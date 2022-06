Felejtsd el a méregdrága koktélokat: íme, 3 szuperegészséges limonádé

Ha nem igazán rajongunk a sima vízért, érdemes ilyenkor kénikula idején limonádékat készíteni, hiszen fillérekből összedobhatunk egy-egy ilyen hűsítő nedűt, amelyek ízvilágát saját kedvünkre igazíthatjuk. Nyári estéken pedig, mikor az árnyékos teraszon összegyűlik a család, szempillantás alatt elfogynak ezek az otthon készült frissítő italok. Összegyűjtöttünk most mi is három receptet, amiket bármikor összedobhatsz!! Ráadásul, ha cukor helyett házi mézzel édesíted, friss fűszer és gyógynövényekkel ízesíted (dobsz bele mentát vagy citromfüvet, de a rozmaring vagy a levendula sem rossz választás) még szuperegészségesek is lehetnek:

Íme, a négy mézes limonádé recept

1. Mézes, gyömbéres limonádé

Hozzávalók:

2,5 dl méz

2,5 dl víz

5 dkg gyömbér (tisztított)

1 dl citromlé

1,5 l ásványvíz

menta ízlés szerint a díszítéshez

Elkészítés:

Először is elkészítjük a szirupot. A gyömbért vékony szeletekre vágjuk, és egy kisebb fazékba tesszük. Hozzáadjuk a mézet és a sima vizet, majd közepes lángon forrásig melegítjük. 5 percig gyöngyözve forraljuk, majd lehúzzuk a tűzről, és hűlni hagyjuk. Ha a szirup kihűlt, egy nagy kancsóba szűrjük, így eltávolítva belőle a gyömbérszeleteket, hozzáadjuk a citromlevet, elkeverjük. Felöntjük a szénsavas ásványvízzel, majd poharakba töltjük, mentával díszíthetjük.

2. Mézes, málnás limonádé

Hozzávalók:

250 g málna

1 citromból nyert citromlé

1 ek gyömbér (reszelt)

1 ek méz

0,8 l ásványvíz

Elkészítés:

A málnát a citromlével, gyömbérrel és a mézzel egy mixerbe tesszük, pürésítjük. Felöntjük a víz felével, és röviden összemixeljük, majd egy sűrű szitán átszűrjük. Felöntjük a maradék vízzel. Citromlével és mézzel ízesíthetjük. Jégkockákra öntjük, és máris fogyaszhatjuk.

3. Mézes, citrusos limonádé

Hozzávalók:

1 db citrom

2 db narancs

1 db lime

3 ek méz (ízlés szerint)

2 l víz

Elkészítés:

A mézet elkeverjük egy kis meleg vízben. Feldaraboljuk a citromot, a narancsot és a lime-ot, majd összezúzzuk és hozzáadjuk a mézes léhez. Ezután felengedjük hideg vízzel, és hűtőbe tesszük, vagy jégkockával akár azonnal fogyaszthatjuk is.

