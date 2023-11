Ez a zalai luxusfalu a leggazdagabb az országban: vajon mi a titkuk?

A Pénzcentrum annak járt utána, hogy az idegenforgalmi adó 2021-es bevételei hogyan oszlanak meg az országban. A balatoni települések és a borvidék abszolút térhódítása regionális és vármegyei szinten is kiugróan látványos. Települések szintjén, lakosságarányosan azonban egy merőben kisebb zalai település, Márokföld a győztes.

A Idegenforgalmi adó (IFA) a szálláshelyek igénybevétele esetén az állam részére fizetendő összeg. AZ IFA egy helyi adónem, a kivetése és az elszámolása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az adónemmel minden szállás bérbeadásnál, így a magánszálláshely kiadása esetén is találkozunk, amely a számlán külön tételként van feltüntetve. Az adó beszedését és elszámolását az önkormányzat felé az ingatlant bérbe adó végzi, azonban annak összege a szolgáltatást igénybe vevőt, így végső soron a fogyasztót terheli, írják.

Ez az adónem 2003 óta létezik, akkor vetették ki először, a bevezetéskor a mértékét 300 forintban vagy a fizetendő összeg legfeljebb 4 százalékában maximalizálták. Az elmúlt 20 évben természetesen ezek az értékek magasabbak lettek, 2003 és 2019 között a növelést rendre a KSH által meghatározott fogyasztói ár-index növekedésével határozták meg, azonban a 2020-as évben a kormány egy rendeletben határozta meg, hogy nem növekedhet az IFA mértéke, ezzel is könnyítve a vendéglátósok terheit a COVID járvány idején, így a 2021-es évben sem változott a mértéke, maximum 525,5 forint lehetett éjszakánként és személyenként az elkérhető összeg.

Jelenleg (2023 január 1-től) 580 forint/vendégéjszaka a maximum kivethető IFA, azonban ez településenként eltérő lehet. A Magyar Államkincstár oldalán egy részletes lista található, ahol településenként megnézhetjük, hogy milyen adókkal kell számolni, illetve, hogy mekkora az adott adónem mértéke, így az IFA-ról is részletesen tájékozódhatunk. A Pénzcentrum a 2021-es év IFA bevételeit vizsgálta meg, régiók, vármegyék és települések szintjén.

Regionális és vármegyei bontás

Először a regionális és vármegyei adatok kiterjesztését vizsgáljuk meg, mert már ezek is nagyon szépen mutatják, hogy az adónemből származó bevételek egyértelműen bizonyos régiókra és vármegyékre csoportosulnak. A dunántúli térségben található a Balaton, ami minden évben egyértelműen a legtöbb turistát fogadja be, így nem csoda, hogy azokban a régiókban a legmagasabb az érték. A másik még domináns régió, az észak-magyarországi régió, azonban ez sem ad okot meglepettségre, hiszen az itt fekvő Északi-középhegység és környezete, a híres borvidékekkel tarkított térség is sok látogatót csalogat a környékre. A vármegyei bontás is szépen párhuzamban van a regionális adatokkal, a Dunántúlon fekvő vármegyék közül kerülnek ki a nyertesek, a legtöbb IFA bevételt 2021-ben Veszprém vármegye szerezte, de utána nem sokkal található Zala és Somogy vármegye is. Az Észak- Magyarországi régióban Heves vármegye a legkeresettebb.

Top 10-es listák

A regionális és vármegyei adatok után nézzünk rá a település szintű adatokra. Először a 10 legtöbb IFA bevételt szerző településeket nézzük meg lakosságarányosan. A legtöbb bevételt a Zala vármegyei, 55 lélekszámú Márokföld tudhatja magáénak, 94 ezer forintot lakosonként. A faluházban három darab kétágyas szoba várja a turistákat, nagycsaládos és kisebb csoportos üdültetésre. Az erdőszélen szalonnasütőhely és esőbeálló házikó várja a turistákat. A településen egyébként még ezen felül is több programlehetőség található, a községben kalandpark, jurtatábor és íjászpálya is üzemel.

A teljes listát és cikket a Pénzcentrum oldalán olvashatjátok.

Címlapkép: Getty Images