10 vidéki település, ahol egy sufnira sem lesz elég a falusi csok

Elindult a visszaszámlálás, alig három hét múlva élesedik a családvédelmi program számos eleme, köztük a falusi családi otthonteremtési kedvezmény is. Mint arról már beszámoltunk, a tanyákra is kiterjedő falusi csok keretében az egygyermekes családok 600 ezer forint, a kétgyermekes családok 2 millió 600 ezer forint, a háromgyermekes családok pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak használt ingatlan vásárlására vagy annak korszerűsítésére, bővítésére.

A Magyar Közlönyben megjelent részletszabályok alapján a falusi csok igénylésére vonatkozó kérelem 2019. július 1. és 2022. június 30. között nyújtható be.

Vásárlási cél esetén – új építésű lakás kivételével – legfeljebb a támogatási összeg fele vehető igénybe. 3 gyermekesek esetében 10 millió forint értékű használt ház vásárlása esetén tehát maximum 5 millió forint lesz felhasználható a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó 5 millió forintot pedig felújításra, korszerűsítésre lehet költeni. Ha a vásárlásra csak 4 millió forintot költ a család, akkor a fennmaradó 6 millió forint felhasználható lesz a rendeletben meghatározásra kerülő felújítási és korszerűsítési munkálatok elvégzésére.

Amennyiben a támogatott személyek kizárólag korszerűsítésre szeretnék felhasználni a kedvezményt, úgy fenti támogatási összegek fele lesz elérhető.

Az előrejelzések szerint igen komoly az érdeklődés a falusi csok iránt; a Takarék Csoport elemzői prognózisa szerint mintegy 150 milliárd forint értékben, összesen 30 ezer család részesülhet falusi csok támogatásban három év alatt. Mint azt a HelloVidéknek elárulták, tapasztalataik alapján a falusi csok újabb lendületet adhat a helyi családok gyermekvállalásának és otthonteremtésének, és segítheti a helyi, főként építőipari vállalkozások fejlődését. Ezzel többnyire a legtöbb ingatlanpiaci elemző is egyetért, viszont azt többnyire hozzáteszik, hogy lesznek olyan periférián lévő települések szép számmal, amelyek nem vonzzanak majd érdeklődőket.

A legdrágább járások és települések

A falusi csok települések listájára 2486 hátrányosabb helyzetű, 5000 fő alatti, csökkenő lélekszámot mutató település került. Mivel rengeteg településről van szó, az ország szinte minden szegletében találhatunk olyat, ahol fel lehet majd venni a támogatást, így az sem nagy meglepetés, hogy a lakáspiaci árszínvonal rendkívül széles skálát rajzol. Az Otthontérkép és a Knauf Insulation friss kutatásából nemrég az is kiderült, hogy

minden 100, most meghirdetett ingatlanból kevesebb mint 6 található a falusi csok-kal érintett településen, klasszikus családi ház közül pedig 100-ból alig 4 eladó az érintett településeken.

Mivel az imént említettük a periférián lévő településeket, így most e mentén haladunk tovább. Noha elsőre talán sokan a legeldugottabb, szociális és infrastrukturális szempontból rosszul ellátott, és minden egyéb szempontból szegregátumként tekinthető településekre gondolnak, mint szélsőérték, mi most a másik végletet, a legdrágább településeket vesszük górcső alá. Akadnak ugyanis bőven olyan települések a listán, amelyek lakáspiaci szempontból igencsak jól prosperálnak,ilyen például a sajtóban már többször emlegetett Tihany is.

Elemzésünkhöz a HelloVidék falusi csok adatbázisát hívtuk segítségül, amelyben - az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpontnak köszönhetően – lakáspiaci adatok is rendelkezésre állnak. Adatbázisunkból kiderült, a falusi csok által érintett járások között a legdrágábbnak a Székesfehérvári, Gödöllői, Soproni, Fonyódi, Győri, Balatonalmádi, Siófoki, Szentendrei, Balatonfüredi és Budakeszi járás mondható. Ezekben a járásokban átlagosan 290 és 400 ezer forint között mozog a négyzetméterár. A top10 legdrágább járás dobogóján a harmadik helyet a Szentendrei járás foglalta el 386 034 Ft/nm árral; a második helyet a Balatonfüredi járás szerezte meg 417 780 Ft/nm árral; míg az első helyen Budakeszi járás áll, 431 381 Ft/nm árral.

Mivel egy-egy járásban természetesen több olyan település is található, ahol fel lehet venni a falusi csok-ot, így megnéztük azt is, melyek a legdrágább települések a listán. Fontos kiemelnünk ugyanakkor, hogy ezen toplista némileg csalóka, hiszen míg járásonként többnyire volt annyi tranzakció, hogy statisztikailag értékelhető legyen, addig települési szinten rengeteg olyan lokáció van, ahol évek óta egyáltalán nincs érdeklődés az ingatlanokra. A 2018-as statisztikáink alapján a legdrágább tíz település között meglepő sorrend alakult ki, mivel összesen két járásból tevődött össze a végső sorrend. A Balatonfüredi és a Budakeszi járásban ezek a települések most a legdrágábbak, ha az átlagos négyzetméterárat nézzük:

Egy sufnira sem elég…

Mint azt már feljebb is említettük, vásárlási cél esetén legfeljebb a támogatási összeg fele vehető igénybe, így most azt is megnéztük, hogy a legdrágább járásokban és településeken mire is elég az 5 millió forintos támogatás. Ha egyáltalán beférünk a törvényileg meghatározott keretek közé. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a falusi csok esetében is meghatároztak minimális négyzetméterhatárokat: eszerint egy, kettő illetve három gyermek esetén lakásoknál 40, 50 és 60 nm a minimális alapterület, míg házak esetében 70, 80 és 90 nm az alsó határ.

Mint az a fenti infografikánkon látható, a legdrágább lokációk esetében, legalábbis az átlagárakat figyelembe véve, alig futja valamire az 5 millió forintos támogatási összegből. Csak a példa kedvéért, ha egy pár a Budakeszi járásban venne magának és három gyermekének házat a falusi csok-ból, akkor az 5 milliós támogatást még bő 33,8 millió forinttal kellene kiegészíteniük. Nem szabad persze megfeledkezni arról, hogy a támogatás összevonható a családtámogatási program más elemeivel is. A falusi CSOK-hoz hasonlóan július 1-től igényelhető az akár 10 millió forintos, kamatmentes, és 3 gyermek vállalása esetén vissza nem térítendő, babaváró hitel is. Ezzel kiegészítve a falusi csok 5 milliós támogatását már a legtöbb településen látótávolságba kerülhet a vágyott otthon megteremtése.

