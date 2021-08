Igazi csodaszer ez az ősi magyar élelmiszer: mutatjuk, mi mindenre jó a méhkenyér

A méhészeti ágazat valahogy túlélte a hosszan elhúzódó kora tavaszi fagyok okozta károkat, de bizonyos mézfajták nagyon megsínylették az időjárást, így alig van belőlük országosan, ezért pedig nagyon megemelkedtek az árak. Így járt az akác, a hárs, de a repceméz sem idén döntött csúcsot, ami a mennyiséget illeti, mert a minőségre szerencsére nem lehet panasz, írtunk róla korábban.

Porcsin István hajdúnánási méhész megosztotta velünk az aktuális felvásárlói mézárat is, hordósan 2300-2500 forintért veszik meg a termelőktől a kereskedők az akácmézet, és bár a köztudatban nem így szerepel, de a multiknál sokkal drágábban kapható, mint a termelői piacokon a termelőnél. Míg a hiper- és szupermarketek polcain kilónként 4500 forintot is elkérnek a mézért, a méhészek 3500 Ft körüli áron értékesítik személyesen az árut, legyen szó akácról, hársról vagy selyemfűről, ráadásul a bolti minőség sok esetben meg sem közelíti a termelőtől közvetlenül megvásárolt méz minőségét.

De mi a helyzet a méhkenyérrel?

Mivel a méhkenyérnek gyakorlatilag nem a mézhez, hanem a méhekhez van köze, így az előállításukkal foglalkozó méhészetek idén is rendelkeznek megfelelő mennyiséggel szerencsére ebből a nem olcsó, de szinte mindenre jó csodaszerrel. 100-200 grammos kiszerelésben 3000-6000 Ft körüli áron juthatunk hozzá a tiszta és természetes méhkenyérhez. Vagyis olcsóbb a virágpornál és a méhpempőnél, ugyanakkor szobahőmérsékleten, jól lezárva hosszan megőrzi a minőségét, és legalább annyira hasznos, mint azok. Sőt azok is fogyaszthatják, akik pollenallergia miatt esetleg érzékenyek a virágporra. Ahogy beszámoltunk már róla, ha allergiásak vagyunk a virágporra, megeshet, hogy allergiásak lehetünk bizonyos típusú mézekre és méhészeti termékekre is:

Tévedés azt hinni, hogy aki allergiás a virágporra, az a mézre és a többi méhészeti termékre is feltétlenül túlérzékeny. Ez mindössze csak a betegek 5-10 százalékára igaz. Egyáltalán nem törvényszerű tehát, hogy annak, aki kellemetlen tüneteket produkál a pollentől, a méhészeti termékektől is tartózkodnia kell. Megelőzési célzattal, vagy azért, mert valamilyen virágporra allergiás, senkinek sem kell lemondani a méz fogyasztásáról. Kizárólag abban az esetben, ha már korábban jelentkeztek a tünetek

- tanácsolja dr. Balogh Katalin allergológus.

De mi a méhkenyér?

A méhkenyér a kaptárban természetes körülmények között erjesztett virágpor. A méhek a virágport a kaptárba viszik, és a lép sejtjeibe ürítik, ahol ezt egy kis mézzel és különböző enzimekkel keverik, ez után viasszal leszigetelik. A kaptárban található mikroorganizmusok, a hőmérséklet és a páratartalom hatására a virágpor egy sor biokémiai átalakuláson megy keresztül, majd 3 hónap természetes erjedés után méhkenyérré formálódik.

A méhkenyér, a méhek alap eledele, ezért is nevezik a méhek kenyerének, amely számos jótékony hatással van az emberi szervezetre, és könnyebben emészthető, mint a virágpor.

A méhkenyér, vagy más néven perga a méhek legfontosabb táplálékforrása, ezzel táplálják azokat a lárvákat és méheket, amelyekből nem lesz királynő, ugyanis a királynő lárvák méhpempőt fogyasztanak, ahogy arról korábban is írtunk.

