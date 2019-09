Ezt az 5 dolgot mindenképp csináld meg a kertben: itt a szeptemberi feladatlista

Szeptemberben a kertünkben élő növények lelassulnak, egyfajta takarékos üzemmódra kapcsolnak, hogy átvészeljék a telet. Ahhoz viszont, hogy a következő évben is erősek, bő terméshozók legyenek, szükségük van a segítségünkre. Nem is gondolnánk, egy kis odafigyelés és gondoskodás mennyit jelenthet egy fa vagy cserje fejlődésében.

A következő listában összeszedtük, hogy miket érdemes még most elvégezni, a hideg, fagyos, nedves idő beállta előtt. Ha mindenképp arra vágyunk, hogy kertünk jövőre is gazdag legyen terményekben, akkor érdemes végigmenni a felsorolt kerti munkákon. Lássuk, melyek most a legfontosabb feladataink a kertben!

Általános tippek a hónapra:

Az őszi lombhullatással egyre több levél, faág és termés kerülhet a kerti tavunkba. Figyeljünk arra, hogy rendszeresen tisztítsuk meg a vizet, hogy zavartalan maradjon a tó élővilága. A lehalászott növényi részeket beletehetjük a komposztunkba is. Sokan védekeznek fedőhálóval a szennyeződések ellen, de ez sok állatot elriaszthat.

Érdemes ellenőrizni a támasztékokat a fák, bokrok és kisebb virágok mellett is még a hideg beállta előtt.

Ajánlott egy pillantást vetni a csatornára is: mivel ilyenkor sokkal több csapadék hullik, jobb, ha nem közvetlenül egy növényre érkezik a lefolyó víz. Nézzük meg, hogy jó irányba áll-e a cső, nincs-e benne dugulás a lehulló levelektől, termésektől.

Hogy elkerüljük a fák, növények betegségét, rendszeresen távolítsuk el a lombok alá hullott terményt.

Mielőtt nekilátnánk az őszi vetésnek, érdemes a kertet „kitakarítani”. Ez azt jelenti, hogy azokat a szerszámokat, eszközöket, amelyeket ősszel nem fogunk használni, el kell tenni. Vetés előtt a kiszemelt területet érdemes kigyomlálni, felgereblyézni, kicsit átforgatni és így belevetni a magokat, hagymákat. Az egynyári növények részei szintén mehetnek a komposztba.

Virágoskert:

Ideje elültetni az évelőket és a tavasszal virágzó hagymákat, mint például a nárciszt, sáfrányt és a jácintot.

Érdemes elvégezni az őszi permetezést, viszont a tápoldatozást le folyamatosan csökkenteni kell.

Ahogy a hőmérséklet esik, úgy érdemes gondoskodni azokról a növényekről, melyek még nem merültek téli álomba. Ha szükséges, használjunk talajtakarót. A rózsa esetében is alkalmazható talajtakaró, ami elősegíti a talaj kiszáradását, javítja annak textúráját és megvédi a gyenge növényt.

Zöldség-gyümölcs:

Bármilyen furcsa még lehet olyan növényt ültetni, amit még tél előtt le is tudnunk szüretelni. Ilyen például a zöldsaláta, a brokkoli, a kelkáposzta és a káposzta is. Ilyenkor ültetik el a fokhagymát is - bár ez már csak jövőre fog termést hozni.

A fákról szüreteljük le a gyümölcsöket. A lehullott és fogyasztásra nem alkalmas darabokat, beledobhatjuk a komposztba, de előtte meg kell róla győződnünk, hogy a fa nem beteg.

A kertünkben található gyümölcsfákat érdemes mély locsolással öntözni, hogy ezzel is készítsük őket a télre.

Ilyenkor érdemes megmetsszeni a málna-és szederbokrokat. Ha szükséges, karózzuk is ki őket.

Üvegházak:

Az üvegházakban nevelt növényeket kora reggel kell öntözni, hogy estére ne maradjon bent nedvesség. Ha késő délután vagy este locsolunk az több kártevőnek, gombának is kedvez. Ilyen például a botritisz is.

Ezért fontos az is, hogy késő délután már zárjuk be az üvegház szellőzőnyílásait, hogy megőrizzük a növények fejlődéséhez szükséges meleg hőmérsékletet.

Ne tárolónak használjuk az üvegházat. A felszereléseket, cserepeket és eszközöket ne itt tartsuk, mivel könnyen átterjedhet róluk bármilyen betegség az üvegházban nevelt növényekre. Az így termesztett zöldségek, gyümölcsök nagyon nagy figyelmet és gondoskodást igényelnek.

A hónap végéhez közeledve érdemes az árnyékolókat is eltávolítani az üvegház ablakairól, mivel most már az lesz a cél, hogy a lehető legtöbb fény érje a növényeket.

Gyepgondozás:

Sokan tanácsolják azt, hogy ősszel érdemes újravetni udvarunkon a füvet. Kicsit meg kell mozgatni a földet, főleg azokon a részeken, ahol nyáron kipusztult a növényzet és az új fűkeverékkel ismét be lehet vetni. Szakemberek szerint az őszi időjárás kedvez a gyep növekedésének.

Ha nincs különösebben gond a gyepünkkel, akkor is ajánlott néhány dologra odafigyelni. Az első az, hogy a fűnyíró késeit magasabbra kell állítani, mivel lassabban nő a fű ősszel, könnyen túl rövidre nyírhatjuk, ha nem figyelünk.

Ilyenkor érdemes egy kicsit felfrissíteni, légteleníteni a pázsitot. Ehhez csak egy villa kell, amivel megszurkálhatjuk a föld felszínét.

Ha tehetjük, tápláljuk a gyepet olyan őszi műtrágyával, amely káliumban gazdag és alacsony nitrogéntartalmú.

(via: thompson-morgan.com)