Gyilkos kór támadja a magyarok egyik kedvenc gyümölcsét: eltűnhet a boltokból

A legtöbb banánfajtát igen nehéz termeszteni és szállítani, ez alól kivételt képez a Cavendish, épp ez az oka annak, hogy világszerte ez a fajta terjedt el legjobban. Az, hogy a banánipar szinte csak erre az egy fajtára épül, igen kiszolgáltatottá teszi az ipar helyzetét, hiszen, ha megbetegszik a termény, akkor az egész piac banán nélkül maradhat. Hasonló eset már történt az 1950-es években, a Cavendish előző változatával, az úgynevezett Gros Michel-lel – írja a Modern Farmer.

A Gros Michel fajtát egy gomba támadta meg annak idején, a jelenséget Panama betegségnek nevezték el. Ez a kór hasonlatosan a madárinfluenzához, képes mutálódni, és különféle formákban támad: a Cavendish eleinte immunis volt a gombás fertőzésre, ami végzett a Gros Michel fajtával, azonban nem ellenálló a Panama betegség minden változatával szemben.

A Panama betegség egyik legújabb mutációja, az úgynevezett „4. trópusi fajta”, más nevén TR4, a napjainkban világszerte forgalmazott Cavendish banánfajtára is veszélyt jelent. Ezt az új betegséget először Kelet- és Délkelet-Ázsiában vették észre, majd rendkívül gyorsan felütötte a fejét Jordániában is 2013-ban. Jordániából a kór hamar átterjedt Afrika legnagyobb banántermesztő országaira is.

Napjainkig a TR4 nem terjedt tovább, azonban nemrég új területen jelent meg. A kór azokban az amerikai országokban ütötte fel fejét, melyek a legnagyobb banántermesztőknek számítanak a kontinensen: Brazíliában és Ecuadorban. A Kolumbiai Mezőgazdasági Intézet július közepén megerősítette, hogy náluk is megjelent a TR4 betegség, így már mind a három legnagyobb latin-amerikai banántermesztő ország áldozatul esett a kórnak.

A TR4, akárcsak a Panama betegség többi fajtája, igen könnyen és gyorsan terjed, akár hajókon, az autóabroncson, és a mezőgazdasági munkások cipőtalpán is képes életben maradni, hogy aztán később további banánültetvényeket fertőzzön meg. Kolumbia kormánya megtette az elszigetelési intézkedéseket: a munkavállalókat fertőtlenítik, az érintett banánfákat (és a közelben lévő egészséges növényeket) megsemmisítik. Ezen kívül az érintett területeken a talajt fekete műanyaggal fedik le, ugyanis így a gomba túlmelegszik és elpusztul.

Mindezen intézkedések ellenére a kolumbiai mezőgazdasági miniszter elmondta, hogy ezekkel az erőfeszítésekkel csupán lassítani tudják a TR4 terjedését, de a betegség elkerülhetetlenül át fog jutni a közeli országokba. Az egyetlen igazi megoldás az lenne, ha kifejlesztenének egy olyan banánfajtát, mely immunis a TR4 betegségre. Bár a kutatók már évek óta dolgoznak ezen, és előrelépés is történt a kísérletek során, azonban még nincs olyan eredmény, ami a piacra kerülhetne.

Bár hosszú távú megoldást az jelentene, ha a banánipar többféle banánnal kereskedne, ez igencsak nehéz és pénzigényes lenne a termesztők számára, akik teljesen a Cavendish fajtára specializálódtak, köszönhetően annak, hogy ezt a fajtát a legkönnyebb termeszteni és szállítani. Bár a TR4 az elkövetkezendő években még nem fenyegeti a banánellátást, idővel azonban a probléma olyan komollyá is válhat, hogy az iparnak át kell majd állnia más banánfajták termesztésére és forgalmazására.