A méhkenyér tartalmaz minden esszenciális aminosavat, gazdag vitaminokban, különösen fontos K-vitamin tartalma, rengeteg enzim és flavonoid van benne.

Méhkenyér, igazi csodaszer

A méhkenyeret számos betegség kezeléséhez használják, így vérszegénység, szívelégtelenség, infarktus, szélütés, gyomorfekély, gyomorhurut, férfi meddőség, terhességi betegségek és női betegségek kiegészítő kezelésére egyaránt. A méhkenyér helyreállítja az agyi keringést agysérülések és szélütés után, jótékonyan hat jó- és rosszindulatú daganatok (mióma, fibróma) esetén is.

A méhkenyér elősegíti a szervezetben az új sejtek képződését, azaz fiatalító hatású és gyorsan gyógyítja a sérüléseket, sebeket. Növeli a szervezetben a vörösvérsejtek számát.

védi a májat a szén-tetraklorid intravénás befecskendezésekor

vashiány esetén javítja a hemoglobin szintet

akut, vírusos és krónikus hepatitisz esetén (progresszív és tartós esetekben)

fehérjehiány, erőtlenség, általános fizikai kimerültség esetén javítja az álatlános egészségi állapotot

véd a toxikus májkárosodástól és a vérszegénységet okozó hatásokkal szemben, mint a citosztatikus vagy kobalt terápia.

Leginkább ajánlott hepatitisz, álmatlanság, stressz, memóriazavarok, magas koleszterinszint és emésztési zavarok ellen. Segíti a gyermekek memóriájának fejlődését, a súlynövekedésüket, és védi őket az elhízás ellen is. Méhpempővel együtt még hatékonyabban segítik az immunrendszer egészséges működését.

A méhkenyér ezekben az esetekben is ajánlott

A méhkenyér összetételében felfedeztek minden anyagot, ami megtalálható a tejben: fehérjéket, zsírokat, A-vitamint, B-vitaminkomplexet, folsavat, pantoténsavat, nikotinsavat, riboflavint, hat nemi hormont stb.

A méhkenyérnek a legfőbb hatóterületei a gyomor- és bél problémák, a májproblémák, a magas vérnyomás és az érelmeszesedés, a korai öregedés és nem utolsó sorban a prosztata problémák. Minden 45 év feletti férfinak ajánlott naponta méhkenyeret fogyasztani, vagy évi 2-3 kúrát elvégezni.

A hasmenéses vérszegénységben, a súlyos fertőző betegségben szenvedő gyerekeknek, illetve a nagyfokú stressznek kitett ember esetén szintén javasolt a méhkenyérnek a fogyasztása. Egy kiskanál méhkenyér reggelire kb. 800.000-re növeli a vörösvérsejtek számát már egy hónapon belül.

Méhkenyér fogyasztása

Nyersen önmagában, reggelente vagy délelőtt, lassan elrágcsálva

Mézzel keverve, reggelente éhgyomorra

Fekete bogyós gyűmölcsökkel reggelente vagy délelőtt

Müzlivel, tejjel keverve délelőtt, reggel vagy délután

Virágporral keverve

A méhkenyér összetétele

A részben megerjedt virágpor keveréket lépekben tárolják, amit neveznek méhkenyérnek is, de ennek egész más az összetétele és a tápértéke, mint a szabadon gyűjtött virágpor pelleteknek, és ezt táplálékként adják a méh lárváknak, valamint ezzel táplálkoznak a fiatal dolgozók, akik a méhpempőt állítják elő.

A méhkenyér kb. 20% fehérjéből, 24-34% szénhidrátból és 1,5% lipidből áll. Szinte ugyanakkora a kalóriatartalma, mint a növényekből előállított termékeknek, a lisztnek a rizsnek vagy a babnak. Méhkenyér összetevőkA méhkenyér ásványi anyagok széles skáláját tartalmazza, nagy mennyiségű vas, kobalt, foszfor és kálcium található benne.

