Felejtsd el a gyógybogyókat: igazi csodaszer, rengeteg betegségre lehet gyógyír ez a méz

Elképesztően megdrágult a méz Magyarországon az elmúlt években. Amíg 2002-ben még átlagosan 878 forintért vehettünk egy kiló mézet, 2021-ben ez a szám már a háromszorosára nőtt. A 2022-es év felemás eredményekkel zárult: voltak olyan dunántúli méhészetek, amelyek rekordévet tudhatnak maguk mögött, míg az ország déli felében tevékenykedő méhészetek, különösen a Homokhátságon, megszenvedték az aszályt. A Zselicben, az ország legnagyobb hárstermelő területein az aszály visszavetette a 2022-es hárstermést, az ország többi területén viszont sokkal jobb volt a helyzett, akácból és hársból is jó lett a termés. Nem olcsó a méz, mégis megéri vásárolnunk belőle most februárban a náthás-influenzás időszakban, de csakis temelőtől. Elmondjuk, miért.

A méz soha nem tartozott az olcsóbb élelmiszerek közé, ahogy arról korábban írtunk, már 2002-ben is átlagosan 878 forintot kértek el a fogyasztóktól kilójáért. Azóta azonban jóformán folyamatosan emelkedett a méz fogyasztói átlagára és ha volt is egy-egy kis csökkenés (2006-ban és 2016-ban), az nem bizonyult tartósnak. 2002 és 2021 között a méz fogyasztói átlagára 177%-kal drágult meg, vagyis csaknem háromszorosára emelkedett - derült ki a KSH adataiból.

A mézárak emelkedése azonban nem állt meg 2021-ben, idén több tényező is befolyásolta azokat, így például a termés mennyiségét és minőségét nagyban befolyásoló aszályos időszak, valamint az üzemanyagköltségek és az energiaárak elszabadulása.

Nem mindegy azonban, hol és kitől szerzi be az ember ezt az élelmiszert. A multikban és az élelmiszerboltokban a felvásárlási ár akár háromszorosáért, a piacokra és vásárokra jellemző fogyasztói áraknak pedig a kétszereséért kínálják a mézet.

A boltokban kapható mézek még a legoptimistább becslések szerint is legalább ezer forinttal drágábbak a piacokon tapasztalható áraknál. Még egy ok, hogy őstermelőtől szerezzük be a mézet, és erre biztatnak minket a méhészek is.

Ez a helyzet a kézműves mézzel vidéken

A hajdúböszörményi Kupás Méhészet tulajdonosa elmondta kérdésünkre, hogy a kézműves mézet előállító kistermelők annak ellenére is bajban vannak, hogy 2022-ben jól alakult a hazai méztermés, egyes területek, például a Homokhátság kivételével, ahol az aszály elvitte az összes virágmézet.

Az a visszás helyzet állt elő, hogy bár a tendenciák szerint a multiknál olcsóbbnak kellene lennie a méznek, mint a míves, kistermelői méznek, a nagyobb boltláncokban mégis a duplájába kerül idén a méz, mint nálunk. Tulajdonképpen féláron adjuk a mézünket, az akác kilója nálunk 3500 forint, egy multinál ellenben 5000-7000 ezer forint közötti kilóáron mozog, miközben hordósan 1800 Ft-ot adnak egy kiló akácért a felvásárlók. Ha megnézzük, hogy a kézműves sör literét 900 forintért csapolják, a boltban pedig ennek a töredékéért vehetünk nagyipari előállításút, akkor láthatjuk, mennyire visszás most a mézpiac alakulása.

A mézet különösen sújtja az idei válság, hiszen az emberek először a luxuscikkeken spórolnak, manapság pedig már a méz is ez a kategória, bármennyire is egészséges, és fogyaszthatnánk belőle jóval többet az ajánlások szerint. Nem elég, hogy az országban túltermelés lett a termékből 2022-ben, de az európai piac is bedőlt, egyrészt így az értékesítéssel is gondok vannak.

Ennek az okai között fellelhető az, hogy az ukrán piacról vámmentesen és ellenőrizetlenül ömlik a méz Európába, valamint egyfajta keresletcsökkennés is végbement, hiszen a méz nem tartozik az alapvető élelmiszerek sorába, és most jobban spórolnak az emberek.

Így alakult a hárstermés, visszaesett a mézkereslet a piacokon

A rendkívüli aszályos nyár és a nagy hőség nem kedvezett a virágok fejlődésének, így a hárs-erdőkben kevesebb lett a nektár. Ahogy Pintér József méhész mesélte, a hársasokban az volt a probléma, hogy szépen alakult a virágzás, viszont jött egy égetően meleg időszak, szinte ráégtek a fára a virágok. Nagyon jól indult, csak maga a virág sérült, így nektárt sem hozott úgy. Összességében 20-30%-kal kevesebb lett idén a hársméz a Pintér Méhészetben. Viszont nem volt mindenhol így, a hajdú-bihari Kupás Méhészet pozitívan zárta a 2022-es évet a hársméz szüretelését tekintve.

