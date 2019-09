Súlyos kór támadja a magyarokat ősszel: ezzel az 5 módszerrel elkerülheted a bajt

Az ősz sokaknál stresszt, vagy akár depressziót is kiválthat: a meleg nyár után vissza kell állnunk a megszokott kerékvágásba, azonban ezt nem mindenkinek megy zökkenőmentesen – írja a CountryLiving.

Igen gyakori, hogy a nyári hónapokra felfüggesztjük az egész évben gyakorolt rutint és szokásokat, ami megnehezítheti a normális életvitelünkhöz való visszatérést. Ez nagyon hasonlóan ahhoz, hogy miként éreztük magunkat gyermekekként, amikor szeptemberben vissza kellett térnünk az iskolába, ez az időszak izgalom érzését kelti, és természetesen kissé nyugtalanul is érezhetjük magunkat. Bár a szeptember hivatalosan nem az ősz kezdete, érezhető az évszakváltozás, amely szerepet játszhat a hangulatunkban és a mentális egészségünkben is. A szezonális effektív rendellenesség (Seasonal Affective Disorder, SAD) egyfajta depresszió, amely jön és megy, az évszakok váltakozásával.

– mondta Dr Arun Thiyagarajan, a Bupa Egészségügyi Klinika orvosi igazgatója.

A szezonális effektív rendellenesség egy olyan depressziófajta, mely az évszakváltozásoknak köszönhetően jelenik meg, vagy tűnik el. Leggyakrabban ősszel és télen jelenik meg, és rendkívül sok embert érint, a kiváltó ok általában a fény hiánya.

A szezonális effektív rendellenesség pontos oka nem teljesen tisztázott, de a fő elmélet az, hogy a napfény hiánya befolyásolhatja az agy egy részét, melyet a hipotalamusznak nevezünk, amely befolyásolhatja a szerotonin, a hangulatot befolyásoló hormon termelését, az étvágyat és alvást is. A napfény hiánya és az alacsonyabb szerotoninszint depressziós érzéseket okozhat.

– magyarázta Dr. Arun.

Mit tehetünk az őszi depresszió ellen? Az alább 5 jótanácsot megfogadva csökkenthetjük a stressz és a szezonális depresszió tüneteit.

1. Tudd, hogy mivel állsz szemben!

A szorongást leggyakrabban a túlterheltség érzése okozza, mely mögött sokszor nincs semmilyen valós ok. Fontos, hogy beszélgessünk érzéseinkről egy orvossal, vagy egy közeli baráttal, mivel ez segíthet abban, hogy megértsük, miért érzünk így. Akár egy rövid beszélgetés is sokat segíthet állapotunkon, és abban, hogy felvehessük a harcot a szorongással.

2. Maradj tevékeny!

Nagyon sokat segíthet állapotunkon, ha lefoglaljuk magunkat valamivel, így a szezonális depresszió tünetei nem uralkodnak el rajtunk. Ha érezzük, hogy nagyon feszültek vagyunk, a legjobb, amit tehetünk, hogy találkozunk a barátainkkal egy kávéra, vagy kimegyünk sétálni egy nagyot. A friss levegő és a beszélgetés jó hatással van lelki állapotunkra.

3. Légy sokat a szabadban!

A napfény, és a vele járó D-vitamin sokat javít közérzetünkön, így próbáljunk meg minél több időt kint tölteni a napsütésben. Munka után, délután ajánlott minél több időt tölteni a szabadban, a kertünkben, vagy egy parkban. A napfény csökkenti a szorongást, és energiát ad.

4. Csökkentsd tudatosan a felgyülemlő stresszt!

A stressz leghatásosabban tudatosan csökkenthető, és ez igaz a szorongásra is. Fordítsunk időt a dolgos hétköznapokban is arra, hogy kikapcsolódjunk, pihenjünk, vagy meditáljunk. Ha tudatosan időt szánunk a kikapcsolódásra, az rengeteget javíthat mentális állapotunkon. Ha a meditáció mellett döntünk, de nem tudjuk, hol is kezdjük, járjunk utána: rengeteg jól használható információ megtalálható az interneten és sok applikáció is készült a témában.

5. Tudd, hogy mikor kell segítséget kérned!

Mivel a stressz és a szorongás elleni küzdelem sokaknál minden nap jelen van, nehéz megállapítani, hogy mikor szükséges orvosi segítséget kérni. Ha a fennálló tünetek hosszabb idő elteltével sem múlnak, vagy válnak enyhébbé, akkor mindenképp ajánlott pszichológus segítségét kérni.