Az egyik legtöbb szelént tartalmazó természetes élelmiszer (a brazil dió mellett). A méhkenyér kitűnő forrása a káliumnak és a B-vitamin komplexnek is. Az előemésztett aminosavak könnyen felszívódnak a szervezet számára megfelelő mértékben, ezek kb. 15%-át alkotják a méhkenyér szárazanyag tartalmának.

Természetes biostimuláló tápanyag, mely gazdag fitohormonokban, flavonoidokban, szabad aminosavakban, ásványi anyagokban és más aktív biológiai összetevőkben, biohasznosulása legalább háromszor nagyobb, mint a hagyományos virágporé. A méhkenyér komplexen tartalmazza a létfontosságú biostimuláló anyagokat.

Az összes aminosav, mely alapvetően fontos az emberi szervezet számára (fenil-alanin, leucin, izoleucin, arginin, hisztidin, lizin, metionin, treonin és triptofán) megtalálható a méhkenyérben és több másik is, leggyakrabban a prolin.

Sok enzim (fehérje) szintén megtalálható benne, de néhányat, mint a glükóz-oxidázt, mely nagyon fontos a mézben, a méhek adják hozzá. Ez az enzim jóval gyakoribb a méhkenyérben, mint a friss virágpor pelletekben.

A sejtekben való tárolás után a cukrok és enzimek további hozzáadása hozza létre a méhkenyeret tejsavas erjedés során.

A méhkenyér nem veszít tápértékéből a dolgozó méhek által végzett fermentációs folyamat során. Sőt, ez a folyamat még további új tápanyagokat ad hozzá a virágporhoz, mint az enzimek, a méz, stb. A méhkenyér két évig is eltartható a tápérték gyengülése nélkül.

Kinek, miért ajánlott a méhkenyér?

A méhkenyér sok szempontból értékesebb, mint a virágpor főként azért, mert különféle virágporszemcséket, több egyszerű cukrot és több K-vitamint tartalmaz, továbbá több olyan anyagot, amelyeket a szervezet könnyebben hasznosít.

Gyerekeknek

A gyermek szervezete sokszor a rossz minőségű ételek következtében alultáplált. A gyermekeknek néhány szétmorzsolot méhkenyér szemet könnyen beadhatunk műzli, tej vagy éppen édességek, sütemények társaságában. A méhkenyér csakúgy mint a virágpor étvágyserkentőként is fontos szerepet játszhat ebben az életkorban. Számos kutatás során igazolták jelentőségét a vérszegénységgel kapcsolatos problémák esetén.

A fiatal gyermekek szervezete számára létfontosságú a sok gyümölcsben és zöldségben gazdag táplálkozás. Ha ez nem áll rendelkezésre folyamatosan, előfordulhat, hogy nem megfelelően fejlődik a gyermek teste és idegrendszere. A méhkenyér nagyban hozzájárul a gyermek egészséges fejlődése alatt folyamatosan jelentkező tápanyagiény pótlásához.

Serdülőknek, fiatal felnőtteknek

A serdülő szervezet számára létfontosságú a kiegyensúlyozott táplálkozás. A felnőtté válás időszakában a méhkenyér képes kiegyensúlyozni a szervezetben a különböző tápanyagok szintjét, így elkerülhető a vitaminok, ásványi anyagok és cukrok túlzott jelenléte vagy a hiányuk. A méhkenyér segíti az ebben az életkorban gyakran előforduló táplálkozási zavarok elkerülését. A méhkenyér hozzájárul az immunrendszer megerősödéséhez azáltal, hogy ellátja a szervezetet a hiányzó tápanyagokkal. Stimuláló hatást gyakorol számos aminosavra, ami a kiegyensúlyozott testi fejlődésben, a növekedésben segít ebben az életkorban. A méhkenyér növeli a vörösvérsejtek számát.

