Szupergyümölcs, mégsem fogyasztod: ez a kajszibarack 6 jótékony hatása

A kajszibarack ( Prunus armeniaca ) csonthéjasok csoportjába tartozik. Külsőleg kerek és sárga, úgy néz ki, mint egy őszibarack kisebb változata. Rendkívül tápláló és rengeteg jótékony hatása van a szervezetre. Hogy melyek ezek? Lássuk!

1. Tápláló, alacsony kalóriatartalom

A kajszibarack alapvetően vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Két 2 friss sárgabarackban (70 gramm):

Kalória: 34

Szénhidrát: 8 gramm

Fehérje: 1 gramm

Zsír: 0,27 gramm

Rost: 1,5 gramm található.

De fontos kiemelni az értékes vitaminokat is, mivel abban is bővelkedik:

A-vitamint

C-vitamint

E-vitamint

és Káliumot is tartalmaz.

Itt kell még megemlíteni azt is, hogy a kajszi nagy mennyiségű béta-karotint, luteint és zeaxantint tartalmaz. Ezek mind erőteljes antioxidánsok, amelyek segítenek a testben levő szabad gyökök elleni küzdelemben. Fontos az is, hogy megmosva, de héjával együtt fogyasszuk, mivel ez a része is rostban gazdag és tápanyagokban dús.

2. Magas antioxidáns tartalom

A kajszibarack nagyon jó antioxidáns forrása, magas a béta-karotint és az A, C és E vitamint szintje is. Sőt, magas mennyiségben tartalmaz flavonoidokat és polifenol-antioxidánsokat is. Kutatások igazolták, hogy ezek a vegyületek meg óvják a szervezetet a szívbetegségektől, elhízástól, magas vérnyomástól vagy a különböző daganatos betegségektől is. Bekerülve a szervezetünkbe neutralizálják a szabad gyököket és biztosítják a vitaminok és ásványi anyagok utánpótlását.

Ha nem fogyasztunk kellő mennyiségben magas antioxidáns tartalmú zöldségeket és gyümölcsöket, akkor a káros vegyületek, amelyek roncsolják a sejteket és oxidatív stresszt okoznak, többségben lesznek a szervezetünkben. Az így kialakult oxidatív stressz pedig elhízáshoz és más egyéb krónikus betegséghez, például a szívbetegséghez is vezethet.

3. Védelem a szemnek

A kajszibarack több olyan vegyülettel büszkélkedhet, amelyek nélkülözhetetlenek a szem egészségéhez, többek közt ilyen például az A- és E-vitamin. De magas a béta-karotin-, lutein-, zeaxanthin-, valamint C-vitamin tartalma is. Ez azért fontos, mert ezek a tápanyagok megvédik a szemet a károsodásoktól.

4. Védelem a bőrnek

A ráncok kialakulásának és a bőr károsodásának fő okai a környezeti tényezők, mint például a napsütés, a szennyezett levegő és a cigarettafüst. Ha rendszeresen fogyasztunk egészséges, antioxidánsokat tartalmazó ételeket, azzal sokat tehetünk bőrünk védelme érdekében.

A gyümölcsben megtalálható mind a C, mind az E-vitamin támogatja a bőrt a regenerálódásban. Különösen a C-vitamin, ami a szabad gyökök semlegesítésével véd az UV-sugárzástól. Ezenkívül az A-vitamin elősegíti a kollagéntermelődését, amely erőt és rugalmasságot ad a bőrnek.

5. Emésztésjavító

A kajszibarack különösen magas oldható rosttartalommal rendelkezik , ami fontos az egészséges vércukor- és koleszterin szint fenntartásában. Ezenkívül a barackban található rostok táplálják a jótékony bélbaktériumokat, javítják az emésztést, és csökkentik az elhízás kockázatát is.

6. Jól hidratál

A legtöbb gyümölcshöz hasonlóan a sárgabarack is magas víztartalmú, ami segíthet szabályozni a vérnyomást, a testhőmérsékletet, az ízületek egészségét és a pulzusszámot is. Mivel a legtöbb ember nem iszik elegendő vizet, a friss gyümölcs fogyasztása segíthet elérni napi átlagos mennyiséget. Ez azért fontos, mert dehidrált állapotban a vérmennyisége csökken, és ez arra készteti a szívedet, hogy hevesebben pumpálja a vért. Ez nem tesz jót a szervezetnek.

