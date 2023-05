Döbbenet, milyen kincseket rejt a magyar vidék: íme 10 kihagyhatatlan gyöngyszem

Rengeteg csodás hely van Magyarországon, amit kevésbé kapott még fel a turizmus, de különlegessége révén mindenképp megér egy kirándulást. Egyedülálló élményben lehet részünk, ha végigmegyünk rejtett hidakon, függőhidakon, ha az erdei tanösvényeken sétálva engedjük el a hétköznapok stresszét. De akad köztük olyan is, ahol az adrenalinszintünket pörgethetjük fel alaposan. Egy biztos: ezeket a titkos vagy épp népszerű helyeket egyszer látnunk kell!

1. A Dunakanyar gyöngyszeme: Gyadai tanösvény

Minden évszakban gyönyörű a szendehelyi Katalinpusztáról induló Gyadai tanösvény, amely kétségkívül az ország egyik legsokszínűbb útvonala, hiszen erdőn, réten és mocsárvidéken át vezet. A Dunakanyar gyöngyszemeként emlegetett kirándulóhely fő attrakciója egyértelműen hazánk leghosszabb függőhídja, melyet az 5,2 kilométeres körtúra második felében érhetünk el.

A körülbelül 3 óra alatt kényelmesen teljesíthető tanösvényen mindössze 230 méter szintkülönbség vár ránk, így nagyobb gyerekekkel is bátran nekiveselkedhetünk a túrának, szuper családi élményben lesz részünk. Az ösvény végig egyértelműen jelölt, a jelzéseket a fákon találjuk. A Verőcétől és Váctól is csak 10 perces autóútra található csodahely ingyenesen látogatható, a kiindulópontnál található parkoló viszont fizetős (1300 Ft/nap).

2. Tatai Fényes Tanösvény

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány olyan vadregényes lápvidékre kalauzol el minket, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt. A jól kiépített úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk, de testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét is, valamint betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba.

3. Tuzson lombkoronasétány

Az északi határnál, Salgótarjántól nem messze található Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület egy 17 millió éves időutazásra hív. A 800 méter hosszú körút során cápafogak, kövesedett fák és ősállati lábnyomok kísérik utunkat, míg a területet számos izgalmas tanösvény hálózza be.

A lombkoronasétány bejárása némi bátorságot igényel, de nagyon megéri, ha nekivágunk. A régebbi hevederes ösvény a kisgyermekes családokra gondolva át lett építve, 110 méteres szakaszon simán gyalogolva az erdő lomkorona magasságából lehet letekinteni az avarszintre.

Az ösvény nyomvonalán nem csupán a lombkorona élővilágával ismerkedhetünk meg, de a kihelyezett QR kódos táblák és egy mobil applikáció segítségével a hangukat hallató erdőlakókkal, kevéssé kedvelt és ismert állatokkal találkozhatunk. Ráadásként az érkező torony több szintjén játékos feladványokban gazdag magyar-szlovák-angol nyelvű természetismereti táblák is leköthetik a kirándulók figyelmét.

4. Ipolytarnóci Ősmaradványok pünkösdkor

Május végén két jeles ünnep kapcsán is várják a látogatókat: pünkösd és gyermeknap alkalmából minden bemutatóhely és látogatóközpont nyitva áll.

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark geoturisztikai központja május 27-től 29-ig összetett programkavalkáddal készül.

Pünkösd vasárnap, május 28-án a Margitszigeti Dínó fesztivál családi programja keretében is megjelenik a Geoparkunk, különleges gyermeknapi programok lesznek a Lombkorona kávézó cápás tavacskája mellett: ugrálóvár, arcfestés, kincskeresés, kézműves foglalkozások és 13 óra 30 perckor kezdődően bohóc műsor. Ezen a napon bográcsos palócgulyást és helyi fokhagymás kenyérlángost is kínálnak. Május 29-én termelői vásárt tartanak a fedett filagória alatt, ahol a helyi őstermelők és kézművesek portékáit lehet megcsodálni, no meg csurgatott kenyeret és parázson sült malomkalácsot majszolni.

5. Oxygen Adrenalin Park függőhídja a Mátrában

A Mátra déli lejtőjén berendezkedett Oxygen Adrenalin Park Mátrafüred és Mátraháza között helyezkedik el, és immár több mint harmincféle játék- és élményelemmel várja a látogatókat. Az élményelemek közül a 183 méter hosszú és 18-28 méteres magasságokba emelő függőhíd a sástói kőbánya katlanát íveli át. A híd közepéről egészen elképesztő panoráma tárul elénk: egyfelől Gyöngyös városára, a másik oldalról pedig a Kékestető magaslataira látunk rá.