Nagy a szórás területenként, van, ahol az aszály elvitte a hárstermést, máshol nagyon jól sikerült. Összességében viszont elmondható, hogy országosan jól alakult 2022-ben mind az akác, mind a hárs. Mi most ott tartunk, hogy kilóját 3200 forintért adjuk a hársméznek a piacon, ami feleannyi, mint amennyiért a multinál nagyjából bármilyen mézet megvehet a vevő. De nem mehetünk e felé az ár felé, mert a januárunk így is csapnivaló volt, a február sem ígérkezik jobbnak, és nem veszíthetjük el a vásárlókat, bár a visszaesés már így is aggasztó.

Ennek az is az oka, hogy rengetegen nem tudták értékesíteni a hordós mézet, nem vásárolják fel tőlük a nagyüzemek az olcsó import méz miatt, így most ők is igyekeznek üvegezni és úgy eladni a piacokon. Ez viszont azt jelenti, hogy a felvásárlói és a fogyasztói piacokon bevett ár között értékesítik a terméket, ami nekünk nem a legjobb, de persze nekik is meg kell élniük. Mi ennél olcsóbban viszont már nem adhatjuk a mézet, hasznunk már szinte így sincs rajta

- összegezte a tapasztaltakat a Kupás Méhészet tulajdonosa.

A szakolyi telephellyel rendelkező, de évek óta vándorméhészetet folytató Rácz Bálint is elmondta kérdésünkre, hogy manapság az álló méhészet ráfizetéses a legtöbb termelőnek, ők is kamionon vándorolnak a legelőkre, gazdaságossági szempontból már csak így éri meg nekik a méhészkedés, a konténerek fel vannak pakolva a kamionra, és mennek oda, ahol épp érik a virág, várható a nektár.

A mézárak sem emelkedtek jobban a többi élelmiszerárnál szerintem. Nálam a különleges mézek fél kilója 1200-2000 Ft között mozog, attól függ, milyen mézről beszélünk. A hárs a drágább kategóriájú mézek közé tartozik, de ebből is lehet jó minőséget kapni már 3000-5500 forintos kilóáron, nagy a szórás, termelőtől is függ az árazása, hiszen a díjnyertes méz mindig picit drágább. A piacozásból mindenesetre nem élnék meg, kereskedőknek is adok el mézet hordózva, az ugye már a csomagolás hiánya miatt is olcsóbb. A boltokban viszont drágábban köszön vissza a piaci áraknál a méz, arról nem is beszélve, hogy nem minden kereskedő kezeli tisztességesen a felvásárolt mézet

- összegezte tapasztalatait Rácz Bálint.

Hársméz: igazi csodaszer

Hagyománya van annak, hogy a magyar piacon mely mézek kelendőek, és melyek kevésbé. Egyfajta fogyasztói ízlés határozza ezt meg, ami régóta él az emberekben, mondhatni belevésődött a köztudatba. Nálunk az a méz a kívánatos és vásárolt, amelyik nem, vagy csak nagyon lassan kristályosodik ki, a magyar fogyasztó a folyékony méz híve. Amikor pedig döntenie kell egyik vagy másik méz mellett, ez valahogy mélyen ott van a tudatában, és e szerint választ.

A méz jótékony hatása a benne található 100-nál is több aromaanyagnak, 28 féle aminosavnak, 12 féle ásványi anyagnak, 10 féle szénhidrátnak, 8 féle vitaminnak, továbbá enzimeknek, szerves savaknak és baktériumölő anyagoknak köszönhető.

A virágzó, csodálatos illatú hársfa bőven ontja a kiváló, jótékony hatással rendelkező nektárt, amit a szorgalmas méhek gyűjtenek össze. Ebből lesz a hársméz.

A hársméz tulajdonságai

A hársméz színe: a világos sárgától a közép barnáig terjedő, íze rendkívül zamatos. Színe a gyűjtés idejétől függ. Az illata és íze határozott, fűszerezi az ételeket, italokat. Más mézekbe kerülve a hársméz gazdagítja azok zamatát.

