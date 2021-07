Katasztrofális helyzetben a magyar méhészek: hogy lesz így a boltokban méz?

Az enyhe tél után a tavasz meglepően hideg és borús volt idén, az április eleji fagyok pedig a mezőgazdaság több szereplőjének keresztbe húzták a számításait. A gyümölcstermesztők mellett a méhészek, így végső soron a méhek is nehéz helyzetbe kerültek, Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke pedig már áprilisban arról beszélt, hogy idén is veszélybe került a magyar méztermés. A méhészek tapasztalatairól és helyzetértékeléséről az Agrárszektor is beszámolt.

Akkor többen úgy nyilatkoztak az Agrárszektornak, hogy az akác elfagyása után minden azon múlik, hogy milyen lesz a repce virágzása, illetve hogy lesz-e másodvirágzása az akácnak. A következő hetek történései azonban az ágazat minden szereplőjét meglepték: a hideg és csapadékos májust egy forró és száraz június követte, júliusban pedig egymást váltják a forró és a csapadékos hetek. A repce virágzása épp egy ilyen csapadékos időszakra esett, míg a hárs esetében a hőség és az aszály tette tönkre a virágokat. Az Agrárszektor ezért arról kérdezte meg a magyar méhészeket, hogy javult-e a helyzetük az áprilisihoz képest, illetve hogy milyenek a kilátásaik az év hátralevő részét illetően.

A Veszprém megyei Illés Méhészet vezetője, Illés András az Agrárszektor kérdésére elárulta, hogy az idei termésnek már látják a végét, de az sajnos alapvetően gyenge lesz. A tavaszi hideg miatt a repcére nem tudtak kirepülni a méhek, az akácot a fagykárok és a rossz idő tette tönkre. A facélia ugyan jól sikerült, ismerte el a szakember, de aztán azzal folytatta, hogy a hárs virágai leégtek a nagy melegben, és az aszály miatt a napraforgó virágzása is gyengébb lett. Illés András úgy látja, hogy idén nem nagyon lesz akácméz a boltokban, mert országosan nagyon gyenge lett a termés. Ezen kívül viszont többféle mézből is hiány lesz később, az akác mellett a hársból biztosan. Ez a felsőörsi méhész szerint okvetlenül áremelkedéshez fog vezetni.

Illés András szerint 20%-os áremelkedés várható az egyes mézfajtáknál, de az akácnál akár 50-100%-os drágulás is elképzelhető. A méhek egészségét illetően a szakember úgy nyilatkozott, hogy a rovarok alapvetően le tudják követni az időjárás változásait, inkább a növények állapota az, ami meghatározza a méztermelést. A virágzó kultúrák pedig nem voltak olyan állapotban, hogy ott jó hordás lehessen, előbb a hideg, a fagy és az eső hátráltatta a méhészeket, most pedig a forró, aszályos időszakban a mézelő növényeknek leégett a virága, és kiégtek a legelők. Már most virágpor-éhség van, etetni kell a méheket, mutatott rá az Illés Méhészet vezetője. A mostani esők talán valamit szépíthetnek a termésen, de Illés András szerint arra kell készülni, hogy méhészeti szempontból kemény lesz a nyár vége.

Címlapkép: Getty Images