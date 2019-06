Kiderült, miért van egyre több veszélyes szúnyog Magyarországon

A kutató közölte: a zebraszúnyognak is hívott ázsiai tigrisszúnyogot kizárólag a nyári időszakban található meg Magyarországon, a hideg teleket nem éli túl. Ebből arra következtetnek, hogy állománya "mindig újra" betelepül.

Ahhoz, hogy "komolyabb kórokozókat" is terjeszteni tudjon, stabil populációra lenne szüksége

- hangsúlyozta Soltész Zoltán, aki szerint teljes szúnyogpopulációkat teljesen kiirtani nem lehet, csak azok gyérítése lehetséges. A védekezés módjai között mechanikai, kémiai és biológiai módszereket is említett a kutató, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes azokat a házkörüli helyeket ellenőrizni, ahol megrekedhet a csapadék, mert abban a szúnyogok - már igen csekély mennyiségű víz esetén is - képesek szaporodni.