Hatása

A hársméz nyugtató hatású méz, meghűléses betegségekre, vagy annak megelőzésére és hörghurutra kiváló, de alkalmas lázas betegségek enyhítésére és görcsoldásra is. A hársméz a természet egyik ajándéka a szervezetünk védelmére. Nyugtató hatású, ezért idegesség ellen is hatásos. A hársméz jánlott a gyomorsav-túltermelés miatti emésztési zavarok gyógyítására is. Fertőtlenítő hatása miatt főleg köhögés ellen javasolják. A hársméz kolin tartalma segít az érelmeszesedés elleni küzdelemben, de álmatlanság ellen is hatásos

nyugtató, álmatlanság ellen

köhögésre, hörghurutra is jó

érelmeszesedés ellen

lázas állapotra

görcsoldó hatású

Fogyasztása

4-5 teáskanálnyi hársméz fogyasztása ajánlott naponta, vagy ízesíthetjük akár a hársfateánkat is vele. Kisgyermekeknek és idősebbeknek különösen ajánlatos rendszeres fogyasztása. A hársméz natúr fogyasztásra, de vajas kenyérre kenve, és italok ízesítésére is kiválóan alkalmas. Álmatlanság ellen lefekvés előtt (is) ajánlott 1-2 kávéskanállal elfogyasztani belőle.

Ezért vásároljunk mézet mindig őstermelőtől

A helyi/őstermelői méz a tömegtermékekkel szemben sajátosan egyedi, széles választékkal bíró, sokféle íz, zamat, szín és konzisztencia jellemző rá, de mindig ismert eredetű és származású.

Ízléses kiszerelésében ajándéknak is kiváló, különleges, minden más édesítőszernél egészségesebb, hiszen évezredek óta használt a népi gyógyászatban.

A helyi/őstermelői mézzel kapcsolatban még tudni kell, hogy Magyarország méhész nagyhatalom. A magyar méz olyan kiváló minőségű, hogy ezzel javítják más nyugati országok mézeit, mielőtt a fogyasztóhoz kerül. Ha igazán jó minőségű mézet akar venni, akkor miért ne venné azt amivel a többit javítják? Következésképp a legmagasabb minőségre a legjobb biztosíték a hazai, helyi/őstermelői méz.

Az őstermelő egyszerű, hagyományos módszerekkel dolgozik, mely garantáltan nem manipulált, vagy kezelt, nincs benne adalékanyag, színező, vagy konzerváló szer.

Hogyan derül ez ki? A természetes mézek fajtától függően egy bizonyos időtartam után besűrűsödnek, kristályosodnak. A felfűtött, manipulált mézek viszont folyékonyak maradnak. Gondoljunk arra, hogy a gyári üdítő italok akármennyi idő után sem kezdenek erjedni, még felbontva sem, míg a szőlőlé, házilag préselt gyümölcslevek már másnap erjedésnek indulnak, mert nincs bennük konzerváló, antioxidáló szer.

A kristályosodás tehát természetes folyamat, de késleltethető, sőt megfordítható, ha a folyékony méz a kedvencünk. A szobahőmérsékleten (pl. hűtő tetején, ahol mindig melegebb van) a kristályosodás később következik be, mint a hűvös kamrában. (Hűtőbe sose tegyük a mézet!) Ha a mézünk kristályosodni kezd, langyos vizes fürdőbe téve a méz lassan ismét folyóssá válik. A mézet sosem tegyük mikrohullámú sütőbe, mert könnyen "megég", s az értékes, legegészségesebb anyagok bomlanak el benne.

A helyi/őstermelői méz vásárlása az egyik legegyszerűbb módja a természetes, egészséges életmódhoz való visszatérésnek. Az őstermelő már csak anyagi okokból sem engedheti meg magának azt a modern technológiát, aminek a produktumaitól joggal óckodunk. Az őstermelő nincs berendezkedve a hosszú manipulált, sokszor vegyszerekkel segített tárolásra, ezért az ö termékei mindig a legfrissebbek.

Az őstermelő sosem helyezi profitérdekeit a méz minősége elé, nemcsak mert személyes érzelmi kötödése van az általa előállított termékekhez, hanem gyakran személyes kapcsolata van közvetlen vevőivel. Ily módon sokszor képes speciális igények kielégítésére is, ritka csemegéket, vagy éppenséggel kedvezményes árakat is kínálhat, megkülönböztetett ügyfeleknek. A közvetlen vevőktől kapott elismerés többet jelent számára minden nyereségnél, hiszen szakmai sikere, büszkesége ebből táplálkozik, ebből merít erőt a következő szezonra.

A helyi/őstermelői méz címkéjén ott van a méhész neve, telephelye, amivel személyes felelősséget vállal a termék minőségéért és minden más jellemzőjéért, míg a szupermarketek polcán lévő mézek címkéjéből, fantázianevéből még az sem derül ki, honnan származik az. A méhész védjegye a saját neve, melyre jobban vigyáz, mint a multinacionális cégek a nemzetközi márkanevekre.

