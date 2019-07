Itt az ítéletidő: brutális vihar vet véget a kánikulának

A figyelmeztetés szerint Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak, illetve lehetnek érvényben másodfokú riasztások mind a zivatar, mind a felhőszakadás veszélye miatt. Az ország többi területén elsőfokú riasztások vannak, illetve lehetnek még érvényben. Szerdán szórványosan lehetnek zivatarok viharos szél, helyenként felhőszakadás és jégeső kíséretében. A Dunától keletre (ezen belül nagyobb eséllyel az Alföldön)

kora este a zivatarokat néhol 90 kilométer/óra feletti széllökés, és nagyobb méretű jég is kísérheti, továbbá a keleti országrészben lokálisan 50 millimétert meghaladó csapadékra is van esély.

Éjjel a zivatarok nagy része megszűnik, főleg keleten azonban még hajnalban is lehet villámlás, ott néhol felhőszakadás is előfordulhat. Csütörtökön elsősorban a keleti, északkeleti országrészben lesznek kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulásához, amelyeket az intenzív csapadékhullás mellett viharos szél és néhol nagyobb szemű jég is kísérhet. Az esti, késő esti órákban a nyugati tájak fölé is besodródhat egy-két zivatar.