Kutatásokkal igazolták, hogy a méhkenyér stimulálja az agyalapi mirigyet. A méhkenyér egy rendkívül jó szelén forrás - ráadásul a szelén itt bioaktív formában fordul elő. A méhkenyér tele van flavonoidokkal is. A méhkenyér hatóanyagai hozzásegítik a fokozott igénybevételnek kitett szervezetet a belső stressz csökkentésében, a stressztűrő képesség kozozásában.

A méhkenyérrel megóvhatja a korosztály az emésztőrendszerét, hogy a belek jó állapotban legyenek a későbbi évek során is. Az orvosok is elismerik, hogy az egészséges hosszú élet alapja, a jól működő bélflóra és emésztőrendszer, mely képes nagy hatékonysággal hasznosítani a tápanyagokat. A méhkenyér megóvja az emésztőrendszert, javít az emésztés minőségén, ezzel támogatja más tápanyagok hatékonyabb felszívódását a szervezetbe.

35-50 év között

A méhkenyér fokozza a sejtek energiaellátását, növeli az ATP szintet. 35 év felett csökken a szervezetben a Q10 szintje, egyre gyakrabban fordulnak elő hibák a sejtekben, könnyebben fáradunk. A méhkenyér kúrák ebben a életkorban segítenek a 10-20 évvel korábbi fizikai és szellemi teljesítmény megtartásában.

Ebben az életkorban egyre több salakanyag halmozódik fel a szervezetben, például a bélrendszerben és az erekben, így egyre fontosabbá válik az évenkénti 1-2 méregtelenítés. A méhkenyér nagy előnye, hogy egyszerre segíti a belek, a máj és az erek méregtelenítését is.

A méhkenyér, főként magas szelén és flavonoid tartalmával, nagymértékben hozzájárul a szervezet antioxidáns védelméhez, így lassítható a sejtek öregedése.

50 év felett

Ebben az életkorban sokak számára egyre gyakoribbak az egészségügyi problémák. A méhkenyér jótékonyan hat a koleszterinszintre és az erek állapotára. Tele van flavonoidokkal. Növeli a hemoglobin szintet is a vérben és a változó korban lévő hölgyeknél is jelentősen képes csökkenteni a tüneteket.

Sokaknak a mája nem működik megfelelően 50 év felett. A méhkenyér egyik fontos hatóterülete a máj méregtelenítése. Számos apiterapeuta nagyon pozitív eredményeket ért el a legsúlyosabb májbetegségek esetén is, mint a hepatitisz.

A méhkenyér fogyasztásával megerősíthető a szervezet, ellátható tápanyagokkal. A méhkenyér szedhető akár folyamatosan, hosszú ideig, megszakítások nélkül is (a méhpempővel, propolisszal vagy virágporral ellentétben).

A méhkenyér a prosztata problémákkal küszködő férfiak számára is nagy segítség lehet. Számos kutatás igazolta, a méhkenyér prosztata megnagyobbodás vagy különböző prosztata működési rendellenességek során kifejtett jótékony hatását.

Adagolása és tárolása

gyerekeknek: minimum 1 teáskanál naponta (3g)

felnőtteknek: minimum 1 evőkanál naponta (5-10g)

A méhkenyeret étkezés előtt vagy után fél órával fogyasszuk, jobb felszívódás érdekében minél több ideig kell a nyelv alatt tartani.

A kúra elején kisebb adag ajánlott, amelyet fokozatosan 1 evőkanálig növeljük.

A méhkenyér tárolása: jól bezárva, szobahőmérsékleten (15-20 °C), nedvességtől és fénytől óvott helyen.

Bizonyos esetekben a napi ajánlott adag növelhető, szakértő ajánlásával. Az erjesztési folyamatnak köszönhetően a méhkenyér fogyasztható azok számára is, akik érzékenyek a virágporra. Pont ezért is tárolható szobahőmérsékleten anélkül, hogy elveszítené gyógyhatásait. Nagy segítséget nyújthat csökkent immunrendszer esetében, természetesen stimulálva és megerősítve ennek működését növelve a védekező képességet a vírusos időszakban.

