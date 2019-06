750 ezres fizetés, érettségi is elég: rengeteg légiutas-kísérőt keresnek vidéken

Az Emirates magyar munkavállalókat toboroz nemzetközi légiutas-kísérő csapatába. Az új légiutas-kísérői állások meghirdetését az indokolja, hogy az Emirates folyamatosan bővíti a hálózatában elérhető célállomások számát, ehhez pedig további munkaerőre van szükségük. A meghirdetett pozíciókra nők és férfiak is jelentkezhetnek, a toborzás az egész ország területére kiterjed, de különösen Hajdú-Bihar megyéből várják a munkavállalókat. A cég egy nyílt napot szervez a jelentkezőknek, mely Debrecenben, az Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotelben kerül megrendezésre június 8-án reggel 9 órától.

Az Emirates állásajánlata rendkívül vonzó, az átlagos, adómentes havi fizetés ugyanis 9770 AED (Arab Emirátusi Dirham), azaz átváltva körülbelül 750 ezer forint. A légitársaság a légiutas-kísérők számára speciális juttatási csomagot is kínál, amely igencsak tetszetős, a következőket tartalmazza:

ingyenes munkahelyi transzfer

orvosi és fogorvosi ellátás

színvonalas, térítésmentes szállás Dubajban

kedvezményes vásárlási és szabadidős programlehetőségek

Az Emirates mindezen felül kedvezményes utazási lehetőségeket is biztosít a légiutas-kísérők és hozzátartozóik számára a légitársaság hat kontinensen átívelő hálózatának számos úticéljára.

Érdekes összehasonlítani az Emirates ajánlatát a Wizz Air tavaly októberi álláshirdetésével, melyről akkor írt a Pénzcentrum is. Nem hivatalos forrásból a lap úgy értesült, hogy tavaly a Wizz Air légiutas-kísérőinek kezdő fizetése nettó 200 ezer forint körül alakult, ezt azonban nagyban befolyásolta a repült órák száma, így akár a 250 ezres nettó is elérhető volt. Ha azonban nem repültek a dolgozók, akkor csak a minimálbért kapjták meg. Idővel persze emelkednek a fizetések, és a senior légiutas-kísérők 300-400 ezret is megkereshetnek – írja a Pénzcentrum.

Az Emirates nyílt napján való részvételhez előregisztráció nem szükséges, azonban a jelöltek már a rendezvényt megelőzően kitölthetnek egy előzetes jelentkezési adatlapot az Emirates karrieroldalán. A jelentkezéshez a jelentkezési lapon kívül csupán egy fotó, és egy angol nyelvű önéletrajz szükséges.

Természetesen ahhoz, hogy a jelentkező felvételt nyerjen, meg kell felelnie néhány kritériumnak. A jelentkezés feltétele a betöltött 21 éves életkor, valamint a 212 cm-es magasság kinyújtott karral, lábujjhegyen állva. A honlapon megadták a minimum magasságot is, ez 160 centiméter, és persze a folyékony angol nyelvtudás is elengedhetetlen.

Az állásra pályázóknak számítaniuk kell arra, hogy a nyílt hosszan elnyúlhat, lehet, hogy a teljes napjukat a rendezvényen kell tölteniük. A kiválasztott jelölteket a nyílt napot követő napokban értesítik majd a további interjúk és tesztek időpontjairól.