Itt vannak az első betolakodók: veszélyes szúnyoginvázió csaphat le Magyarországra

Korábban mi is írtunk róla, hogy megjelent az ázsiai tigrisszúnyog Magyarországon. A klímaváltozás egyik hatása, hogy őshonos fajok tömegesen tűnnek el, ezzel együtt olyan idegenhonos fajok bukkannak fel Magyarországon, amelyek rettegett betegségeket, soha nem látott járványokat okozhatnak. Ahogyan azt a 24.hu írja,

a Délkelet-Ázsia trópusi-szubtrópusi területein őshonos tigris- vagy zebraszúnyog (Aedes albopictus) laboratóriumban már legalább 22 féle úgynevezett arbovírust, azaz rovarok által terjesztett vírust képes átadni, mint például a nyugat-nílusi láz, a St. Louis encephalitis, a dengue-láz,a chikungunya-láz, vagy a Zika kórokozóját. Európában e csípőszúnyogból már kimutatták a sárgaláz vírusát, a nyugat-nílusi vírust, illetve a japán encephalitis vírusát.

A lap szerint hazánkban már 5 éve Baján észlelték az ázsiai tigrisszúnyogot, azóta pedig fel-fel bukkan évente néhány példány az ország különböző pontjain. A hazai kutatókat is foglalkoztatta a megjelenés ténye, ezért dr. Soltész Zoltán, az MTA Ökológiai Kutatóközponttudományos munkatársa és kollégái megalkottak el egy honlapot, ahol a fajjal kapcsolatos információkat tesznek közzé. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogyha felmerül a gyanú, hogy ázsiai tigrisszúnyoggal találkoznak a lakosok, akkor fotózzák le az állatot, és küldjék el nekik az észlelés helyének megjelölésével.

A projekt keretén belül 2 hónap alatt 400 email érkezett, a kutatók azonban mindössze 9 alkalommal azonosították a tigrisszúnyogot.

Zölddel a beérkezett minták származási helyét, pirossal pedig azokat a példányokat jelölték, ahol a kutatók megerősítették az ázsiai tigrisszúnyog észlelését. Forrás: MTA

Az ázsiai tigris- vagy zebraszúnyog viszonylag könnyen felismerhető, színezete ugyanis nagyon kontrasztos: fekete alapon fehér vagy ezüst pikkelyekből álló foltok, csíkok szegélyezik a testét, lábait. Más ennyire kontrasztosan fekete-fehér állat nem él hazánkban

– mondta Soltész Zoltán a lapnak. A cikk azzal is foglalkozik, hogy az állatok valószínűleg a globális kereskedelemnek köszönhetően jelennek meg egyre több helyen. Mára Európa szinte minden országában megjelentek, de nem mindenhol hoztak létre stabil populációt: a gyakorlat azt mutatja, a hideg tél elpusztítja a tigrisszúnyogokat bármilyen fejlődési szakaszban.

A fagyoknak köszönhetően ezért Magyarországon jelenleg nem bizonyítható a tigrisszúnyog túlélése, a hazai észlelések feltehetően inkább csak behurcolt egyedek vagy a melegebb időszakban itt született utódok. Azonban az éghajlat változása Magyarországra enyhe teleket, és az időjárási szélsőségek erősödését vetít előre.

Bármikor kialakulhat egy olyan genetikai vonal, amely felkészíti őket a hibernációra, és kialakulhat egy áttelelő populáció, főleg úgy, hogy Európa enyhébb déli területeiről állandó az utánpótlás

– tette hozzá a szakember. A lap azt írja, hogy mindez persze nem jelenti azt, hogy holnaptól a tigrisszúnyogokkal félelmetes betegségek rohannák le a Kárpát-medencét, a nyugat-nílusi láz például jelenleg is megtalálható itt, évente több megbetegedés történik. A tigrisszúnyogok viszont már csak a jelenlétükkel is potenciális veszélyt jelentenek, mert több mint 22, az ember számára is veszélyes vírus átadására képes.