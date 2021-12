Igazi csodaszer, mégis kevesen fogyasztják: íme a fenyőméz 7 jótékony hatása

Ahogy arról korábban többször is írtunk már, nehéz évet zártak tavaly a méhészek, de volt elég méz Magyarországon, a méztermés és a tartalékok a mintegy 10 ezer tonna körüli belső fogyasztást a gyengébb eredmények ellenére is fedezni tudták. Ha visszatekintunk, azt láthatjuk, hogy az elmúlt öt év átlagos mézhozama 20 és 32 ezer tonna között volt, az utóbbi években csökkenő trend mellett. 2020 a kedvezőtlen időjárási körülményei miatt az átlagostól elmaradó, 14 ezer tonna méztermést eredményezett.

A szakemberek nem győzik hangoztatni, hogy az ágazat évek óta küzd a klímaváltozás hatásaival, az enyhe telek után hideg tavaszok jönnek, és a tavaszi esőzések is rendre elmaradnak. Idén már erősen megmutatkozott, hogy baj van, január közepére megcsappant a hazai mézkészlet. Ennek mentén a szakértők azt tanácsolják: a rendszeres mézfogyasztók jól teszik, ha bespájzolnak a kedvenc fajtákból a téli időszakra.

Nem került fel minden háztartás polcára

Minden méz - igazi méz! - rendkívüli hatással van az emberi szervezetre. Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek ebben a formában semmi másban nem lelhetőek fel, sok százféle mikromennyiségű anyag. A méz a természet varázsa, nagyon komplex, a szerves anyagok közül rengeteget nem is tudtak még detektálni belőle, nem is tudják még, mi is az. Sok értékes eleme van, és az emberiség története során mindig ott volt mellettünk, az immunrendszerünk támaszaként, ahogy a természetből származó egyéb nyers élelmiszerek. A méz olyat tud, mindegy, melyik fajta, amit semmilyen más, mesterséges anyag nem. Manapság azonban már nincs ott mellettünk, elveszítettük vele a kapcsolatot, a mindennapjainknak már nem szerves része

- mondta korábban Takács Fulmer Ferenc, méhész és mézszakértő, az Aranynektár Kft. tulajdonosa a HelloVidéknek.

A méz, a méhek által a növényi nektárból vagy élő növényi részek nedvéből, illetve növényi nedveket szívó rovarok által az élő növényi részek kiválasztott anyagából gyűjtött természetes édes anyag. Fogyasztása abszolút indokolt lehet a vegyes, változatos táplálkozás jegyében, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy ezek a pozitívumok, amikről a mézet illetően olvashatunk, sokszor túlzó mértékben, felnagyítva kerülnek megjelenítésre, túlmisztifikálva a méz hatásait

- tette hozzá Abonyi Orsolya dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Kommunikációs Bizottságának tagja.

De akkor miért is ajánlott a fogyasztása?

A méz nagy mennyiségben tartalmaz ún. invertcukrot (fruktózt és glükózt), összes cukortartalma 80% körüli, így jó azonnali, természetes energiaforrás lehet. B-vitaminok, C-vitamin forrása, kálium, calcium, magnézium, és vas is található a mézben. Jellegzetes színét, ami fajtánként és bizony évjáratonként is változik, flavonoidtartalmának köszönheti, így antioxidáns hatással is bír.

Meglepő lehet, de a méz hidrogén peroxidot is tartalmaz, így baktériumölő hatása is lehet, de ezt egy benne található, peroxidáz nevű enzim hamar le is bontja, ezért ez a hatás csak minimális lesz. Tehát sok féle, hasznos, bioaktív anyag található a mézben, de ez egyrészt fajtánként változik, másrészt összességében csak csekély mennyiségben

- hívja fel a figyelmet Abonyi Orsolya, aki kitért arra is, hogy ugyan a méznek számtalan jótékony hatása van, viszont vannak, akiknek nem ajánlott a fogyasztása.

Nagyon fontos, hogy egy éves kor alatt nem szabad mézzel, mézet tartalmazó étellel kínálni a kicsiket, mert esetlegesen tartalmazhat Clostridium botulinum által termelt toxinokat, ami károsíthatja az idegrendszert. Cukorbetegség esetén sem javasolt a mézfogyasztás, hiszen hozzáadott cukorként a kerülendő élelmiszerek közé tartozik. Fruktóz malabszorpció, azaz felszívódási zavar esetén sem szabad mézet fogyasztani, a méz nagy mennyiségben tartalmaz fruktózt, és a méz fajtájától függően a pollenallergiások is legyenek körültekintőek! A méz állati eredete miatt vegán táplálkozás esetén sem fogyasztható

- magyarázza a szakember.

Akinek nem tartozik a fent említett kivételek közé, annak viszont érdemes lehet mézet fogyasztani cukor helyett. Ahogy a szakértő monjda, amíg a finomított cukor 100%-ban egyszerű, gyorsan felszívódó szénhidrát, glükóz, és fruktóz (szacharóz) forrása, addig a méz, ha kis mennyiségben is, de számos egyéb, hasznos, biokatív anyagot tartalmaz.