6. Mátrafüredi Harkály Ház

A megszokott nyitvatartási időben, tehát szombaton 10-től 17 óráig, vasárnap és hétfőn 15 óráig várja a látogatókat. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mátrafüredi ökoturisztikai és környezeti nevelési központja sok szempontból foglalkozik a Mátrával: mesél annak kialakulásáról, tájtörténetéről, élővilágáról, de képet kaphatunk a hegység természetvédelmi helyzetéről, illetve az ott dolgozó természetvédelmi őrök munkájáról. Mindezeket izgalmasan, élményszerűen tálalva.

TIPP: Ha a Google Play Áruházból letöltöd a „BNPI Guide@Hand” alkalmazást, a kiállítás területén fellelhető QR-kódokat leolvasva még több információt kaphatsz a Harkály Ház tárlatáról.

A "Digitális vándor" alkalmazást letöltve pedig a Harkály Ház kapujában található indítótáblánál állva kiválasztható a "Sástói Cincér Tanösvény". Ezen elindulva, a "Fedezd fel!" gombra kattintva lista nézetben láthatóak az egyes állomások, melyekhez odaérve, az adott állomás nevére kattintva plusz információkat, érdekességeket olvashatnak a túrázók, helyenként pedig kvízkérdések segítségével ellenőrizheted tudásod. A listanézetből a térképre kattintva az előttünk álló útvonalat és az egyes állomások elhelyezkedését is láthatod.

7. Szilvásváradi Millenniumi Kilátó

Ezen a hétvégén (szombattól hétfőig, és utána végig a következő héten) 10 órától 17 óráig várja a túrázókat, a különleges bükki panorámára vágyókat a hely. Amennyiben az időjárás engedi, a pünkösdi ünnepnapokon 19 óráig tart nyitva. Az újra nyitva álló szilvásváradi Szalajka-völgyi Információs Ház a május végi hosszú hétvégén (szombattól hétfőig) 10-től 18 óráig várja a betérőket, akik, ha Kajla-útlevéllel is rendelkeznek, a helyszínen pecsételhetnek.

8. Bükki Csillagda

Május végén is várja a csillagászat és űrkutatás világa iránt érdeklődőket a csillagda varázslatos világa. Nyitvatartásuk a következőképpen alakul: május 26-án 9.30-tól 16 óráig; május 27-én 9.30-tól 18.00-ig, május 28-án és 29-én pedig 9.30-tól 16 óráig várják a látogatókat. Május 28-án (Pünkösdvasárnap), mely gyereknap is egyben, külön programokkal is kedveskednek a gyermekeknek.

A Bükki Csillagda május 28-i 10-12 órás idősávjában az egyik csoportukat kifejezetten a gyermekeknek tartják fent: erre az időpontra főleg óvodás korú gyerekek (és családjuk) jelentkezését várjuk. Ez a csoport megtekintheti a kiállítást, felmehet az obszervatóriumba, a planetáriumban pedig kifejezetten nekik szóló gyerekfilmet vetítünk. A maximum létszám: 40 fő, ezért érdemes online megváltani a jegyeket, hogy biztosan legyen hely.

Ugyancsak ezen a napon a 14-16 órás idősávban is fenntartanak egy gyermeknapi csoportot, de már az eggyel nagyobb – vagyis a 7-14 éves – korosztálynak (és családjuknak). Az ő programjukban benne foglaltatik a kiállítás megtekintése és a távcsőbemutató egy kvízzel kiegészülve az obszervatóriumban. A planetáriumban pedig egy rövid élőszavas előadást követően egy űrhajósokról szóló filmmel kedveskednek A maximum létszám: 40 fő, ezért érdemes online megváltani jegyeiket, hogy biztosan legyen helyük.

Továbbá az ezen a napon ide látogató gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek – igény szerint –, lesznek kifestők és (pünkösdi) koronakészítés is. Előzetes jegyvásárlás a honlapjukon lehetséges.

9. A lillafüredi Szent István-barlang és az Anna-barlang

A csodaszép Lillafüred két titokzatos barlangja is látogatható pünkösdkor. A Szent István-barlangban 9 órától indulnak szakvezetett túrák, az utolsó csoport még 17 órakor nekivághat a mélynek. Az Anna-barlang egy órával később, vagyis 10 órakor nyit, s 16 órával bezárólag szintén óránként indulnak turnusok a különleges mésztufa barlang bejárására.

10. Kányavári-sziget, Balatonmagyaród

A Kis-Balaton számos gyöngyszeme közül egyik mindenképp a Kányaváry-szigetre vezető íves fahíd, melyet egyúttal a Kis-Balaton szimbólumaként tartanak számon. Ha még nem jártál itt, akkor itt az ideje, hogy ezen a hétvégén szakíts rá időt! Az ikonikus, 1980-as években átadott hídra lépcsőkön keresztül juthatunk fel. Az egész évben szabadon látogatható Kányavári-szigetre ezen a különleges ívű fahídon keresztül érkezhetünk meg, ahonnan kezdetét is veheti a 1,5 kilométeres Búbos Vöcsök tanösvény bebarangolása. A tanösvény 15 állomáson keresztül kalauzolja a kirándulókat, feltárva a sziget titkos kis élővilágát.

