek, vagy más néven Sóhajok hídja. Korlátját szerelemlakatok díszítik, az ősi kínai hagyomány szerint ugyanis ha a szerelmesek lakatot helyeznek el egy véget nem érő láncon vagy kerítésen, szerelmük örökké fog tartani. 3. Egerben is illik a kulcsot elveszíteni Már Egerben is van egy ilyen szerelmi zarándokhely, közvetlenül az Érseki Palota szomszédságában, az Eszterházy téren. A kerítés még közel sem hízott akkorára, mint például a pécsi, de már kezdik felfedezni az egriek. Akik szeretnék szimbolikusan is megerősíteni szerelmüket, barátságukat, csak elsétálnak az Eszterházy tér sarkához és egy gravírozott lakattal örök emléket állíthatnak kapcsolatuknak. Egy fontos szabály van: illik a kulcsot elveszíteni, talán a legbiztosabb a kanálisba dobni. 4. A Csótó hídjánál is szabadon lakatolhatunk (Szombathely) Ha a pároddal jössz a nyugati határszélre, Szombathelyre, talán érdemes egy lakatot is bekészíteni a bőröndbe. A város Csónakázó tavának szigetére vezető hídon ugyanis szintén szabad a lakatolás. Ahol egyébként egészen érdekes vallomások is olvashatók, illetve tragikus szerelmi történetre utaló jelzéseket is látni. 5. Ennél romantikusabb helyszínt keresve se találnák: Tata Tatán az "Öreg -tó" környéke valóban ideális környezet a romantikázáshoz. Nem csoda, hogy a látvány a szerelmeseket is megihlette, és lakatjaikat a zöld lombok között felpattintották. 6. „Lakatoljátok össze szerelmeteket a szerelem falánál!” (Győr) A szerelmesek lakatjai Győr városában az Aradi Vértanúk útján kaptak helyet. „Lakatoljátok össze szerelmeteket a szerelem falánál!” -szól a felirat, amely alatt, az örök szerelem reményében, szív alakban gyűlnek a lakatok. A hagyomány szerint a lakatkulcsokat a közeli Rába folyóba dobják. 7. 2001 óta már Szekszárdon is nagy divat a lakatolás A szekszárdi Vármegyeháza kerítésén is díszelegnek a különféle lakatok, amelyekből az első 2001 augusztusában került a vasrácsra. Azóta hagyományt teremtett ebben a városban is. 8. Ez a lakatfal is gyakran leánykérések helyszíne (Miskolc) A Szinva patak korlátja ihlette a miskolci szerelmeseket, hogy lakatjaikat örökre a kerítésre pattintsák. A Szinva terasz kis hídja sokat tudna mesélni a boldog párokról. A lakatfal gyakran leánykérések helyszíne, és az ifjú házasok is szívesen jelzik egy-egy lakattal hűségüket, és fotózkodnak környezetében. 8+4 További szerelemlakat-helyszínek Magyarországon Ma már számos nagyobb városban találhatók szerelemlakatok, bár ezek azért valamivel kisebbek: Székesfehérváron, a Romkert szomszédságában

Nyíregyházán, a Hősök terén

Veszprémben, a Benedek-hegyre vezető út elején

