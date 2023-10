Mindenkit meglepett, ki nyerte az Év Kilátója címet: csalással akart győzni az egyik nevező

Nem várt fordulat történt az idei Év Kilátója pályázaton: október 2-án lezárult az Aktív Magyarország Év Kilátója és Év Turistaháza pályázata, amelynek eredményét múlt héten kihirdettük, azonban a végeredményt módosították, mert szabálytalan szavazatok érkeztek az első helyezett zselici Kardosfai-kilátóra. A 300 szabálytalan szavazatot levonták, így 2023-ban egy éven keresztül az Év Kilátója címet a Gödöllői-dombságban fekvő Szent László-kilátó viselheti.

Az Év Kilátója pályázatot négy évvel ezelőtt hirdette meg első alkalommal az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ azzal a céllal, hogy a kiránduló nagyközönség megismerje az ország legszebb panorámáit és akár kevésbé ismert kirándulóhelyszíneit. Így az elmúlt években nyert Tisza-tó közepén lévő Bölömbika-kilátó, Balatonboglár szimbóluma, a Gömb-kilátó, illetve a Bükk legrégebbi és egyben legújabb kilátója a Zsófia-kilátó.

Ezalatt az idő alatt fontos címmé vált az Év Kilátója cím, amelyet minden évben közösségi média szavazással lehetett elnyerni. Idén is ugyanezt a módszert követtük. Arra azonban nem számítottunk, hogy lesz olyan lelkes lokálpatrióta, aki trükközni is próbál. Az utolsó napon fordult meg az eredmény és nyert a Kardosfai-kilátó, ám kiderült az eredményhirdetést követően, hogy 300, zömében távol-keleti álprofilról érkezett szavazat a verseny hajrájában. Így, hogy a játék a jövőben is tiszta maradjon, az álprofilokról érkezett szavazatokat levontuk.

A szervezők örülnek neki, hogy ilyen súlya lett a pályázatnak, hogy akár ilyen trükkös eszközökkel is megpróbálják megszerezni a címet, de a játék és a pályázat tisztaságának megtartása miatt fontos, hogy csak valódi emberek és szervezetek szavazatai számítsanak.

Szent László-kilátó, az Év Kilátója 2023-ban

A Makovecz Imre tervezte szárnyas kilátó igazán egyedi építmény a Mogyoród fölötti Somlyó-hegyen. A panorámát a Gödöllői-dombság uralja, de a Börzsöny, a Pilis és a Mátra is főszerepet játszik. Mogyoród sok szálon kapcsolódik Szent László királyhoz az 1074-es csata, illetve az általa épített (és a tatárok által felperzselt) Szent Márton templom miatt. Az Árpád-házi király nevét viselő kilátó földszintjén kápolna is található, benne Szent László fából készült szobrával.

Az Év Kilátója szavazás módosított, és most már valóban végeredménye:

Szent László kilátó (Gödöllői-dombság): 2002 Kardosfai-kilátó (Zselic): 1738 Millenniumi kilátótorony (Bükk): 1398 Szár-hegyi kilátó (Bakony): 1385 Tücsökdomb kilátó (Keszthelyi-fennsík): 880 Óház-kilátó (Kőszegi-hegység): 863 Dévényi Antal kilátó (Pilis): 811 Csóványos kilátó (Börzsöny): 746 Naplás-tavi kilátó (Pesti-síkság): 657 Felsővár-kilátó (Gömöri–Hevesi-dombság): 649