De ne feledkezzünk meg róla, hogy energiatartalmuk majdnem ugyanannyi, így a túlzásoktól ódzkodva, a mértékletesség elvét mindig betartva élvezzük a mézek jellegzetes, édes-savas ízét

- teszi hozzá Abonyi Orsolya dietetikus.

Keressük a legjobb, legegészségesebb fajtákat!

A mézek egyik legjobb fajtája a fenyőméz (vagy ahogy sokan ismerik még: édesharmat méz). Különlegessége, hogy nem virágporból, hanem a fenyőfák fiatal rügyeiben található édes nedvből, valamint a tűleveleken található úgynevezett "édes harmatból" gyűjtögeik össze a méhek.

Mi is az a fenyőméz/mézharmat? A mézharmat egy cukortartalmú kiválasztási termék, amit különféle félfedelesszárnyúak, különösen a levéltetvek, pajzstetvek, levélbolhák, liszteskék és a kabóca-együttesek néhány faja állít elő. Ezek a rovarok különféle növények nedveit szívogatják a rostcsövekből. Mivel ezekben a csövekben nagy a nyomás, az állatok sok nedvességet vesznek fel, amit mézharmat formájában adnak le. A legtöbb rovar a levelekről (tűlevelekről) nyalogatja fel a mézharmatot; mint például a kétszárnyúak. Ezeken a leveleken ugyanis a mézharmat vastag réteget tud képezni.



Friss állapotban a mézharmat áttetsző. Gazdag cukrokban, különösen gyümölcscukor (fruktóz), szőlőcukor (dextróz) és étkezési cukrokban (szacharóz). Ezekhez még hozzá jönnek maltóz, fruktomaltóz, melizitóz és oligoszacharóz kisebb mennyiségben. Emellett tartalmaz még enzimeket, szerves savakat, vitaminokat, adenozin-monofoszfátot (AMP).



Alkalmanként még a méhek is gyűjtenek nektár helyett mézharmatot. Ezek alapjául szolgálnak az ún. lomb-, fenyő-, harmat-, illetve erdei méz számára. Ezeknek a mézeknek a színe és aromája széles skálán mozog attól függően, hogy honnét származik a mézharmat. Különösen a jegenyefenyőn és a lucfenyőn gyűjtött mézharmatból készült erdei mézek különböznek.



Az erdei mézekben mindig van egy bizonyos mennyiségű melizitóz attól függően, hogy milyen anyagcserével rendelkező fafajról származott a mézharmat és milyen volt a kéregtetvek fermentációja. Például a pettyes vörösfenyő-kéregtetű különösen magas melizitóz tartalmú mézharmatot termel. Ha ennek a cukornak a tartalma meghaladja a 12%-ot, akkor a méz hamar, már a kaptárban kikristályosodik úgy, hogy alig lesz kinyerhető. Ezt a fajta mézet melizitózméznek vagy cementméznek is nevezik.

Egy 2007-es tanulmány a nektár és a mézharmat közötti különbségeket vizsgálta. A vizsgálatok eredménye az volt, hogy a mézharmat bizony sokkal jobb választás lehet, mint a nektárméz. A kutatások megállapították, hogy a fenyőméz az összes többi mézzel szemben jobb és erős antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik.

A fenyőméz testes, mégis meglehetősen kellemes ízű méz. Azon mézek közé tartozik, amelyek sokkal egészségesebb alternatívát jelentenek a szimpla fehér cukorral szemben. A fenyőméz sötétebb árnyalatú, kellemes, jellegzetes illatú és ízű méz. Az összes méz közül a fenyőméznek van a legnagyobb ásványianyag-tartalma. Ne ijedjünk meg a sötét színétől, az íze kiváló! Különösen alkalmas fekete teák édesítésére.

Milyen jótékony hatásokkal rendelkezik?

A fenyőméz gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, antioxidáns, tisztító hatású, és segíthet egyes bakteriális, bőrgyógyászati, degeneratív, gyulladásos és autoimmun betegségek gyógyításában.

A fenyőméz foszfort, mangánt, aldehideket, alkaidokat, gyantaanyagokat, limonent és felandrent is tartalmaz, ezért ajánlott ásványi anyagok hiányában szenvedőknek.

Ajánlott nehéz fizikai munkát végző embereknek

Húgyúti- és légúti gyulladások kezelésére

Vérszegénység esetén is erősen ajánlott

Enyhe nyugatató hatása mellett fertőtlenítő, vizelethajtó, csonterősítő hatással is bír

Külsőleg alkalmazva jótékony hatású sebekre és reumás betegségekre.

A szakértők szerint a fenyőmézet ajánlott naponta 1-2 evőkanállal fogyasztani, ha teát vagy tejet ízesítünk vele, figyeljünk, hogy az ne legyen forró (40 °C feletti), mert relatív nagy hő hatására az enzimek elbomlanak! A fenyőmézben található kobalt, réz, folsav, elősegíti a vas beépülését, ezért vashiány esetén érdemes mákkal keverve fogyasztani, hetente kétszer háromszor, nagyjából 1:1 arányban.

