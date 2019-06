Videón a katasztrófa: így mosott el az ár egy erdélyi falut

Szombat este hatalmas árvíz sújtott több erdélyi települést is, ahol embereket és egy várandós nőt is elsodort az ár - írja a maszol.ro. A portál szerint az érintett falvak között volt Alsópia is, ahol az egyik lakó a telefonjával filmezte az áradatot. A videó elején még egy békés kistelepülést látható, azonban másodperceken belül felbukkan a borzalom. A felvétel készítőjének is be kellett menekülnie a házába a víz elől. Az áradat gallyakat, bútordarabokat sodor magával az úton.