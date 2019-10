Rózsaszínbe borult a tatabányai gyár: erre hívják fel a dolgozók figyelmét

Az emlő rosszindulatú daganatainak gyakorisága évről évre nő, Magyarországon évente 8500 új beteget fedeznek fel. A gyár nagy hangsúlyt fektet az edukációra a betegség elleni küzdelem hónapjában. Többek között a betegséggel kapcsolatos tévhitekre hívja fel a figyelmet plakátok segítségével, illetve a hónap végén egy előadás keretében Halom Borbála, a Mellrákinfó Egyesület elnöke mesél majd a mellrákkal és a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. rendszeresen szervez egészséggel kapcsolatos megmozdulásokat. Október a mellrák, november pedig most is a prosztatarák elleni küzdelem hónapja lesz majd a cégnél. Ezúttal azt szerette volna közvetíteni, hogy a 90 százalékban férfiakból álló gumiipari dolgozók is együttérzőek a nőkkel kapcsolatos témákkal szemben, támogatják szeretteiket és kollégáikat.

A mellrák elleni küzdelemben mi annyit tehetünk, hogy beszélünk a témáról, kifejezzük támogatásunkat és bíztatjuk kollégáinkat, hogy ők is érzékeltessék az érintettekkel, hogy fontos számukra az egészségük. Azt szeretnénk elérni, hogy akik a mi cégünknél dolgoznak, törődjenek egymással, és a vállalat is igyekszik a saját eszközeivel őket ebben támogatni

- mondta Topolcsik Melinda, a cég ügyvezető igazgatója, aki kitért arra is, hogy a gyár társadalmi felelősségvállalásból indított kezdeményezései idén sem maradtak elismerés nélkül. Az év elején „Felelős Munkáltató” címet, majd pedig a nyár folyamán „Családbarát Munkahely” díjat is kapott a vállalat.